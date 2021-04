Gdje 2021. studirati informatiku u Hrvatskoj? - Prvi korak prema željenoj IT karijeri

Početak često određuje čitavu karijeru IT-jevaca pa je važno odlučiti gdje i kako se obrazovati, kako ući u profesionalni svijet i kakva iskustva te s kime stjecati dok se olovo još kuje. Ključni početak karijere kvalitetno je i sveobuhvatno školovanje, koje će dati dobru podlogu za daljnji razvoj kompetencija.

Pratite li novosti iz IT poslovanja, sigurno vam nisu promaknule vijesti kako je, primjerice, Infobip postao prvi hrvatski jednorog (kompanija vrijednosti iznad milijardu dolara) te je proglašen i najboljom tvrtkom na svijetu u svojoj branši (A2P SMS usluge). Zatim, tu je Nanobit, koji je osnovan 2008. godine, a čiji su vlasnici Alan Sumina i Zoran Vučinić tvrtku bogato prodali švedskoj Stillfront grupi, jednoj od vodećih svjetskih gaming kompanija u free-to-play segmentu. Zatim, tu je osječki startup Orqa, koji je u svojim počecima nastupio i pobijedio na Bugovom natjecanju Idea Knockout, a koji je nedavno osigurao veliku investiciju te si tako utkao put na globalnom tržištu. Domaća digitalna agencija FIVE prodana je američkoj multinacionalnoj kompaniji Endava. Svakako treba spomenuti i kompaniju Rimac Automobili, koja nezaustavljivo raste na krilima svojih inovacija i ulaganja od globalnih automobilskih kompanija (Porsche). Svi ti primjeri samo su dio pokazatelja koji dokazuju da hrvatski IT sektor nezaustavljivo raste – u posljednjih pet godina u prosjeku čak 11,2%.

Budući da ste čitatelj Buga, najutjecajnijeg IT medija, tehnologija vam je vjerojatno u krvi te maštate o tome da postanete vrhunski IT stručnjak – bilo da jednog dana osnujete vlastitu uspješnu IT tvrtku, bilo da se zaposlite kod modernog i perspektivnog poslodavca. Postoje mnogi ljudi koji su uspjeli i sa srednjoškolskim obrazovanjem, no put će vam postati značajno lakši završite li neku instancu visokog obrazovanja. Studij će vam dati potreban temelj za razvoj vlastite karijere, a na vama je da svoje znanje i karijeru neprestano gradite.

Stručni ili sveučilišni studij?

Pred izborom za mladog čovjeka nalaze se razne vrste institucija – visoke škole, visoka učilišta, veleučilišta, fakulteti, sveučilišta, zatim stručni i sveučilišni studiji. Svi ti pojmovi znaju biti zbunjujući i dobro je odmah na početku definirati koje su razlike. Prelaskom na bolonjski sustav visokoga obrazovanja, uvedena su dva temeljna stupa obrazovanja – u prvom su tzv. stručni studiji – stručna vertikala, a drugi predstavlja sveučilišne studije – akademska vertikala. Razlike su u pristupima tim studijima, dakle u ulaznim i izlaznim kompetencijama, odnosno u takozvanim ishodima učenja. Temeljni zakon – Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju govori da sveučilišni studiji obrazuju za razvoj i implementaciju stečenih znanja struke, umjetničkih znanja i znanosti, a stručni studiji obrazuju za što brže uključivanje na tržište rada.

Ako vam je tehnologija u krvi, studij informatike početak je vašeg puta, a uspješan IT-jevac postat ćete samo vlastitim trudom i radom

Uvjeti upisa, realizacija programa i potrebna razina obrazovanja za upis na stručne studije i sveučilišne studije također se razlikuju. Na stručne studije može se upisati i s trogodišnjom srednjom školom, u realizaciji programa stručnog studija sudjeluje tzv. nastavno osoblje u nastavnom zvanju, a to su predavači, viši predavači i profesori visoke škole. S druge strane, uvjeti za upis na sveučilišne studije su završena četverogodišnja srednja škola i položena državna matura. U realizaciji sveučilišnih programa sudjeluje nastavno osoblje u znanstveno-nastavnim zvanjima, a to su docenti, izvanredni profesori, redoviti profesori i redoviti profesori u trajnom zvanju.

