Microsoft transformira i pojednostavljuje program Windows Insider

Program ranog testiranja OS-a mijenja se uvođenjem novih kanala, ukidanjem postupnog uvođenja značajki u Beta kanalu te omogućavanjem lakšeg prebacivanja između verzija koje se koriste

Microsoft je najavio značajne promjene u svojem programu Windows Insider s ciljem postizanja veće transparentnosti i jednostavnosti za korisnike koji testiraju rane verzije operacijskog sustava. Odgovor je to na kritike samih korisnika i korak ka novoj praksi, u kojoj će povratne informacije imati veći značaj pri razvoju i održavanju Windowsa.

Pojednostavljenje

Ključna promjena u insajderskom programu odnosi se na redefiniranje kanala, pri čemu će dosadašnji kanali Dev i Canary biti zamijenjeni jedinstvenim kanalom nazova "Experimental". Taj je kanal namijenjen korisnicima koji žele rani pristup značajkama u aktivnom razvoju, uz jasnu napomenu da se one mogu značajno mijenjati ili u potpunosti povući prije konačne objave.

S druge strane, Beta kanal doživljava osvježenje i postat će primarno mjesto za pregled onoga što Microsoft planira isporučiti u nadolazećim tjednima. Najveća novost u Beta kanalu je potpuno ukidanje dosadašnje prakse postupnog uvođenja značajki (tzv. gradual rollouts). To znači da će svi korisnici u tom kanalu istovremeno dobiti pristup novim mogućnostima, što će značajno ubrzati proces prikupljanja povratnih informacija i testiranja stabilnosti sustava, kažu iz Microsofta.

Nove mogućnosti

Za napredne korisnike koji žele precizniju kontrolu, Microsoft uvodi mogućnost odabira specifične verzije Windowsa ovisno o hardverskoj kompatibilnosti, što će većini sada biti vidljivo kao izbor između verzija 25H2 ili 26H1. Dodatno, unutar kanala Experimental uvodi se stranica "Feature flags" u postavkama. Putem nje će Insideri moći ručno uključivati ili isključivati specifične nove značajke, čime se proces testiranja prilagođava individualnim potrebama korisnika.

Osim funkcionalnih promjena, Microsoft je intervenirao i u tehničku infrastrukturu programa kako bi olakšao kretanje između različitih faza razvoja. Uvode se promjene koje omogućuju nadogradnju sustava "na licu mjesta" za prebacivanje između kanala. To u većini slučajeva znači da će Insideri moći prelaziti iz Experimental u Beta ili Release Preview kanale, pa čak i potpuno napustiti program, bez potrebe za formatiranjem diska i čistom instalacijom operativnog sustava.

Brže sučelje

Potpuni su redizajn doživjele i postavke programa Windows Insider unutar samog OS-a. Nova stranica postavki konstruirana je da se učitava značajno brže, uz čišći dizajn, a najavljeno je da će se i smanjiti broj potrebnih ponovnih pokretanja računala i dodatnih koraka pri promjeni postavki. Provedba svih navedenih promjena započet će u nadolazećim tjednima.

Svi postojeći sudionici programa (osim onih u Release Preview kanalu) bit će automatski premješteni u novi Beta ili Experimental kanal. Važno je napomenuti da ova migracija mijenja samo pripadnost kanalu, dok će verzija Windowsa na korisničkim uređajima ostati ista sve do prve sljedeće nadogradnje unutar novog sustava.