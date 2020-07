Gigabyte Aorus Z490 Master - Titanski moćno napajanje

specifikacije gigabyte aorus z490 master Čipset Intel Z490 Express Socket LGA-1200 Memorija 4 × DDR4, do 5.000 MHz, maks. 128 GB PCIe konektori 2 × PCIe 3.0 x16 (CPU, do x8/x8)

1 × PCIe 3.0 x16 (interno x4, čipset) SATA / M.2 / U.2 6 × SATA, RAID 0, 1, 10 (čipset)

2 × M.2 do 22110 NVMe/SATA PCIe 3.0 x4

1 × M.2 do 22110 NVMe PCIe 3.0 x4 Mreža 1 × 2.5 Gb/s Intel

Intel Wi-Fi 6 AX201 / BT 5.1 - do 2.400 Mb/s Audio Realtek ALC1220-VB

ESS ES9118EQ DAC

WIMA i Nichicon hi-fi kondenzatori

DTS: X Ultra Stražnji konektori Q-Flash Plus tipka

UEFI reset tipka

1 × LAN (RJ45)

2 × antena

1 × HDMI 1.4b

4 × USB 2.0

2 × USB 3.2 Gen1

3× USB 3.2 Gen2

1 × USB-C 3.2 Gen2

5 × analogni audio konektor

1 × S/PDIF optički out

Dodatna oprema modela Master nije toliko nakićena kao kod Asusovih ROG modela. U pakiranju su osim osnovnih stvari četiri SATA kabela, antena za Wi-Fi, dva RGB produžna kabela, dvije temperaturne sonde, G-konektor za brzo spajanje kabela s kućišta te kabel odnosno sonda za mjerenje buke. Potonju je moguće spojiti na ploču i potom preko Gigabyteovog softvera za nadzor sistemskih parametara pratiti razinu buke tamo gdje je kraj sonde postavljen. Slično rade i temperaturne sonde, samo što one mjere temperaturu.

Hlađenje naponskog modula na Masteru na prvi pogled izgleda vrlo skromno, no dizajn hladnjaka je odličan budući da imamo tanka rebra koja povećavaju površinu hladnjaka i samim time ubrzavaju prijenos topline na okolni zrak. Ispod ovih hladnjak koji su spojeni toplovodnom cijevi nalazi se 15-fazni sklop s tim da 14 faza napaja jezgre procesora, a jedna grafiku. Sve su ove faze identične i temeljene na brutalno moćnim 90-amperskim DrMOS-ovima ISL99390 kojima upravlja PWM kontroler ISL69269. Dok Asus po dvije faze na isti kanal kontrolera spaja izravno paralelno, Gigabyte koristi i doublere signala ISL6617A. Štos je u tome da je riječ o skupljim "pametnim" čipovima koji komuniciraju međusobno radi boljeg balansiranja napajanja. Gigabyte je u dizajn ubacio skupe i kvalitetne polimerske tantalove kondezatore, a njih osim na VRM-u nalazimo i na poleđini sâmog utora LGA-1200. Uncore procesora napaja se iz tri faze, s tim da je ovaj dio napajanja standardan na svim boljim Gigabyteovim Z490 pločama. Općenito, Gigabyte je uložio jako proizvodnog budžeta ove ploče na napajanje i u ovom smislu rijetke joj mogu parirati. S opterećenjem procesora koji troši 100 W, temperaturu VRM hladnjaka ne prelazi 50 °C. To se možda čini puno, no štos je u tome da hladnjak u ovom slučaju jednostavno bolje odrađuje posao nego kod drugih ploča, pa je razlika temperature hladnjaka i samih čipova koje hladi manja (55 naprema 50 °C).