Visoka učilišta zajednički je naziv za ustanove visokog obrazovanja, a to mogu biti visoke škole, veleučilišta, fakulteti ili sveučilišta. Sveučilišta mogu biti integrirana, a postoje i neintegrirana, koja čine fakulteti kao samostalne pravne osobe. Sveučilišta mogu izvoditi sve programe, i stručne i sveučilišne, a visoke škole i veleučilišta mogu izvoditi isključivo stručne programe. Više stručnih studija okuplja se oko veleučilišta, više fakulteta tvori sveučilište.

.debug - developers conference by Bug

“Must visit” za mlade, ali i iskusne developere Želite li stupiti u izravne kontakte s najboljim hrvatskim developerskim tvrtkama, želite li poslušati predavanja vrhunskih developerskih stručnjaka, nemojte propustiti .debug – najveću developersku konferenciju u Hrvatskoj i regiji, u organizaciji Buga i partnerskih kompanija. Uz 50 predavanja iskusnih i globalno uspješnih predavača iz Hrvatske i svijeta, raspoređenih u dva dana i tri tracka, sudionici bit će u prilici obići i “employer branding” zonu – izložbeni prostor najpoznatijih hrvatskih tehnoloških i programerskih kompanija. .debug će se održati 10. i 11. lipnja 2021., a student će imati priliku nabaviti ulaznice po značajno povoljnijim cijenama. Posjetite www.debug.hr.

Iskustvo studenta na zadnjoj godini FER-a

Marko Ilić (23)

Kako si se odlučio studirati na FER-u, i jesi li prije toga imao kakvo predznanje?

Oduvijek sam volio fiziku i matematiku. Prije fakulteta imao sam vrlo malo dodira s informatikom, a s programiranjem gotovo nikakav dodir. S elektrotehnikom imao sam neko iskustvo prije studiranja, ali iz današnjeg pogleda, to je zaista mizerno – fakultet daje značajno širu sliku. Inače, student sam 5. godine FER-a, moj modul je automatika na smjeru elektrotehnika i informacijska tehnologija. Dosad sam najviše radio s programirljivim logičkim kontrolerima (PLC) – to je bila tema mojeg završnog rada na kraju 3. godine studija, kojim sam postao sveučilišni prvostupnik inženjer elektrotehnike i informacijske tehnologije. PLC-ovi se koriste najčešće u industriji za automatizaciju raznih industrijskih procesa te ih je potrebno programirati da obavljaju željenu funkciju.

Reci nam malo o svojim postignućima tijekom studiranja i opiši nam koliko je potrebno truda i znoja da se postignu rezultati?

Generalno gledano, ocjene i prosjek nisu previše bitni, ali prikaz su studentova truda i na neki način odražavaju savjesnost i odgovornost osobe prema poslu. Naravno, same ocjene nisu odraz znanja, i smatram kako je puno važnije shvatiti kako stvari funkcioniraju, a ne samo naučiti sheme koje se ubrzo zaborave. Ipak, treba obratiti pozornost i na stvari i detalje koje u tom trenutku smatrate potpuno nebitnima – često se kasnije dogodi da ćete opet doći u doticaj s tom tematikom, a ako ste tu materiju ranije već svladali, kasnije ćete uz osjetno manje truda sve to znati primijeniti.

Inače, moj prosjek ocjena je 4,8. Moram priznati da sam se dosta trudio oko prosjeka – posebno u početku studiranja. Nisam se želio utopiti u prosječnosti, a smatrao sam da je prosjek najjednostavniji put do tog cilja. Tijekom studija dobio sam dvije nagrade “Josip Lončar” za najboljih 1% studenata na drugoj godini preddiplomskog studija te za najboljih 1% na cijelom preddiplomskom studiju. Za to je trebalo prilično truda i odricanja, posebno tijekom prve dvije godine studiranja. Iako se od početka studija nadam da će se trud i zalaganje jednog dana vratiti, danas smatram kako je jednako važna, ako ne i važnija stvar, uhvatiti dobru praksu, jer vas fakultet uči samo temeljnim stvarima koje je potrebno stalno nadograđivati.

Jesi li tijekom studiranja radio kakve poslove iz struke, odrađivao praksu i učio nova znanja i vještine? Je li ti praksa pomogla da cijelu struku sagledaš iz drugog kuta? Kakva su tvoja iskustva?

