Asus TUF Gaming Z490-PLUS WI-FI - Novi TUF s pojačanim napajanjem

specifikacije Čipset Intel Z490 Express Socket LGA-1200 Memorija 4 × DDR4, do 4.800 MHz, maks. 128 GB PCIe konektori 1 × PCIe 3.0 x16 (CPU)

1 × PCIe 3.0 x16 (x4, čipset)

3 × PCIe 3.0 x1 (čipset) SATA / M.2 / U.2 6 × SATA, RAID 0, 1, 10 (čipset)

1 × M.2 do 22110 NVMe PCIe 3.0 x4

1 × M.2 do 22110 NVMe/SATA PCIe 3.0 x4 Mreža 1 × 1 Gb/s Intel I219-V Audio Realtek ALC S1200A

Nichicon hi-fi kondenzatori

DTS Custom Stražnji konektori 1 × PS/2 combo

1 × LAN (RJ45)

1 × HDMI 1.4b

1 × DisplayPort 1.2

2 × USB 2.0

2 × USB 3.2 Gen1

1 × USB 3.2 Gen2

1 × USB-C 3.2 Gen2

5 × analogni audio konektor

1 × SP/DIF optički out

TUF Gaming Z490-PLUS WiFi u Asusovoj se ponudi cjenovno nalazi iznimno blizu modelu Prime Z490-A kojeg smo nedavno testirali. Za razliku od spomenute ploče koja je dizajnirana s elementima bijele boje i neobojenog aluminija, TUF je gotovo posve crn, s ponekim žutim i sivim detaljem. RGB osvjetljenje također je ponešto smanjeno u odnosu na Prime, a LED-ice nalazimo isključivo ispod desnog ruba matične ploče. Drugim riječima, osvjetljenje je vrlo diskretno. Ako pak na ploču poželite spojiti RGB trake, na raspolaganju su vam dva 12-voltna porta te jedan 5-voltni, namijenjen naprednijim adresabilnim RGB LED trakama.

Na gornjem dijelu ploče imamo četiri konektora za ventilatore, s tim da su dva postavljena direktno ispod primarnog hladnjaka naponske jedinice, iznad prvog PCIe utora (x1), dočim su druga dva postavljena iznad sekundarnog hladnjaka naponske jedinice, na gornjem rubu ploče. Potonja lokacija inače nije optimalna jer je iznimno teško pristupiti konektorima kada je ploča ugrađena u kućište, posebice ako je na vrhu kućišta ugrađen ventilator ili radijator vodenog hlađenja. Po pitanju dodatnog napajanja ploča raspolaže s 8-pinskim i 4-pinskim konektorom, iako ovaj manji nije potrebno popunjavati. Od ostalih bitnih značajki tu su četiri memorijska utora, dobrano odmaknuta od prvog utora za grafičku, s podrškom za 32-gigabajtne module, jednostavna LED dijagnostika, po jedan USB 3.2 Gen1 i USB 3.2 Gen2 (USB-C) konektor za portove s prednje strane kućišta, te prvi M.2 utor koji je postavljen u produžetku PCIe x1 utora, a povrh primarnog utora za grafičku karticu. On nema hlađenje, niti je tvornički pripremljen za ugradnju SSD-ova (dakle odstojnik moramo ušarafiti sami), a prima SSD-ove maksimalne duljine 80 mm.

Kad je riječ o izvedbi napajanja, TUF naizgled nudi 16-fazno napajanje, no u praksi je to ipak skromnije. Naime, bitne stvari, dakle CPU jezgre procesora napaja 12 faza dočim su po dvije faze rezevirane za integriranu grafiku te uncore dio procesora u kojem su PCIe i memorijski kontroler. Asus navodi da je naponska jedinica 12+2-fazna te da je temeljena na DrMOS MOSFET-ovima, TUF feritnim zavojnicama i TUF kondenzatorima. U praksi pak nema nekakve razlike u tipu elektronike korištenom na modelu Prime i TUF, samo što je kod TUF-ice ona drugačije složena odnosno za sve se koriste dva hladnjaka, a ne tri kao kod Primea. Zagrijavanje naponske jedinice uz potrošnju procesora od 110 W identično je kao kod Primea, s tim da HWInfo64 u slučaju ove ploče ne očitava SVID VR temperaturu direktno iz kontrolera, pa na raspolaganju imamo samo naše vanjsko mjerenje temperature hladnjaka IC termometrom. Iako nismo imali prilike isprobati ploču s Intelovim overklokerskim procesorima, čini se da naponska jedinica neće s njima imati problema, pogotovo ako joj osiguramo struju svježeg zraka. U našem slučaju te struje nije bilo jer je procesor hlađen s AIO vodenim sustavom, a ventilatori kućišta bili su isključeni.

