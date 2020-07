Asus ROG Strix Z490-A Gaming - Bijeli Strix

S ovom generacijom ploča za Intelove procesore, Asus je odlučio proširiti svoju obitelj Strix s novim varijantama. Model A mnogo toga posuđuje od modela Z490-A Prime, no nudi i neke svoje specifične značajke

specifikacije - asus rog strix z490-a gaming Čipset Intel Z490 Express Socket LGA-1200 Memorija 4 × DDR4, do 4.800 MHz, maks. 128 GB PCIe konektori 3 × PCIe 3.0 x16 (CPU, maks. x8/x4/x4)

1 × PCIe 3.0 x4 (x4, čipset)

3 × PCIe 3.0 x1 (čipset) SATA / M.2 / U.2 6 × SATA, RAID 0, 1, 10 (čipset)

1 × M.2 do 22110 NVMe PCIe 3.0 x4

1 × M.2 do 22110 NVMe/SATA PCIe 3.0 x4 Mreža 1 × 2.5 Gb/s Intel I225-V Audio ROG SupremeFX S1220A

Dva operacijska pojačala

Nichicon hi-fi kondenzatori

Sonic Studio Stražnji konektori 1 × LAN (RJ45)

1 × HDMI 1.4b

1 × DisplayPort 1.2

2 × USB 2.0

4 × USB 3.2 Gen1

1 × USB 3.2 Gen2

1 × USB-C 3.2 Gen2

5 × analogni audio konektor

1 × SP/DIF optički out

Iako košta praktički jednako kao Z490-A Prime, Strix Z490-A isporučuje se s osjetnom bogatijom dodatnom opremom. U kutiji ćete tako osim ploče, priručnika i DVD sa softverom naći i četiri SATA kabela, dva produžna kabela za RGB trake, termalnu sondu koja se spaja na ploču, nosač za dodatni ventilator za hlađenje VRM hladnjaka, plastične vezice za kabele, vijke za ugradnju M.2 uređaja, ROG naljepnice i ROG privjesak za ključeve.

rezultati testiranja Asus Prime Z490-A Asus ROG Strix Z490-A Handbrake Matroska 1080p H.264 32,3 fps 32,2 fps Matroska 1080p H.265 10,68 fps 10,58 fps Cinebench R20 Jedna jezgra 464 462 Sve jezgre 3.198 3.198 POV-Ray 3.7 Sve jezgre 2.813 2.784 Blender Benchmark bmw27* 262 s 266 s Middle Earth: Shadow of War DX11 / Ultra 1080p 131 fps 131 fps 1440p 91 fps 91 fps Total War: Warhammer DX11 / Ultra 1080p 101 fps 100 fps 1440p 66 fps 66 fps Zagrijavanje VRM-a / MCE On / OCCT Small Data IC senzor* 48 °C 51 °C

*manje je bolje, **testirano s i5-10500, 2×8 GB DDR4 3600, Gigabyte GeForce RTX 2070 Super

Ploča kao što vidimo iznimno podsjeća na spomenuti Prime, a osim izgleda s njom dijeli i konfiguraciju naponske jedinice procesora. Sekundarno napajanje procesora izdvojeno je ispod LGA-1200 ležišta i prekriveno dediciranim hladnjakom. Tu imamo četiri faze na dva naponska voda. Glavni dijelom napajanja upravlja kontroler ASP1900B u konfiguraciji 6+1. Na primarnih šest kanala spojeno je u paraleli 12 On Semiconductorovih 45-amperskih DrMOS-ova, dok su na preostali kanal spojena još dva koja napajaju integriranu grafiku procesora. U praski ovakvo napajanje radi sasvim fino i neće imati problema s jačim Intelovim procesorima. S i5-10500 koji je korišten u sklopu ovog testa, kada su Turbo ograničenja otključana, hladnjak ploče doseže temperaturu od 51 °C. UEFI ploče jednak je na kao na ostalim Strixicama i samim time dobar, a standardni način konfiguracije procesora podrazumijeva poštovanje Intelovih ograničenja. Na automatskim postavkama performanse su dobre i u skladu s očekivanjima.

