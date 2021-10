Jeftini laptopi za Windowse 11

Nedavno sam naručivao Bluetooth adapter (prijemnik za starije uređaje koji nemaju ugrađen BT) s popularnog domaćeg webshopa na kojem sam već jedan BT adapter kupio prije nekoliko mjeseci. Ponuda je bila triput manja negoli onda, a i dok sam se dva dana predomišljao koji bih adapter sada uzeo, pri svakom dolasku bilo ih je sve manje. Imaju oni naznačeno uz pojedine artikle "posljednji komad" (što sada piše uz većinu ponuđenih uređaja), ali to sam tumačio kao klasični trgovački štos kako bi kupce potaknuli na kupnju, no pokazalo se da im zalihe doista naočigled kopne. Uzeo sam jedan od "posljednjih", i više ih nema u ponudi (napomena za one nepovjerljive – provjerio sam to pristupajući s drugog uređaja i drugog IP-a).

Slično je kada se posjeti trgovine, osobite one koje prodaju razne gadgete, dodatnu opremu, mobitele od proizvođača za koje nikada niste čuli – njihovi izlozi prije su bili pretrpani svime i svačime, a sada kad ih pogledate – kutije su razmaknute s međuprostorom kao da oponašaju protupandemijske mjere. Ponuda se polako svodi na egzotičnije uređaje, koji vjerojatno i inače dulje čekaju svoga kupca.

Poremećaji u proizvodnji prelili su u poremećaje u transportu, cijene kontejnerskog prijevoza porasle su deset ili više puta u odnosu na razdoblje prije pandemije. Novinske agencije izvještavaju o velikim zastojima u glavnim svjetskim lukama – stotine brodova čekaju na red kako bi iskrcali robu, sve s ciljem da se nadoknadi propušteno. Neki se nadaju da bi se sve to trebalo smiriti u prvoj polovici sljedeće godine, ali sada su počele bujati cijene energenata, što će potaknuti novi val poskupljenja, i teško je nadati se brzom kraju tog kaosa.

S druge strane, cijena bitcoina, a posljedično i ostalih kriptovaluta, luduje! To, pak, baca u očaj sve one koji bi željeli osnažiti svoje računalo novom grafičkom karticom. Nadali su se da će s krizom doći kraj rudaromaniji, kako bi se kartice uopće mogle kupiti kada god se to poželi, a i da će im se cijene koliko-toliko vratiti u normalu. Kako stvari stoje, sve može biti samo još i gore.

I sad, u takvim uvjetima, mi se pokušavamo ponašati kao da je sve normalno i uobičajeno, pa radimo usporedne testove, a nismo sigurni što će uopće od opisanih uređaja biti još na policama trgovina kada vi budete čitali o njima u Bugu. Svemu usprkos, i dalje nekako uspijevamo nabaviti nove i atraktivne uređaje, koji možda u konačnici na naše malo tržište dođu u minornim količinama, jer u doba poremećenih kanala nabave, najtraženija roba prvo se usmjerava prema velikim kupcima. Kada ugledate Bug u kojem se od početka do kraja bavimo samo Linuxom i srodnim softveraškim temama, znat ćete da je sve otišlo k vragu!

I o čemu se piše u Bugu?

Srećom, ipak još nisu došla ta teška i mračna vremena, što možete vidjeti po tome da u ovom broju nema nijedne stranice o Linuxu, ali zato ima puno recenzija. Čak je i tema broja hardverska, odnosno posvećena je laptopima, i to onima s pristupačnom cijenom. Prije bismo "jeftinim laptopima" proglašavali one s cijenom do 500 eura, ali zbog svega rečenog na početku teksta, ovaj smo put prag podigli na 5.000 kuna, i zahvaljujući tome ipak prikupili solidnu količinu uređaja za usporedno testiranje. Denis je napravio i poseban pregled najjeftinijih prijenosnika u našim trgovinama (od dvije do tri tisuće kuna), pa se i o tome možete informirati u temi broja.

Sve što smo dosad objavili o punjačima za mobitele izazvalo je dosta zanimanja, pa smo prvi put organizirali veliki usporedni test punjača iz ponude domaćih trgovina. Mario Baksa je, kao i uvijek, testiranju pristupio vrlo minuciozno, tako da možete saznati podatke do kojih inače nikada ne biste došli. Proizvođači se sve više odlučuju na isporuku novih mobitela bez punjača, koje onda kupujemo naknadno, pa je vrlo izvjesno da ćemo ovakve testove raditi i u budućnosti.

Kako bi bilo jasno da sam se šalio na račun linuxoidnih tema, moram istaknuti da mi je jedna od najdražih tema u ovom broju Matijin pregled besplatnih alata za "istinske geekove". Sve započinje Windows Package Managerom (dolazi s Windowsima 11, ili se preuzima s GitHuba), s kojim se iz naredbenog retka kroz terminal upravlja instaliranjem drugih aplikacija, baš kako to rade linuxaši. Nakon toga slijede opisi još dodatnih 29 alata baš za geekove…

I, brzinski, još samo nekoliko preporuka za teme koje vrijedi pročitati – Sapphire Radeon RX 6600 Pulse, relativno jeftina AMD-ova najnovija grafika za Full HD monitore; Gigabyte M32U, vrhunski gamerski 32" 4K monitor s cijenom ispod tisuću eura; iFi Audio ZEN DAC V2, najbolji DAC s pojačalom za slušalice u svojoj klasi; Xiaomi Pad 5, tablet visokih performansi i prihvatljive cijene.

Tu moram stati, dalje istražujte Bug sami, ako želite i u digitalnom obliku!

Cjeloviti sadržaj novog broja možete pogledati na ovoj stranici, a tiskani Bug 348 dostupan je na kioscima od petka, 29. listopada.

Novi Radeon RX 6600 nudi slab omjer cijene i performansi, no kako je istodobno riječ o najjeftinijoj kartici nove generacije, prodavat će se kao vruće kifle

Pri testiranju mobilnih punjača korišten je USB tester za identifikaciju podržanih protokola brzog punjenja, ali ne i za mjerenje ripplea (oscilacija u naponu), iako ima i tu funkcionalnost (vidite je na slici). Razlog je što nije dovoljno osjetljiv i brz za to pa bi ispalo da su čak i punjači vrlo izraženog ripplea i s dosta šuma zapravo sasvim OK. Stoga su tu zadaću preuzela dva osciloskopa