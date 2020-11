The Last of Us: HBO službeno naručio TV adaptaciju poznate video igre

Iz objave za medije ovog petka saznajemo da je HBO napokon službeno naručio TV adaptaciju jedne od najpopularnijih i najprodavanijih video igara - The Last of Us, najavljenu u ožujku ove godine. Izvršni producenti serije su Craig Mazin (tvorac serije Chernobyl) i Carolyn Strauss (izvršni producent serija Game of Thrones i Chernobyl), u timu s Evanom Wellsom (predsjednik Naughty Dog tvrtke, zaslužne za igre Uncharted i The Last of Us) i u koprodukciji sa Sony Pictures TV studijem. Craig Mazin će predvoditi i kreativni dio, zajedno s Neilom Druckmannom, režiserom i scenaristom izvornog materijala. Najavljivani režiser pilot epizode, Johan Renck (Chernobyl), u ovom navratu nije spomenut.

Dvadeset godina nakon što je moderna civilizacija uništena patogenom, protagonist video igre The Last of Us, okorjeli krijumčar Joel, ima zadatak prokrijumčariti četrnaestgodišnjakinju Ellie iz opresivne karantenske zone u Bostonu. Na brutalnom putu kroz post-apokaliptični SAD, osim ljudske prijetnje nastoje preživjeti i Zaražene - ljude koje je mutacija Cordyceps gljivica (sl. Ophiocordyceps unilateralis) pretvorila u agresivna stvorenja. Usred post-apokaliptičnih elemenata, Druckmann priču igre vidi prije svega kao priču o očinskom instinktu (Joel) i priču o odrastanju (Ellie), kroz preživljavanje i adaptaciju.

Ophiocordyceps unilateralis Cordyceps gljivice preuzimaju mozak i motorne funkcije mravi, prisiljavaju ih na pomoć u daljnjoj proliferaciji, te ih eventualno ubiju. Prikazane su u sklopu dokumentarnog filma Planet Earth (2006).

Posebnost Ellie kao imune na virus podsjeća na lajtmotiv filma Children of Men (2006), dok bi priča i atmosfera s militantnim i kanibalističkim grupama u seriji mogli biti bliži filmu The Road (2009). Sam je autor na ideju za igru došao 2004. godine u sklopu projekta na fakultetu. U osmišljavanju koncepta svoje igre, Druckmann je iskombinirao pustolovno-akcijsku igru ICO (2001), zombie apokalipsu filma Night of the Living Dead (1968), te protagonista stripa Sin City (1991), Johna Hartigana. Na putu do igre koja je izašla gotovo deset godina kasnije, ta je prvotna ideja prolazila kroz odbijanja i transformacije.

Od fanova opisana kao "igra koja se ne kupuje za Playstation, nego igra zbog koje se Playstation kupuje", The Last of Us je dostupan na PlayStation 3 i PlayStation 4 platformama. Drugi dio igre The Last of Us je postao najbrže prodavanija PlayStation 4 ekskluziva s 4 milijuna komada prodanih u prvom vikendu. Taj je rezultat ostvario unatoč kontroverznom curenju videozapisa koji su prikazivali poveći dio igre i izazvali negodovanje zbog percipirane politike raznolikosti u sklopu nastavka.

Nadolazeće dodjele nagrada za video igre bi mogle nadalje proširiti (dobar) glas The Last of Us priče, no uzmemo li u obzir da su narativ i tematika nastavka (2020) podijelili publiku i kritiku napola, uzbuđenje oko TV adaptacije više nije ni blizu svog prijašnjeg vrhunca. To ipak ne bi trebala biti prepreka velikom dočeku adaptacije popularne i nagrađivane igre na kojoj će raditi vodeći ljudi visoko cijenjene serije Chernobyl (2019). Datum premijere još uvijek nije poznat.