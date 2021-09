Huaweijeva šefica financija Meng Wanzhou puštena na slobodu nakon nagodbe

Priča o uhićenoj direktorici financija kineskog Huaweija, Meng Wanzhou, polako dolazi svojem kraju nakon gotovo tri godine. Ona je, podsjetimo, u prosincu 2018. godine bila uhićena u Kanadi na temelju naloga poslanoga iz SAD-a. Tada su američke vlasti bile u otvorenom trgovinskom ratu s Kinom, okomile su se bile primarno na Huawei, pa je Meng Wanzhou bila optužena, među ostalim, za izbjegavanje američkih sankcija, prevare i krađu poslovnih tajni američkih kompanija.

Nakon uhićenja u Kanadi protiv nje je podignuta optužnica, odrađeno je nekoliko saslušanja, no Kanada je nikada nije izručila SAD-u. Kao odmazdu za njezino uhićenje Kina je zadržala dvojicu Kanađana, Michaela Spavora i Michaela Kovriga, također pod optužbama za gospodarski kriminal, i držala ih preko tisuću dana u pritvoru. Wanzhou je u Kanadi također svo ovo vrijeme bila u kućnom pritvoru, a diplomatski pokušaji s kineske i kanadske strane na kraju su urodili plodom i doveli do mirnog razrješenja situacije.

Nagodba ne oslobađa Huawei

Wanzhou je priznala dio krivnje i nagodila se s američkim tužiteljima. Prema nagodbi, kriva je za zavaravanje američkih vlasti i poslovanje preko iranskog Skycoma kako bi izbjegli sankcije Huaweiju. No, neće joj biti suđeno u slučaju da se do prosinca 2022. godine ponaša u skladu s nagodbom. Nakon uspješno postignute nagodbe, puštena je na slobodu i ušla je u zrakoplov koji će je vratiti kući, u Kinu. Istodobno su kanadski poduzetnici poznati kao "dva Michaela" pušteni iz kineskog pritvora i ukrcani na let za Kanadu.

Sporazum s američkim tužiteljima u ovom slučaju potpisala je samo Meng Wanzhou, i samo će ona biti oslobođena optužbi ako bude poštivala dogovorene uvjete. Sudski proces protiv Huaweija bit će nastavljen.