Asus Prime Z490-A - Kvalitetna ploča višeg razreda

specifikacije Čipset Intel Z490 Express Socket LGA-1200 Memorija 4 × DDR4, do 4.800 MHz, maks. 128 GB PCIe konektori 2 × PCIe 3.0 x16 (CPU, maks. x8/x8)

1 × PCIe 3.0 x16 (x4, čipset)

3 × PCIe 3.0 x1 (čipset) SATA / M.2 / U.2 6 × SATA, RAID 0, 1, 10 (čipset)

1 × M.2 do 22110 NVMe PCIe 3.0 x4

1 × M.2 do 22110 NVMe/SATA PCIe 3.0 x4 Mreža 1 × 2.5 Gb/s Intel I225-V Audio Realtek ALC S1200A

Nichicon hi-fi kondenzatori

DTS X: Ultra Stražnji konektori 1 × LAN (RJ45)

1 × HDMI 1.4b

1 × DisplayPort 1.2

2 × USB 2.0

2 × USB 3.2 Gen1

3 × USB 3.2 Gen2

1 × USB-C 3.2 Gen2

5 × analogni audio konektor

1 × SP/DIF optički out

Iako je riječ o ploči s cijenom preko 2.000 kuna, u kutiji modela Prime Z490-A nećete naći osobito bogatu selekciju dodatne opreme. Osim esencijalnog priručnika i DVD-a sa softverom, tu su tri SATA kabela, dodatna oprema za montažu M.2 SSD-ova, Q-Connector za brzo spajanje kabela s kućišta te nosač za mali ventilator kojeg je moguće dokupiti i montirati da hladi naponski modul ploče. Zaštitne pločice za stražnje konektore nema jer je integrirana na ploču, što je u današnje vrijeme na skupljim pločama uobičajena i dobrodošla praksa. Od vanjskih konektora ploča tu nudi DisplayPort i HDMI za spajanje integrirane grafike, dva USB-a 2.0, četiri USB-a 3.2 Gen2 tirkizne boje od kojih je jedan i tipa C, dva USB-a 3.2 Gen1, mrežni konektor, optički izlaz zvučne kartice i pet analognih konektora zvučne kartice. Sve u svemu pristojno, no očekivali smo više USB-ova.

Serija Prime specifična je po kombiniranju crnog PCB-a, hladnjaka metalne boje i bijelih plastičnih ukrasnih elemenata. RGB osvjetljenje ploče postoji, no dosta je diskretno – osvjetljen je mali prozorčić na gornjem plastičnom oklopu te gornji dio hladnjaka čipseta. Također je moguće spojiti čak četiri RGB trake – dvije 12-voltne i dvije novije 5-voltne (RGB i aRGB). LGA-1200 ležište ima hladnjake s čak s tri strane jer su na ovoj ploči dvije faze zadužene za uncorea dijela procesora izmještene utora. Ispod glavnih hladnjaka koji su mnogo veći nalazi se 12+2-fazni sklop temeljen na DrMOS tipu MOSFET-ova, a koji u praksi radi izvrsno. Prema integriranom senzoru iz PWM kontrolera koji upravlja napajanjem, sklop se zagrijava do maksimalne temperature od 46 °C kada procesor pod punim opterećenjem (OCCT) troši 110 W. Vanjska temperatura na hladnjaku iznosi 48 °C. Ploča je testirana s 65-vatnim procesorom Core i5-10500, jedinim koji nam je u datom trenutku bio na raspolaganju, hlađenim s NZXT-jevim vodenim hlađenjem. Hladnjaci ploče nisu imali nikakvo aktivno hlađenje, pa je ovo zapravo nekakav najlošiji scenarij u kojem bi ploča mogla raditi (izuzev dakako ljetnih vrućina ako vam prostorija u kojem je računalo nije klimatizirana).