Potrošnja, zagrijavanje i takt pod OCCT-om Potrošnja Temperatura Takt Core i5-10500 MCE Off 100 W 64 °C 4,2 GHz Core i5-10500 MCE On 100 W 64 °C 4,2 GHz

rezultati testiranja Asus Prime Z490-A Gigabyte Aorus Z490 Master Handbrake Matroska 1080p H.264 32,3 fps 33,02 fps Matroska 1080p H.265 10,68 fps 11,22 fps Cinebench R20 Jedna jezgra 464 461 Sve jezgre 3.198 3.284 POV-Ray 3.7 Sve jezgre 2 .813 2.902 Blender Benchmark bmw27* 262 s 262 s Middle Earth: Shadow of War DX11 / Ultra 1080p 131 fps 132 fps 1440p 91 fps 91 fps Total War: Warhammer DX11 / Ultra 1080p 101 fps 101 fps 1440p 66 fps 67 fps Zagrijavanje VRM-a / MCE On / OCCT Small Data IC senzor* 48 °C 50 °C

*manje je bolje, **testirano s i5-10500, 2×8 GB DDR4 3600, Gigabyte GeForce RTX 2070 Super

UEFI Gigabyteovih ploča, pa tako i od ove, tvornički forsira TDP procesora iznad Intelovih specifikacija, a ovu značajku nije moguće automatski isključiti podešavanjem opcije MCE jer sve tri vrijednosti (Auto, Enabled i Disabled) rezultiraju istim vrijednostima u praksi. Kod modela Master to u osnovi i nije neki problem jer je za očekivati da će korisnici tu rabiti jače procesore i jače hlađenje. Ipak, treba primijetiti da Master jednake performanse i takt (4,2 GHz) testiranog procesora postiže uz 10-ak vata nižu potrošnju, što treba pohvaliti. Performanse na automatskim postavkama su naravno više od ostalih ne-Gigabyte ploča jer je procesor "otključan".

Na gornjem dijelu ploče imamo čak pet konektora za ventilatore, dva konektora za RGB trake (12 i 5 V), led dijagnostiku, tipku za uključivanje računala, kontaktne za izravno mjerenje napona instrumentom, jedan M.2 utor te interne konektore za USB 3.2 Gen1 i USB 3.2 Gen2. RGB osvjetljenje integrirano je u ukrasni pokrov VRM hladnjaka te u hladnjak čipseta (iscrtan je Aorus logo). Donji dio ploče još je jače oklopljen nego donji jer se Gigabyte odlučio na masivno hlađenje sva tri M.2 utora. Sva tri osim termalne pločice s gornje strane imaju i pločicu s donje strane, kako bi toplina mogla biti prenesena na PCB. Uz M.2 utore, Master nudi i tri PCIe x16 utora, s tim da su prva dva spojena na procesor, a treći na čipset. Malih PCIe utora nema, što je dobar pristup jer su njihovi kanali iskorišteni praktičnije – za dodatni M.2 utor. Masterica je inače užasno težak komad hardvera, jer osim spomenutih hladnjaka ima i golemi zaštitni metalni oklop na poleđini. Valja napomenuti kako se Gigabyte hvali da su dizajn ploče korištene PCIe Gen4 komponente, pa je tehnički spremna za procesore koji nude ovu vrstu sučelja.

Na desnom rubu ploče nalazimo još šest zakrenutih SATA konektora, te konektore za spajanje Thunderbolt kartica. Na donjem desnom kutu je jednostavna LED dijagnostika, dočim su na donji rub ploče postavljena tri konektora za ventilatore, tipka za resetiranje, dva USB-a 2.0, dva konektora za RGB trake i prekidači za odabir UEFI čipa iz kojeg se učitavaju postavke. Ploča straga nudi deset USB konektora, HDMI, konektore za antene Intelove Wi-Fi 6 mrežne kartice, 2,5-gigabitni mrežni konektore (Intelov čip), tipke za resetiranje postavki UEFI-a i flashanje UEFI-ja preko USB memorije te analogne i digitalne konektore zvučne kartice. Master se po pitanju zvuka oslanja na Realtekov ALC1220-VB koji je kombiniran s ESS-ovim DAC-om (ES9118EQ) te WIMA i Nichion kondenzatorima. U našem mjerenju očekivano bilježimo odlične rezultate, kao što je i red za ovako skupu ploču.