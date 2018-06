Jeff Bezos uskoro će početi prodavati karte za turističke letove u svemir

Kompanija Blue Origin već sada ima funkcionalne rakete New Shepard kojima može ostvarivati suborbitalne letove i vraćati cijelu letjelicu na Zemlju, a originalni plan Jeffa Bezosa, osnivača i vlasnika ove kompanije, jest koristiti ovu raketu i za letove s ljudskim posadama. Potpredsjednik Blue Origina Rob Meyerson na Amazonovom je summitu u Washingtonu prošloga tjedna govorio o daljnjim planovima za svemirske letove, i tom je prigodom najavio kako će prve komercijalne karte za buduće svemirske turiste u prodaju biti puštene već sljedeće godine.

New Shepard je suborbitalna raketa koja može postići visinu od nešto preko 100 kilometara, i već je odradila sedam uspješnih letova s vertikalnim slijetanjem na Zemlju, a čini se kako su sada spremni iste misije odrađivati i s putnicima. Uskoro bi, naime, prvi testni putnici trebali poletjeti ovom raketom na sam rub svemira s testne lansirne rampe u Zapadnom Teksasu.

Prođe li sve kako je planirano, sljedeće će godine karte za "obične" turiste krenuti u prodaju, po za sada nepoznatoj cijeni. Jedan let raketom New Shepard trebao bi trajati oko 10 minuta, a u putničkoj kapsuli veličine oko 15 kubičnih metara trebalo bi se moći smjestiti 6 svemirskih turista koji će tako nakratko moći gledati Zemlju iz jedinstvene perspektive i osjetiti bestežinsko stanje.

Nakon lansiranja prvi stupanj rakete vraća se na tlo i slijeće vertikalno poput SpaceX-ovog Falcona 9, dok se putnička kapsula nešto kasnije vraća na Zemlju uz pomoć padobrana i retro raketnih motora koji usporavaju njezino prizemljenje.

Iako vijest o skorom početku testiranja i prodaji karata zvuči uzbudljivo, moramo se prisjetiti i kompanije Virgin Galactic koja je karte za svemirske letove pustila u prodaju prije više od deset godina. Iako su ih prodali preko 700 (po cijeni od 200 i 250 tisuća dolara), do sada još uvijek nisu odradili niti jedan let s turistima – to bi se trebalo dogoditi u narednih nekoliko mjeseci, a jedan od prvih putnika, ako ne i prvi, bit će sam osnivač kompanije, Richard Branson.