MCE tvornički isključen

Koliko procesor troši energije ovisi o konfiguraciji Turbo Boosta. Moguće ga je konfigurirati ručno, no Asus tu nudi opciju Multi-Core Enhancement koja ima četiri vrijednosti – Auto, Asus optimized, Enabled i Disabled. Auto poštuje Intelova ograničenja, Asus optimized ta ista ograničenja ponešto optimizira u smislu da je maksimalna potrošnja par vata niža (ali i performanse), Disabled je isti kao i Auto, a Enabled isključuje ograničenja i upravo tu dolazimo do spomenute potrošnje od 110 W. Dobitak u performansama od isključivanja ograničenja varira od aplikacije do aplikacije jer ne opterećuju sve jednako procesor odnosno sve jezgre. U igrama uglavnom nema nikakvih dobitaka jer je opterećenje procesora slabo, pa Turbo Boost bez problema gura visoki takt nekoliko opterećenih jezgri, pa najveće dobitke vidimo u aplikacijama koje "troše" sve jezgre. Uglavnom, MCE ima smisla držati uključenim ako vam ne smeta viša potrošnja, ali imajte na umu da je preporučljivo imati i dobro hlađenje procesora. Intelov BOX hladnjak će s uključenim MCE-om biti još bučniji, a i dobitak u performansama biti će manji zbog viših temperatura procesora. Za usporedbu, dok s ograničenjima temperatura procesora ne ide preko 55 °C (53 s Asusovim optimiziranim postavkama), s uključenim MCE-om ova vrijednost ide do 71 °C, čak i uz korištenje vodenog hlađenja.

Potrošnja, zagrijavanje i takt pod OCCT-om Potrošnja / W Temperatura / °C Takt / GHz Core i5-10500 MCE Off 64,9 55 3,5 Core i5-10500 Asus Enhanced Settings 64,9 53 3,48 Core i5-10500 MCE On 109,5 71 4,2

U gornjem dijelu ploče nalazimo tri konektora za spajanje ventilatora, 4-pinski i 8-pinski konektor za dodatno napajanje procesora (4-pinski nije nužno rabiti), 12-voltni i 5-voltni konektor za RGB trake, te interni USB 3.2 Gen1 i USB 3.2 Gen2 (USB-C) konektor. Ploča nema naprednu LED dijagnostiku s ekranom, no ima četiri LED-ice za osnovnu dijagnostiku grešaka pri bootanju. Još dva konektora za ventilatore smještena su povrh prvog PCIe utora, koji nije veliki već mali, spojen na čipset. Zbog ovakvog rasporeda utora, grafička je solidno odmaknuta od utora za memoriju. Ploča ima dva x16 utora spojena na kontroler u procesoru. Dosta su razmaknuti, a možemo ih prepoznati po metalnoj košuljici. Osim spomenutog gornjeg utora PCIe x1, imamo još dva dodatna x1 te jedan x4, no fizički x16. Svi su spojeni na čipset.

Ugradnja SSD-ova

Ploča nudi dva M.2 utora za SSD-ove s tim da je samo gornji opremljen s hladnjakom (iako donji također ima pripremu za hladnjak istih dimenzija). Budući da je taj gornji utor smješten ispod primarnog PCIe utora za grafičku karticu, dobro je da ima dodatno hlađenje. Ono što malo nervira je što su oba pripremljena za ugradnju 110-milimetarskih SSD-ova koje ne koristi baš nitko, pa je zbog toga proces ugradnje komponenti nepotrebno produljen. Koristan dodatak je što vijci na hladnjaku imaju graničnik, pa ostaju na hladnjaku kada je skinut s ploče. Osim M.2 utora za SSD-ove, ploča nudi i jedan M.2 utor za Wi-Fi karticu. Ako se odlučite na ugradnju iste, morati ćete smisliti i način kako izvući antene kartice van kućišta jer ploča nema pripremu za spajanje antena. Osim M.2 SSD-ova na Z490-A možemo spojiti i do šest SATA diskova, u konektore koji su zakrenuti i u dva reda postavljeni na desni rub ploče.