Potrošnja, zagrijavanje i takt pod OCCT-om Potrošnja Temperatura Takt Core i5-10500 MCE Off 64,9 W 55 °C 3,5 GHz Core i5-10500 Asus Enhanced Settings 64,9 W 53 °C 3,48 GHz Core i5-10500 MCE On 109,5 W 71 °C 4,2 GHz

Ploča u plastičnom oklopu na gornjem dijelu ima integrirano RGB osvjetljenje, a dodatne trake mogu se spojiti preko tri konektora od kojih je samo jedan namijenjen 5-voltnim trakama. Na gornjem rubu ploče nalazimo tri konektora za ventilatore, a na ostatku ploče su još četiri. Na desnom rubu, povrh ATX konektora, nalazi se jednostavna LED dijagnostika, a ispod njega su interni USB 3.2 Gen1 konektori, po jedan A i C. Dakle naglašavamo – interni USB-C konektor nije 10-gigabitni kao što uobičajeno, već 5-gigabitni. Zanimljivo je da su svi SATA konektori, njih šest, poredani jedan do drugog na desnom rubu ploče, što bi u nekim slučajevima moglo zakomplicirati organizaciju kabela ako namjeravate koristiti sve konektore. Ploča nudi dva M.2 konektora, s tim da je samo gornji, smješten ispod prvog PCIe x16 utora, hlađen. Drugi utor nalazi se podno čipseta i nije tvornički pripremljen za prihvat standardnih 80-milimetarskih SSD-ova. Osim M.2 utora za SSD-ove, Strix A nudi i utor za umetanje Wi-Fi kartice, no u praksi instalacija neće biti tako jednostavna kao ne nekim jeftinijim pločama jer na stražnjoj strani ploče nema predviđenog mjesta za montažu antena.

Sva tri PCIe x16 utora imaju metalnu košuljicu i svi su spojeni na kontroler u procesoru. Konfiguracija utora je iznimno neuobičajena jer ih je moguće koristiti samo u modu x16 / x0 / x0 ili pak x8 / x4 / x4, pa SLI nije podržan. Dobro je što je primarni PCIe x16 utor postavljen niže i samim time dobro odvojen od procesora (i hladnjaka na njemu) i donjeg dijela memorijskih utora. Na donjem rubu ploče naći ćete konektor za 12-voltnu RGB traku, konektor za spajanje Thunderbolt kartice, dva USB-a 2.0, konektor za spajanje termalne sonde, dva konektora za ventilatore te pinove za resetiranje postavki UEFI-ja. Model Prime tu je bogatiji jer nudi i tipku za uključivanje ploče, te dodatni konektor za ventilatore.

Ponuda stražnjih konektora na Strix A vrlo je slična kao na Primeu, no Strix nudi dva umjesto četiri USB-a 3.2 Gen2 odnosno četiri umjesto dva USB-a 3.2 Gen1. Imamo DisplayPort i HDMI za integriranu grafiku, dva USB-a 2.0, četiri USB-a 3.2 Gen1 i dva USB-a 3.2 Gen2 (A i C). Tu su i mrežni konektor te pet analognih i jedan optički audio konektor. Ploča podržava funkciju BIOS Flashback za automatsko nadogradnju BIOS-a putem USB memorije. Za povezivanje sa svijetom brine se Intelov 2,5-gigabitni kontroler dočim zvuk odrađuje Asusov SupremeFX sustav temeljen na Realtekovom kontroler S1220A. Potonji je na ovoj ploči opremljen i s ROG dodatnim softverom Sonic Studio III i Game Radar III, te DTS Sound Unbound. Asus se hvali s dva operacijska pojačala, a pogled na sam sklop otkriva znatno veći broj elektrolitskih kondenzatora nego što je slučaj kod zvučnog rješenje na modelu Prime.

Strix Z490-A i Prime Z490-A vrlo su slične ploče, s jednako konfiguriranim napajanjem i hlađenjem. S druge strane, model Prime ima bolju ponudu konektora te, prema našim mjerenjima, kvalitetniju implementaciju zvučnog kontrolera. S obzirom da je Prime i nešto jeftiniji, nameće se kao bolji izbor, no vjerujemo da će i Strix varijanta naći svoje poklonike zbog agresivnijeg vizualnog dizajna.