Jedno ljeto proveo sam na ljetnoj praksi. Na FER-u postoji aplikacija gdje poslodavci postavljaju oglase za praksu s opisom posla. Praksa se uglavnom odrađuje ljeti nakon ljetnih ispitnih rokova, uz trajanje od jednog do dva mjeseca. Žao mi je što sam na praksu otišao tek nakon 3. godine fakulteta, jer mi je ona puno pomogla. Tu sam shvatio koliko toga još postoji izvan onoga što se nauči na fakultetu, ali s druge strane, shvatio sam i da FER osigura vrlo dobre temelje za rad. Nakon prakse promijenio se i moj doživljaj fakulteta – počeo sam na stvari gledati drugačije, jer sam znao kako određeni elementi i procesi izgledaju u stvarnim primjenama, i na koje detalje je potrebno više obratiti pozornost.

Trenutačno uz studiranje radim u jednoj zagrebačkoj tvrtki. Zbog toga se ne javljam na natječaje i ne zabrinjavam se pretjerano o nastavku karijere nakon studija. Smatram kako je moja struka danas vrlo tražena, i uopće se ne bojim da neću pronaći posao koji me zanima. Tvrtku u kojoj danas radim preporučio mi je mentor te je posao koji radim i tema mojeg diplomskog rada. Vrlo sam zadovoljan ovdje, a ako jednog dana i ne ostanem tu gdje jesam, ne bojim se za svoju budućnost.

Što bi preporučio budućim studentima koji odaberu FER ili drugi srodan fakultet?

Preporučio bih svim studentima da svako ljeto odvoje dio vremena za praksu, i to bilo kakvu. U najgorem slučaju, shvatit će što ih ne zanima te će se moći posvetiti drugim stvarima. Na fakultetu je vrlo teško procijeniti koje stvari su vam zanimljive, jer u stvarnom svijetu sve izgleda potpuno drugačije. Također, studentima bih preporučio da se uključe u neku udrugu, kojih danas ima mnogo. Udruge daju dodatna znanja vezana uz struku, tu se izmjenjuju iskustva, ali i ono najvažnije – stvaraju se poznanstva i prijateljstva koja su kasnije vrlo važan dio karijere.



> PROČITAJTE VIŠE: Što kažu dekani, prodekani i voditelji IT studija?

Vodič za upis IT studija u Hrvatskoj 2021./2022.

Bjelovar

► Veleučilište u Bjelovaru

Link: www.vub.hr

Trajanje: 6 semestara

ECTS bodovi: 180

Studij: Preddiplomski stručni studij Računarstvo

Titula: bacc. comp.

Čakovec

► Međimursko veleučilište u Čakovcu

Link: www.mev.hr

Trajanje: 6 semestara

ECTS bodovi: 180

Studij: Preddiplomski stručni studij Računarstvo

Titula: bacc. comp.

Dubrovnik

► RIT Croatia

Link: www.croatia.rit.edu

Trajanje: 8 semestara

ECTS bodovi: 240

Studij: Preddiplomski stručni studij Informacijske tehnologije/WMC

Titula: B.S., bacc. ing. techn. inf.

► Sveučilište u Dubrovniku - Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju

Link: www.unidu.hr

Trajanje: 6 semestara

ECTS bodovi: 180

Studij: Preddiplomski sveučilišni studij Poslovna ekonomija, smjer IT menadžment

Titula: univ. bacc. oec.

► Sveučilište u Dubrovniku - Odjel za elektrotehniku i računarstvo

Link: www.unidu.hr

Trajanje: 6 semestara

ECTS bodovi: 180

Studij: Preddiplomski sveučilišni studij Elektrotehničke i komunikacijske tehnologije u pomorstvu

Titula: univ. bacc. ing. el.

Studij: Preddiplomski sveučilišni studij Primijenjeno / Poslovno računarstvo

Titula: univ. bacc. ing. comp.

Krapina

► Veleučilište Hrvatsko zagorje Krapina

Link: www.vhzk.hr

Trajanje: 6 semestara

ECTS bodovi: 180

Studij: Preddiplomski stručni studij Informatika

Titula: bacc. ing. techn. inf.

