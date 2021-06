Svemirska utrka milijardera: hoće li Branson preduhitriti Bezosa?

Osnivač Amazona i drugi najbogatiji čovjek svijeta Jeff Bezos trebao bi, prođe li sve prema planu, 20. srpnja poletjeti do ruba svemira svojom raketom New Shepard. Uz njega će na letu biti i njegov brat Mark, kao i netko tko na dražbi ugrabi vrlo skupu ulaznicu za ovaj povijesni let. Trenutačna najviša licitirana cijena je 3,8 milijuna dolara (milijun viša nego prije Bezosove objave da će i on biti na tom letu).

Nakon što je javnost doznala planove ovog milijardera, postalo je jasno da će od trojca (Bezos, Branson, Musk) milijardera koji se bave svemirskim letovima i koji najavljuju da će se i sami otisnuti na svemirsko putovanje, baš Bezos biti prvi kojem će to uspjeti. Ubrzo je stigla i čestitka od osnivača Virgin Galactica, Richarda Bransona, no Britanac sklon avanturama i egzibicijama ne bi bio to što jest, da nije svoju čestitku malo "začinio"…

Tko će prije

Osim što je spomenuo i svoju kompaniju, napisao je "Watch this space…", odnosno nešto poput "Ali to nije sve…" Oni upućeniji doznali su potom tajanstvene planove Virgin Galactica da, u pravoj Bransonovoj maniri privlačenja medijske pozornosti, u posljednji trenutak otme Bezosu titulu prvog bogataša koji će svojom letjelicom poletjeti u svemir.

Many congratulations to @JeffBezos & his brother Mark on announcing spaceflight plans. Jeff started building @blueorigin in 2000, we started building @virgingalactic in 2004 & now both are opening up access to Space - how extraordinary! Watch this space… — Richard Branson (@richardbranson) June 7, 2021

Bransonova kompanija 22. svibnja odradila je uspješan pokusni let svoje letjelice, a do kraja godine imaju plan odraditi još tri testiranja. Na jednom od njih putnik bi trebao biti i Branson, no Bezosova objava je, kako javljaju neki izvori, poremetila planove i ubrzala raspored testnih letova. Virgin Galactic stoga, navodno, planira sljedeći pokusni let već za 3. ili 4. srpnja, kada se obilježava i američki Dan nezavisnosti. Upravo na tom letu bi se iznenada trebao kao putnik pojaviti i Sir Richard Branson. Ranije je, podsjetimo, bilo planirano da se on nađe na tek trećem letu, kasnije ove godine.

Virgin Galactic trenutačno nema dozvolu za prijevoz putnika na rub svemira, ali je ima za nekomercijalno lansiranje vlastitih zaposlenika u svrhe testiranja. Tu bi "rupu" trebao iskoristiti kontroverzni milijarder te, ako letjelica bude spremna, prestići Bezosa u ovoj svemirskoj utrci milijardera.

Iz Virgina je poručeno tek kako trenutačno analiziraju podatke prikupljene na prošlom letu, te da tijekom ljeta i jeseni planiraju dovršiti planirane testove i ishoditi dozvolu za komercijalne svemirske letove. O mogućem iznenadnom letu početkom srpnja nisu se eksplicitno izjasnili.

Bransonov avion protiv Bezosove kapsule

Tko će više

Dodatni aspekt ovoj utrci mogla bi dati i utrka ne samo što se tiče vremena leta, nego i visine. Naime, Bezosov Blue Origin svojim svemirskim turistima obećava let na rub svemira, do visine od 100 kilometara, odnosno do Kármánove linije koju Međunarodna zrakoplovna federacija priznaje kao granicu svemira. Bransonova letjelica VSS Unity trenutačno je u stanju dosegnuti nešto manje od toga.

Jedina granica koju Virgin Galactic trenutačno može sigurno probiti jest visina od 50 milja iznad Zemlje, odnosno 80,4 kilometara. Upravo ta visina službena je granica svemira za američkog regulatora FAA, pa bi Branson mogao tvrditi da je dotaknuo svemir ako preleti barem tu zacrtanu visinu.