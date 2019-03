Posljednja sezona Game of Thronesa

Nešto više od mjesec dana prije posljednje sezone Game of Thronesa službenim je trailerom kampanja HBO-a ubacila u petu brzinu. Osim trailera, proteklih su mjeseci objavljena i dva promotivna teasera koje možete pronaći na istom kanalu.

Na glasu kao serija s mnogobrojnim zapletima i prevratima koji pošteđuju malo kojeg lika, na Game of Thrones se nije teško navući. Bez praznog hoda, svaki se trenutak radnje iščekuje gotovo kao i rasplet cijele priče.



Između glasina i nagađanja, za kinematografiju je povijesno značajna informacija o Bitki za Winterfell koja ne samo da će okupiti najveći broj glavnih likova u seriji do sada, već će biti i najduža bitka ikada snimljena. Režiser Miguel Sapochnik je navodno pokušao i nije uspio naći dužu, a najbliža je bila opsada Helm's Deepa u The Lord of the Rings: The Two Towers.



Šest epizoda u posljednjoj sezoni bile su najavljivane s dužim trajanjem nego što je to uobičajeno. Za prve je dvije bilo poznato da će trajati 54 i 58 minuta. Zahvaljujući domišljatosti u maniri NotPronovih fanova, jedan je od komentatora primijetio da se jednostavnom promjenom URL-a na stranici HBO-a može doći do informacije o trajanju preostalih epizoda. Treća i četvrta bi tako trebale trajati 60 i 78 minuta, dok bi posljednje dvije imale isto trajanje kao i posljednja epizoda sedme sezone - 80 minuta. S obzirom na ukupno trajanje koje prema tome iznosi 410 minuta, razlozi da se sezona ne podijeli na sedam epizoda su, kao spomenuta Bitka za Winterfell, zasigurno valjani.



Što se tiče nagađanja tko bi mogao zasjesti na tron, promotivna kampanja na Twitteru ne otkriva ništa jer se na tron nisu zasjeli samo najizgledniji, već i likovi poput Brienne of Tarth i Samwella Tarlya.

Zbog brze dostupnosti, količine sadržaja, i intenziteta kojim ih pratimo, dojam je da TV serije danas prolaze kroz svojevrsnu renesansu. Stoga se nije loše podsjetiti da su sadržajno kvalitetne TV serije pronalazile svoj put do ekrana i prije - bez ogromne distributivne mreže streaming stranica, sveprisutnog web oglašavanja i tehnološki naprednije produkcije. U koje društvo ulazi Game of Thrones, te koliko je velik ili malen, možda će nam najbolje dati do znanja pogled unazad.

U posljednjem smo desetljeću prošlog milenija gledali serije kao Twin Peaks (1990), The X-Files (1993), Oz (1997), a svojim je početkom točku na i stavila serija The Sopranos (1999). Broj serija velikog kalibra u prošlom se desetljeću značajno povećao. Band of Brothers (2001), Six Feet Under (2001), 24 (2001), Firefly (2002), The Shield (2002), The Wire (2002), Deadwood (2004), Battlestar Galactica (2004), Lost (2004), Dr. House (2004), Doctor Who (2005), Prison Break (2005), Rome (2005), The Office (2005), Mad Men (2007) i Breaking Bad (2008) zvučna su imena dvijetisućitih godina.

The Walking Dead (2010), Spartacus (2010), Black Mirror (2011), Vikings (2013), House of Cards (2013), True Detective (2014), Halt and Catch Fire (2014), Fargo (2014), Narcos (2015), The Expanse (2015), Stranger Things (2016), The Handmaid's Tale (2017), te Altered Carbon (2018) neke su od serija u ovom desetljeću koje su imale svoje čari.

Iz te perspektive, serije ovog desetljeća nije lako uspoređivati s prethodnicima iz prošlog. Da nam je nametnut izbor koje desetljeće gledati, koliki bi Game of Thrones (2011) ustvari bio faktor pri odluci?

Unatoč tome, kao The Lord of the Rings i Harry Potter među knjigama, GTA i Elder Scrolls među igrama, Star Wars i Marvel među filmovima, te Star Trek među serijama - i Game of Thrones će se zasigurno pridružiti onoj vrsti popularnih djela koje će najveći broj ljudi pamtiti najduže vremena (čemu zasigurno doprinosi i najava prequela). Stoga ako već niste, prilika vam je da se pridružite završnom trku serije koja je nesumnjivo ostavila najveći trag na TV-u ovog desetljeća.