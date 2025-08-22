Qualcomm ima novu generaciju SoC-ova za pametne satove

Novi Qualcommovi SoC-ovi donose važna poboljšanja koje će korisnici sigurno cijeniti, od poboljšanja točnosti GPS-a do bolje energetske učinkovitosti

Qualcomm je službeno predstavio novu generaciju SoC-ova za pametne satove, Snapdragon W5 Gen 2 i W5+ Gen 2, koja stiže sa značajnim poboljšanjima performansi i mnogima važnije energetske učinkovitosti.

Osnovni model koji je debitirao u nedavno predstavljenom Pixel Watchu 4, Snapdragon W5 Gen 2, temelji se na istoj 4-nanometarskoj arhitekturi kao i prethodna generacija SoC-a te koristi poznatu četverojezgrenu konfiguraciju s četiri jezgre Cortex-A53. Međutim, ključna poboljšanja dolaze u području povezivosti i preciznosti lociranja.

Naime, nova platforma sada podržava tehnologiju NB-NTN (Narrowband Non-Terrestrial Network) koja omogućuje povezivanje i u područjima bez mobilne mreže. To bi moglo biti korisno onima koji se nađu u zabačenim područjima bez pristupa signalu, a trebaju pomoć, čak i bez mobitela pri ruci.

Qualcomm je dodatno unaprijedio i točnost GPS-a za 50 posto uvođenjem tehnologije Location Machine Learning 3.0, što će se osjetiti u gusto naseljenim urbanim sredinama. Osim toga, modem je sada za 20 posto manji i troši manje energije, što znači bolje trajanje baterije i kompaktniji dizajn pametnog sata.

S druge strane, napredniji Snapdragon W5+ Gen 2 donosi i dodatni koprocesor izrađen na 22-nanometarskom proizvodnom procesu, koji preuzima osnovne zadatke kada je glavni čip neaktivan, čime dodatno smanjuje potrošnju energije i produžuje autonomiju uređaja.

Novi Qualcommovi SoC-ovi naći će se u svim boljim pametnim satovima do kraja ove i kroz sljedeću godinu.