Najuočljiviji element donjeg dijela ploče je veliki ukrasni hladnjak čipseta na kojeg je naslonjen i hladnjak donjeg M.2 utora. Donji M.2 utor podržava najduže M.2 SSD-ove, a smješten je u produžetku posljednjeg PCIe x1 utora. Ploča nudi ukupno tri PCIe x1 3.0 utora, spojena na čipset, te dva PCIe x16 3.0 utora od kojih je samo gornji, glavni, spojen na procesor, dočim je donji spojen na čipset i nudi propusnost x4. Iz istog razloga ova ploča ne podržava Nvidijin SLI, no što iz perspektive većine korisnika nije ni bitno. SATA konektori nisu postavljeni optimalno jer su samo dva zakrenuta i smještena na desni rub ploče, dok je ostatak uspravan i smješten na donjem dijelu ploče. Desni rub ploče je inače zanimljiv po tome što je dio na kojem su SATA konektori uvučen, dočim je donji desni rub odrezan pod kutom. Vizualno zgodno, no u praksi nebitno.

Na donjem rubu ploče nalaze se još dva konektora za ventilatore (dakle, sve skupa imamo pet), konektor za spajanje Thunderbolt 3 kartice, pinovi za hardversko resetiranje postavki UEFI-ja, te samo jedan interni USB 2.0 port. Kažemo samo jedan jer u slučaju da koristite neki uređaj koji troši taj port, a uz to imate i kućište koje nudi USB 2.0 portove, nećete moći pogoniti obje stvari. Ponuda vanjskih konektora je dobra, ali ne i optimalna. Naime, ploča nudi svega 6 vanjskih USB portova(četiri USB 3.2 Gen1 i dva USB 3.2 Gen2). Osim njih tu su i kombinirani PS/2 port za one koji bi poželjeli instalirati pretpotopne Windowse XP, DisplayPort i HDMI, RJ-45 konektor mrežne kartice, dva antenska konektora Wi-Fi kartice te pet analognih i jedan optički digitalni konektor zvučne kartice. Ploča nema integriranu zaštitni pokrov ovih konektora već ga je potrebno u kućište ugraditi ručno. Osim njega, u opremi su nosač za mali ventilator koji bi trebao hladiti VRM hladnjak (ventilator se kupuje odvojeno), oprema za instalaciju M.2 SSD-ova, Wi-Fi antena i TUF Gaming naljepnica. Zanimljivo je da nema adapter za lakše spajanje kabela s kućišta kojeg Asus nudi na većini svojih jačih ploča.

Analiza zvučne kartice - RM Audio Analyzer / 24bit, 192 kHz Frekvencijski odziv (od 40 Hz do 15 kHz), dB +0,2, -0,21 Dobar Razina šuma, dB (A) -87,8 Dobar Dinamički raspon, dB (A) 88 Dobar THD, % 0.00451 Jako dobar THD + šum, dB (A) -80 Dobar IMD + šum, % 0,0067 Dobar Stereo crosstalk, dB -80,5 Jako dobar IMD at 10 kHz, % 0,0012 Jako dobar Ukupna ocjena Dobar

Za žičnu mrežu brine se stariji Intelov gigabitni NIC I219-V, za Wi-Fi podršku je tu Intelov AX201 Wi-Fi 6 adapter dočim je za zvuk implementiran Realtekovim kontrolerom ALC S1200A koji je sparen s japanskim kondenzatorima. Kao što vidimo, ploča nema podršku za 2,5-gigabitnu mrežu, no da li vam je to doista bitno (čitaj – da li u domu ili na poslu planirate implementirati 2,5-gigabitnu mrežnu infrastrukturu), procijenite sami. Implementacija zvuka, sudeći prema našim testovima, nije baš vrhunska odnosno lošija je nego u slučaju ploče Z490-A Prime. Štos je u tome da TUF ima slabiji audio čip, S1200A, a ne S1220A, pa otuda i slabiji rezultat RightMark Audio Analyzera koji opće performanse zvučne ocjenjuje s "dobro" (3/5).

