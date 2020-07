Gigabyte Aorus Z490 Elite AC - Aorus iz srednjeg segmenta

specifikacije - gigabyte aorus z490 elite ac Čipset Intel Z490 Express Socket LGA-1200 Memorija 4 × DDR4, do 5.000 MHz, maks. 128 GB PCIe konektori 1 × PCIe 3.0 x16 (CPU)

1 × PCIe 3.0 x16 (x4, čipset)

2 × PCIe 3.0 x1 (čipset) SATA / M.2 / U.2 6 × SATA, RAID 0, 1, 10 (čipset)

2 × M.2 do 22110 NVMe/SATA PCIe 3.0 x4 Mreža 1 × 2.5 Gb/s Realtek

Intel Wi-Fi AC 9462 / BT 5.0 - do 433 Mb/s Audio Realtek ALC1200

WIMA hi-fi kondenzatori Stražnji konektori 1 × LAN (RJ45)

1 × HDMI 1.4b

4 × USB 2.0

4 × USB 3.2 Gen1

2 × USB 3.2 Gen2

5 × analogni audio konektor

1 × SP/DIF optički out

Za razliku od Asusa koji sve svoje ROG ploče oprema sa sličnim paketom dodataka, Gigabyte nije tako darežljiv. Aorus Elite AC tako stiže s četiri SATA kabela, antenom za Wi-Fi i adapterom za lakše spajanje kabela s kućišta. Ploču, baš kao ni cjenovno slični Asusov TUF, ne krasi nametljiv dizajn u pogledu RGB osvjetljenja. Od integriranih lampica imamo samo diskretnu letvicu u sklopu plastičnog oklopa povrh VRM hladnjaka te crtu na PCB-u kojom je audio dio odvojen od ostatka elektronike. Ako poželite dodatno rasvijetlili PC, ploča će vam u tome pomoći s četiri konektora za RGB trake od kojih su dva smještena pri vrhu, a druga dva pri dnu ploče.

Potrošnja, zagrijavanje i takt pod OCCT-om Potrošnja Temperatura Takt Core i5-10500 MCE Off 95,8 W 60 °C 4,18 GHz Core i5-10500 MCE On 95,8 W 60 °C 4,18 GHz

Glavno napajanje procesora izvedeno je u obliku 13-faznog sklopa kojim upravlja kombinacija dva kontrolera. Za primarnih 12 faza koje napajaju CPU jezgre brine se moderni ISL69296, no kako on ne nudi 13 već maksimalno 12 kanala, za regulaciju napajanja grafičke jezgre implementiran je dodatni kontroler. Za reguliranje uključivanja i isključivanja faze brinu se DrMOS-ovi jačine 50 ampera tvrtke Vishay Siliconix (SIC651A), pa CPU jezgrama može biti isporučeno maksimalno 600 ampera. Slične čipove koristi i Asusova TUF-ica, no na njoj su nešto stariji Vishayevi modeli. Napajanje uncore dijela procesora riješeno je jeftinijim MOSFET-ovima koji su zajedno s pratećim komponentama smješteni ispod ležišta za procesor te nemaju hlađenje. Pod opterećenjem procesora koji troši 96 W, temperatura hladnjaka nije prelazila 41 °C. Ova potrošnja je inače nešto niža od one koju smo postizali na većini drugih ploča, a nešto je niži i prosječan izmjereni takt procesora (4,18 naprema 4,2 GHz).

rezultati testiranja Asus Prime Z490-A Gigabyte Aorus Z490 Elite AC Handbrake Matroska 1080p H.264 32,3 fps 32,8 fps Matroska 1080p H.265 10,68 fps 11,26 fps Cinebench R20 Jedna jezgra 464 460 Sve jezgre 3.198 3.294 POV-Ray 3.7 Sve jezgre 2 .813 2.897 Blender Benchmark bmw27* 262 s 241 s Middle Earth: Shadow of War DX11 / Ultra 1080p 131 fps 132 fps 1440p 91 fps 91 fps Total War: Warhammer DX11 / Ultra 1080p 101 fps 101 fps 1440p 66 fps 66 fps Zagrijavanje VRM-a / MCE On / OCCT Small Data IC senzor* 48 °C 41 °C

