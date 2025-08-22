Google radi na pametnom zvučniku s Geminijem

Googleov pametni zvučnik podržavat će Matter, IoT protokol za povezivanje više pametnih uređaja, tako da će se lako uklopiti u većinu sustava za pametni dom

Nakon ovotjedne prezentacije na kojoj je Google predstavio nove modele Pixela 10, Pixel Watch 4 i Pixel Buds 2a, prikazali su i novi pametni zvučnik s podrškom za Matter koji je još uvijek u razvoju, a čiji se izlazak očekuje u narednim mjesecima.

Google nije išao puno u detalje o zvučniku, ali su ubrzo izašle neslužbene informacije koje štošta toga otkrivaju. Kao što je i očekivano, pokretat će ga Googleov AI asistent Gemini, s kojim će korisnici moći razgovarati i davati mu razne naredbe, poput reprodukcije glazbe, upravljanja drugim uređajima unutar pametnog doma i slično.

Posebno zanimljiva funkcionalnost je mogućnost detekcije neuobičajenih zvukova poput razbijanja stakla ili aktivacije požarnog alarma, pri čemu će zvučnik korisniku slati obavijesti na mobitel. Uz to, moći će se upariti i s Google TV-om kako bi se zvuk s televizora proširio kroz više prostorija u domu.

Zvučnik će biti dostupan u nekoliko boja, uključujući crvenu, svjetlozelenu, crnu i bijelu, a od dizajnerskih detalja će dobiti osvjetljenje na dnu koje se aktivira tijekom razgovora s Geminijem.