Potrošnja, zagrijavanje i takt pod OCCT-om Potrošnja / W Temperatura / °C Takt / GHz TUF Core i5-10500 MCE Off 64,9 55 3,5 TUF Core i5-10500 Asus Auto 64,9 52 3,42 TUF Core i5-10500 MCE On 112,6 71 4,2

UEFI ploče je kao i obično za Asus dobro odrađen. S obzirom da nismo imali K procesor, s overklokiranjem se nismo mogli pozabaviti, no isprobali smo kako ploča podešava testni i5-10500. NA tvorničkim se postavkama rabe Asusove optimizirane vrijednosti, pa procesor pod punim opterećenjem ne troši više od 65 W. Točnije, na samom početku opterećenja događa se kratki skok na 113 W, no nakon toga potrošnja pada na ograničenja prema Intelovoj specifikaciji.

Asus Prime Z490-A Asus TUF Gaming Z490-PLUS WIFI Handbrake Matroska 1080p H.264 32,3 fps 32,2 fps Matroska 1080p H.265 10,68 fps 10,57 fps Cinebench R20 Jedna jezgra 464 464 Sve jezgre 3.198 3.169 POV-Ray 3.7 Sve jezgre 2.813 2.784 Blender Benchmark bmw27* 241 s 266 s Middle Earth: Shadow of War DX11 / Ultra 1080p 131 fps 131 fps 1440p 91 fps 91 fps Total War: Warhammer DX11 / Ultra 1080p 101 fps 101 fps 1440p 66 fps 66 fps Zagrijavanje VRM-a / MCE On / OCCT Small Data VR VCC Temp (SVID)* 46 °C - IR senzor* 48 °C 49 °C *manje je bolje, **testirano s Gigabyte RTX 2070 Super Gaming OC

Ako opciju Multi Core Enhancement prebacimo na Disabled, dobit ćemo jednake vrijednosti kao i na automatskim postavkama. S Enabled ograničenja Turbo Boosta nestaju, pa procesor čak i pod punim opterećenjem radi na 4,2 GHz, uz izmjerenu prosječnu potrošnju (pod tim opterećenjem) od 113 W. Otključavanjem ograničenja Turba dobivaju se dodatne performanse, no dobitak nije jednak u svim aplikacijama, odnosno zapravo je i relativno malen u odnosu na to što je moguće izvući iz procesora koji doista podržavaju overklokiranje. Također treba imati na umu da Intelovi BOX hladnjaci koji dolaze s običnim procesorima kao što je ovaj naš, nisu predviđeni za ovako visoku potrošnju. To ne znači da će se procesoru dogoditi nešto loše, ali znači da će doći do pregrijavanja, pa samim time i pada performansi te visoke razine buke.

Z490-PLUS WIFI 300-injak je kuna skuplja od svoje prethodnice Z390-PLUS WIFI, u odnosu na koju nudi moćnije napajanje potrebno za novu generaciju Intelovih procesora. Osim toga, Asus je na novu ploču dodao bogatiju konfiguraciju audio konektora (stara je imala samo tri analogna porta), te podršku za spajanje 5-voltnih RGB traka. S druge strane, 300 kuna skuplji model Prime Z490-A nudi, s iznimkom integrirane podrške za Wi-Fi, zaokruženiji set značajki - bolju zvučnu karticu, 2,5-gigabitnu mrežnu karticu, dva "prava" x16 utora, više USB portova, više konektora za ventilatore. Samim time se nameće kao bolji izbor za korisnike kojima ne smeta nešto viša cijena.