Križevci

► Sveučilište u Zagrebu - Fakultet organizacije i informatike

Link: www.foi.unizg.hr

Trajanje: 6 semestara

ECTS bodovi: 180

Studij: Preddiplomski stručni studij Primjena informacijske tehnologije u poslovanju

Titula: bacc. inf.

Osijek

► Sveučilište u Osijeku - Ekonomski fakultet

Link: www.efos.unios.hr

Trajanje: 6 semestara

ECTS bodovi: 180

Studij: Preddiplomski sveučilišni studij Poslovna informatika

Titula: univ. bacc. oec.

► Sveučilište u Osijeku - Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija

Link: www.ferit.unios.hr

Trajanje: 6 semestara

ECTS bodovi: 180

Studij: Preddiplomski sveučilišni studij Elektrotehnika i informacijska tehnologija

Titula: univ. bacc. ing. el.

Studij: Preddiplomski sveučilišni studij Računarstvo (smjerovi: Programsko inženjerstvo, Računalno inženjerstvo)

Titula: univ. bacc. ing. comp.

Studij: Preddiplomski stručni studij Računarstvo

Titula: bacc. ing. comp.

Studij: Preddiplomski stručni studij Elektrotehnika, smjer Automatika

Titula: bacc. ing. el.

Studij: Preddiplomski stručni studij Elektrotehnika, smjer Elektroenergetika

Titula: bacc. ing. el.

► Sveučilište u Osijeku - Odjel za matematiku

Link: www.mathos.unios.hr

Trajanje: 6 semestara

ECTS bodovi: 180

Studij: Preddiplomski sveučilišni studij Matematika i računarstvo

Titula: univ. bacc. math. et comp.

Trajanje: 10 semestara

ECTS bodovi: 300

Studij: Nastavnički sveučilišni studij matematike i informatike (petogodišnji integrirani)

Titula: mag. educ. math. et inf.

Požega

► Veleučilište u Požegi

Link: eppi.vup.hr

Trajanje: 6 semestara

ECTS bodovi: 180

Studij: Preddiplomski stručni studij Elektroničko poslovanje i programsko inženjerstvo

Titula: bacc. ing. comp.

Pula

► Sveučilište u Puli - Fakultet ekonomije i turizma dr. Mijo Mirković

Link: fet.unipu.hr

Trajanje: 6 semestara

ECTS bodovi: 180

Studij: Preddiplomski sveučilišni studij Informatički menadžment

Titula: univ. bacc. oec.

► Sveučilište u Puli - Fakultet informatike

Link: fipu.unipu.hr

Trajanje: 6 semestara

ECTS bodovi: 180

Studij: Preddiplomski sveučilišni studij Informatika

Titula: univ. bacc. inf.

Rijeka

► Sveučilište u Rijeci - Odjel za informatiku

Link: www.inf.uniri.hr

Trajanje: 6 semestara

ECTS bodovi: 180

Studij: Preddiplomski sveučilišni studij Informatike

Titula: univ. bacc. inf.

► Sveučilište u Rijeci - Tehnički fakultet

Link: www.riteh.uniri.hr

Trajanje: 6 semestara

ECTS bodovi: 180

Studij: Preddiplomski sveučilišni studij računarstva

Titula: univ. bacc. ing. comp.

Studij: Preddiplomski sveučilišni studij elektrotehnike

Titula: univ. bacc. ing. el.

Studij: Preddiplomski stručni studij elektrotehnike

Titula: bacc. ing. el.

► Veleučilište u Rijeci

Link: www.veleri.hr

Trajanje: 6 semestara

ECTS bodovi: 180

Studij: Preddiplomski stručni studij Informatika

Titula: bacc. inf.

Sisak

► Sveučilište u Zagrebu - Fakultet organizacije i informatike

Link: www.foi.unizg.hr

Trajanje: 6 semestara

ECTS bodovi: 180

Studij: Preddiplomski stručni studij Primjena informacijske tehnologije u poslovanju

Titula: bacc. inf.

Split

► Sveučilište u Splitu - Ekonomski fakultet

Link: www.efst.unist.hr

Trajanje: 6 semestara

ECTS bodovi: 180

Studij: Preddiplomski sveučilišni studij Poslovna ekonomija, smjer Informatički menadžment

Titula: univ. bacc. oec.

