Češka predlaže "digitalni porez" za internetske kompanije

Vlada Češke Republike donijela je prijedlog zakona kojim bi se propisalo oporezivanje velikih tehnoloških međunarodnih korporacija koje svoju zaradu ostvaruju putem Interneta. Ovaj "digitalni porez", za kakav se od ranije na razini Europske unije zalažu Njemačka i Francuska, zahvatio bi velikane tehnološke industrije poput Facebooka, Googlea i sličnih, koji ostvaruju prihode u toj zemlji.

7% poreza na sve prihode

Porezna stopa iznosila bi 7%, a obračunavala bi se na sve prihode od internetskog oglašavanja, kao i prodaje korisničkih podataka, ostvarene u Češkoj. Zakon je tek predložen od strane Vlade te ga treba potvrditi češki parlament.

Na ovaj bi se način u državnu blagajnu slijevao dodatni porezni prihod koji se do sada nije mogao naplatiti – i to većinom zbog činjenice da su tehnološki divovi vrlo spretni u "sakrivanju" dobiti i prebacivanju iste u zemlje koje im nude povoljnije porezne stope. Oporezivanje prihoda umjesto dobiti, i to u zemljama u kojima su ostvareni, moglo bi biti rješenje za kojim će u budućnosti posegnuti još europskih zemalja.