*manje je bolje, **testirano s i5-10500, 2×8 GB DDR4 3600, Gigabyte GeForce RTX 2070 Super

Usprkos tome, performanse ploče su na razini očekivanja, s tim da treba imati na umu da Gigabyteovi aktualni UEFI-ji ne nude mogućnost podešavanja Intelovih ograničenja Turbo Boosta, pa procesori uvijek rade u maksimalnom Turbo Boostu, pod uvjetom da imaju adekvatno hlađenje. To bi na ovoj ploči moglo biti problematično jer nije tako skupa, pa bi dobar dio korisnika mogao na njoj koristiti slabije procesore s pripadajućim BOX hladnjacima.

Osim već spomenutih RGB konektora, ploča na gornjem rubu nudi po jedan EPS i 4-pinski naponski konektor i tri konektora za ventilatora. Na desnom rubu nalazimo još jedan konektor za ventilator, USB 3.2 Gen1 i USB-C 3.2 Gen1 konektor, konektore za Thunderbolt kartice i šest zakrenutih SATA konektora. USB-C kao što vidimo nije standardno 10-gigabitni, na što obratite pažnju ako su njegove performanse bitne. Na donjem rubu ploče je par USB-ova 2.0, peti i ujedno posljednji konektor za ventilatore, tipka za aktiviranje funkcije USB BIOS Flashback, a u samom kutu ploče su četiri LED-ice za dijagnostiku grešaka pri bootanju.

Iako raspolaže s tri M.2 utora, na Eliteu je moguće iskoristiti samo dva donja. Gornji utor je rezerviran za neke buduće Intelove procesore čiji PCIe kontroler ima dedicirane kanale za spajanje M.2 SSD-a Gigabyte se i na ovom modelu hvali s PCIe Gen4 kompatibilnošću zahvaljujući uporabi certificiranih komponenti. Iskreno se nadamo da to nisu samo prazne riječi. Donja dva M.2 utora opremljena su s hladnjacima koji se vrlo lako skidaju jer su fiksirani sa samo jednim vijkom. Prvi je postavljen povrh sekundarnog x16 utora, a drugi ispod njega. Po pitanju ponude PCIe utora ploča ima slična ograničenja kao, pogodili ste, Asusov TUF Z490-PLUS. Samo je gornji utor spojen na procesor, a donji ima x4 propusnost i spoje je na čipset. Osim njega, ploča ima i dva mala x1 utora. Kako je prvi utor gledajući od ležišta procesora upravo jedan od tih malih, utor za grafičku karticu pristojno je odmaknut od memorijskih utora.

Detalj koji upada u oči na lijevom strani ploče su i crveni WIMA kondenzatori integrirane zvučne kartice. Ona temeljene na nešto slabijem Realtekovom codecu ALC 1200, a prema van je izvedena s pet analognih i jednim digitalnim optičkim konektorom. Prema Right Markovom Audio Analyzeru, kvaliteta izlaznog signala je tek dobra odnosno na istoj razini kao i kod TUF-ice. Uz spomenute audio konektore na stražnjoj pločici s konektorima, opremljenoj s integriranim zaštitnim limićem, imamo čak 10 USB konektora, HDMI, 2,5-gigabitni mrežni konektor i konektore Wi-Fi kartice. S obzirom na sličnosti s modelom TUF, za mnoge bi korisnike upravo ova bogata ponuda stražnjih konektora mogla prevagnuti na stranu Gigabyteove ploče. No, ima tu još nekih različitosti po pitanju mrežne podrške. Gigabyte za razliku od Asusa nudi 2,5-gigabitnu mrežnu karticu, ali s druge strane ima očajno sporu Wi-Fi karticu – Intelovu AC 9462 koja se može spojiti maksimalnom brzom od svega 433 Mbit/s.