► Sveučilište u Splitu - Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje

Link: www.fesb.unist.hr

Trajanje: 6 semestara

ECTS bodovi: 180

Studij: Preddiplomski sveučilišni studij Elektrotehnika i informacijska tehnologija

Titula: univ. bacc. ing. el. techn. inf.

Studij: Preddiplomski sveučilišni studij Računarstvo

Titula: univ. bacc. ing. el. comp.

Studij: Preddiplomski stručni studij Elektrotehnika

Titula: bacc. ing. el.

Studij: Preddiplomski stručni studij Računarstvo

Titula: bacc. ing. comp.

► Sveučilište u Splitu - Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije

Link: www.gradst.unist.hr

Trajanje: 6 semestara

ECTS bodovi: 180

Studij: Preddiplomski sveučilišni studij Geodezija i geoinformatika

Titula: univ. bacc. ing. geod. et geoinf.

► Sveučilište u Splitu - Prirodoslovno-matematički fakultet

Link: www.pmfst.unist.hr

Trajanje: 6 semestara

ECTS bodovi: 180

Studij: Preddiplomski sveučilišni studij Matematika i informatika

Titula: univ. bacc. math. et inf.

Studij: Preddiplomski sveučilišni studij Informatika

Titula: univ. bacc. inf.

Studij: Preddiplomski sveučilišni studij Fizika i informatika

Titula: univ. bacc. phys. et inf.

Studij: Preddiplomski sveučilišni studij Informatika i tehnika

Titula: univ. bacc. inf. et techn.

► Sveučilište u Splitu - Sveučilišni odjel za stručne studije

Link: www.oss.unist.hr

Trajanje: 6 semestara

ECTS bodovi: 180

Studij: Preddiplomski stručni studij informacijske tehnologije

Titula: bacc. techn. inf.

► Visoka škola za menadžment i dizajn Aspira

Link: www.studij-racunarstva.com

Trajanje: 6 semestara

ECTS bodovi: 180

Studij: Preddiplomski stručni studij Računarstvo, smjer Programsko inženjerstvo

Titula: bacc. ing. comp.

Šibenik

► Veleučilište u Šibeniku

Link: www.vus.hr

Trajanje: 6 semestara

ECTS bodovi: 180

Studij: Preddiplomski stručni studij Informatički menadžment

Titula: bacc. oec.

Studij: Preddiplomski stručni studij Poslovna informatika

Titula: bacc. oec.

Varaždin

► Sveučilište Sjever

Link: www.unin.hr

Trajanje: 6 semestara

ECTS bodovi: 180

Studij: Preddiplomski stručni studij Elektrotehnika, smjer Automatizacija i Biomedicinska elektronika

Titula: bacc. ing. el.

Studij: Preddiplomski interdisciplinarni stručni studij Multimedija, oblikovanje i primjena

Titula: bacc. ing. graph. teh.

► Sveučilište u Zagrebu - Fakultet organizacije i informatike

Link: www.foi.unizg.hr

Trajanje: 6 semestara

ECTS bodovi: 180

Studij: Preddiplomski sveučilišni studij Informacijski i poslovni sustavi

Titula: univ. bacc. inf.

Studij: Preddiplomski stručni studij Primjena informacijske tehnologije u poslovanju

Titula: bacc. inf.

Velika Gorica

► Veleučilište Velika Gorica

Link: www.vvg.hr

Trajanje: 6 semestara

ECTS bodovi: 180

Studij: Preddiplomski stručni studij Održavanja računalnih sustava

Titula: bacc. ing. techn. inf.

Virovitica

► Veleučilište u Virovitici

Link: www.vuv.hr

Trajanje: 6 semestara

ECTS bodovi: 180

Studij: Preddiplomski stručni studij Menadžment, smjer Informatički menadžment

Titula: bacc. oec.

Studij: Preddiplomski stručni studij Računarstvo, smjer Programsko inženjerstvo

Titula: bacc. ing. comp.

Studij: Preddiplomski stručni studij Elektrotehnika, smjer Telekomunikacije i informatika

Titula: bacc. ing. el.

Zabok

► Sveučilište u Zagrebu - Fakultet organizacije i informatike

Link: www.foi.unizg.hr

Trajanje: 6 semestara

ECTS bodovi: 180

Studij: Preddiplomski stručni studij Primjena informacijske tehnologije u poslovanju

Titula: bacc. inf.

Zadar

► