Asus ROG Maximus XII Hero WiFi - Herojski Maximus

specifikacije - asus rog maximus XII Hero WiFi Čipset Intel Z490 Express Socket LGA-1200 Memorija 4 × DDR4, do 4.800 MHz, maks. 128 GB PCIe konektori 2 × PCIe 3.0 x16 (CPU, do x8/x8)

1 × PCIe 3.0 x4 (čipset)

3 × PCIe 3.0 x1 (čipset) SATA / M.2 / U.2 6 × SATA, RAID 0, 1, 10 (čipset)

2 × M.2 do 22110 NVMe/SATA PCIe 3.0 x4

1 × M.2 do 2280 NVMe PCIe 3.0 x4 Mreža 1 × 1 Gb/s Intel I219-V

1 × 5 Gb/s AQtion AQC111C

Intel Wi-Fi 6 AX201 / BT 5.1 - do 2.400 Mb/s Audio ROG SupremeFX S1220

ESS ES9023 DAC

RC4580 OP AMP

Nichion hi-fi kondenzatori

Sonic Studio III

DTS Unbound Stražnji konektori Bios Flashback tipka

UEFI reset tipka

2 × LAN (RJ45)

2 × antena

1 × HDMI 1.4b

2 × USB 2.0

4 × USB 3.2 Gen1

3× USB 3.2 Gen2

1 × USB-C 3.2 Gen2

5 × analogni audio konektor

1 × S/PDIF optički out

S Maximusom stiže jednaka dodatna oprema kao i sa svim ostalim ROG pločama – četiri SATA kabela, dva produžna kabela za RGB trake, ventilator i pripadajući nosač za hlađenje VRM hladnjaka, oprema za ugradnju M.2 SSD-ova, ROG naljepnica i ROG privjesak za ključeve. Kako ploča ima Wi-Fi karticu, tu je pripadajuća antena.

Gornji dio ploče je u pogledu rasporeda elektronike identičan većini jačih Asusovih Z490 ploča što će reći da je napajanje procesora razdvojeno u tri dijela – dva klasična iznad i s bočne strane procesora, te treće ispod ležišta LGA-1200. Sva tri prekrivena su crnim hladnjakom vrlo solidnih dimenzija koji je dodatno pojačan toplovodnom cijevi. Lijevi rub ploče je ukrašen plastičnim oklopom, a dio povrh VRM hladnjaka ima i integrirano RGB osvjetljenje. Dodatno je osvjetljen i ROG logo na hladnjaku čipseta. RGB trake moguće je spojiti na ploču preko četiri konektora – dva 12-voltna i dva 5-voltna.

Naponska jedinica sastoji se od ukupno 20 faza. DrMOS-ovi koriste se čak i na četiri donje faze koje napajaju uncore procesora, no tu se koriste nešto slabiji čipovi tvrtke On Semiconductor koje nalazimo na primarnim fazama slabijih Asusovih ploča. Glavni dio napajanja čine izvrsni i skupi 60-amperski Infineonovi DrMOS-ovi TDA21462. 14 komada spojeno je u paralelu, bez doublera signala, na 7 primarnih kanala PWM kontrolera ASP1405I, dočim je sekundarna grana opremljena s još dva ovakva čipa koji napajaju integriranu grafiku. Premda je riječ o moćnom napajanju, valja naglasiti da postoje ploče koje imaju i još jače sklopovlje. No, ovo što Asus nudi i dalje je jako dobro i osjetno moćnije nego što nude jeftinije ploče. Maksimalna izmjerena temperatura hladnjaka VRM-a u kombinaciji s procesorom koji troši 118 W bila je nevelikih 47 °C. UEFI ploče vrlo je moćan, a na automatskim postavkama ne forsira procesore iznad Intelovih specifikacija. S druge strane, performanse na istim ovim postavkama su iz nekog razloga osjetno niže nego kod ostalih testiranih ploča što nije baš pohvalno. Ok, vjerujemo da će malo tko kupiti ploču od 4.000 kuna i onda se držati automatskih postavki, no Asus je svejedno tu mogao odraditi bolji posao, pogotovo jer kod ostalih ploča iste marke nema ovog problema.

Potrošnja, zagrijavanje i takt pod OCCT-om Potrošnja Temperatura Takt Core i5-10500 MCE Off 64,9 W 51 °C 3,32 GHz Core i5-10500 MCE On 117,5 W 71 °C 4,2 GHz

rezultati testiranja Asus Prime Z490-A Asus ROG Maximus XII Hero WiFi Handbrake Matroska 1080p H.264 32,3 fps 31,45 fps Matroska 1080p H.265 10,68 fps 10,2 fps Cinebench R20 Jedna jezgra 464 460 Sve jezgre 3.198 3.060 POV-Ray 3.7 Sve jezgre 2 .813 2.711 Blender Benchmark bmw27* 262 s 276 s Middle Earth: Shadow of War DX11 / Ultra 1080p 131 fps 131 fps 1440p 91 fps 91 fps Total War: Warhammer DX11 / Ultra 1080p 101 fps 101 fps 1440p 66 fps 66 fps Zagrijavanje VRM-a / MCE On / OCCT Small Data IC senzor* 48 °C 47 °C

*manje je bolje, **testirano s i5-10500, 2×8 GB DDR4 3600, Gigabyte GeForce RTX 2070 Super

Zanimljivo je da se ispod hladnjaka VRM-a nalazi još jedan dodatni hladnjak. On je postavljen na Marvellov 5-gigabitni mrežni kontroler. Naime, Asus je na ovoj ploči odlučio zaobići dječje bolesti Intelovog 2,5-gigabitnog kontrolera, integrirajući umjesto njega spomenuti Marvellov čip, dokazani stariji Intelov 1-gigabitni I219-V te Intelovo Wi-Fi 6 rješenje.

Na gornjem dijelu ploče osim spomenutih komponenti imamo još duple EPS konektore za napajanje, tri konektora za spajanje ventilatora (doduše, dva su nepraktično skrivena iza hladnjaka), ekran za dijagnostiku grešaka pri bootanju, tipku za uključivanje računala, tipku FlexKey i jedan USB-C 3.2 Gen2 port ispod ATX konektora. Tipka FlexKey je dosta fora jer joj je moguće prilagoditi funkciju – standardno radi reset računala, no može bootati u UEFI, kontrolirati osvjetljenje, itd. Na donjoj strani desnog ruba ploče nalaze se još jedan konektor za ventilatore, zakrenuti USB 3.2 Gen1, šest zakrenutih SATA konektora, te konektori namijenjeni vlasnicima kompleksnijih sustava vodenog hlađenja. Jedan je namijenjen praćenju protoka vode, a druga dva mjerenju temperature. Na donjem rubu ploče imamo RGB konektore, tipku Retry (de facto reset), dva USB-a 2.0, još jedan konektor za temperaturni senzor i tri konektora za ventilatore. Ploča inače nudi ukupno osam konektora za ventilatore.

Hero ima tri PCIe x16 utora s tim da su dva gornja, ojačana metalnim košuljicama, spojena na procesor, dočim je donji spojen na čipset i ima propusnost x4. Taj donji utor dijeli svoje kanale s jednim od M.2 utora, pa ako je on popunjen, utor nije funkcionalan. Tu su još tri PCIe x1 utora. Primarni je PCIe x16 utor spušten nešto niže i samim time dostatno odvojen od memorijskih utora. Donji je dio ploče također opremljen masivnim hlađenje, a ispod kojeg se nalaze tri M.2 utora. Na većini je ploča treći M.2 SSD moguće dodati isključivo korištenjem adaptera u obliku kartice. Tik do primarnog M.2 utora nalazi se Pro Clock II čip koji osigurava ovoj ploči dodatnu stabilnost pri overklokiranju putem base clocka.

Right Mark Audio Analyzer - performanse zvučne kartice 24 bit / 192 kHz Frekvencijski odziv (od 40 Hz do 15 kHz), dB +0,00, -0,01 Odličan Razina šuma, dB (A) -91,6 Vrlo dobar Dinamički raspon, dB (A) 90,7 Vrlo dobar THD, % 0,0015 Odličan THD + šum, dB (A) -83 Dobar IMD + šum, % 0,0098 Vrlo dobar Stereo crosstalk, dB -88,1 Odličan IMD na 10 kHz, % 0,0092 Vrlo dobar Ukupna ocjena Vrlo dobar

Na stražnjoj pločici s konektorima koja je zaštićena integriranim limićem nalazimo HDMI konektor, dva USB-a 2.0, četiri USB-a 3.2 Gen1, četiri USB-a 3.2 Gen2 (jedan od njih je C-tipa), dva mrežna konektora, antenske konektore, pet analognih i jedan optički konektor zvučne kartice. Tu su i tipke za resetiranje postavki UEFI-ja i korištenje funkcije flashanja UEFI-ja pomoću USB memorije. Iza audio konektora stoji sklop temeljen na S1220A codecu, kombiniran s ESS-ovim DAC-om i odvojenim operacijskim pojačalom. Kvaliteta zvuka je očekivano vrlo dobra, a tu je dodatni softver u obliku Sonic Studia III, Sonic Radara III i DTS-a Unbound.