Na donjoj polovici ploče od internih konektora imamo još dva USB-a 2.0, tri konektora za ventilatore (dakle osam sve skupa), još dva konektora za RGB trake te konektore za spajanje dodatne Thunderbolt 3 kartice. Tu je i tipka za uključivanje računala, smještena tik do donjih RGB konektora. Ukratko, ploča se može pohvaliti s jako dobrom ponudom internih konektora, te odličnim rasporedom komponenti na PCB-u, no ponuda vanjskih USB-ova je mogla biti bolja. Kad je riječ o odabiru kontrolera odnosno implementaciji mreže i zvuka, Prime se oslanja na Realtekov ALC S1220A (riječ je o posebnoj varijanti koju je Realtek napravio samo za Asus) kombiniran s hi-fi kondenzatorima, dok se za mrežu brine Intelov novi 2,5-gigabitni kontroler I225-V. Potonji se kontroler inače u testiranju ponašao malo čudno – nije automatski hvatao IP adresu od našeg Asusovog routera, već ga je kod svakog restarta računala bilo potrebno isključiti, pa uključiti. Moguće je da će ovi problemi biti sređeni s nekim novim driverom, budući da je sâm hardver još dosta svjež. Prema RightMarkovom Audio Analyzeru, alatu s kojim radimo brzu analizu kvalitete zvučne kartice i popratne elektronike, ispada da je Asusova implementacija na ovoj ploči vrlo dobra (ocjena 4/5).

Asus Prime Z490-A Handbrake Matroska 1080p H.264 32,3 fps Matroska 1080p H.265 10,68 fps Cinebench R20 Jedna jezgra 464 Sve jezgre 3.198 POV-Ray 3.7 Sve jezgre 2.813 Blender Benchmark bmw27* 241 s Middle Earth: Shadow of War DX11 / Ultra 1080p 131 fps 1440p 91 fps Total War: Warhammer DX11 / Ultra 1080p 101 fps 1440p 66 fps Zagrijavanje VRM-a / MCE On / OCCT Small Data VR VCC Temp (SVID)* 46 °C IC termometar* 48 °C *manje je bolje, **testirano s Gigabyte RTX 2070 Super Gaming OC

Analiza zvučne kartice - RM Audio Analyzer Frekvencijski odziv (od 40 Hz do 15 kHz), dB +0,0, -0,01 Izvrstan Razina šuma, dB (A) -90,1 Jako dobar Dinamički raspon, dB (A) 90,5 Jako dobar THD, % 0.00435 Jako dobar THD + šum, dB (A) -81,4 Dobar IMD + šum, % 0,00996 Jako dobar Stereo crosstalk, dB -80,5 Jako dobar IMD at 10 kHz, % 0,00926 Jako dobar Ukupna ocjena Vrlo dobar

Na UEFI ploče nemamo nikakvih zamjerki. Inicijalno se učitava u jednostavnom modu rada, no lako je doći do onog klasičnog naprednog. Sve bitne opcije za podešavanje su tu, iako naravno nismo imali prilike isprobati iste u praksi jer nismo imali K procesor. Posebno su zanimljivi automatska kalibracija brzine ventilatora zavisno o instaliranom hardveru, te AI overklokiranje kojim se procesor overklokira na bazi periodičkog mjerenja rashladnih performansi ugrađenog hladnjaka.

Z490-A Prime naoko je vrlo slična starijem modelu Z390-A, no napajanje procesora na novom je modelu daleko moćnije, kako po pitanju mogućnosti elektronike, kako po pitanju hlađenja. Nažalost, to ćete također i platiti budući da je za novu ploču potrebno izdvojiti oko 30% više novca nego za staru. No to je zapravo slučaj s većinom novih LGA-1200 Z490 ploča – proizvođači su se morali pripremiti za zvjerski rastrošne Intelove Core i7 i i9 procesore.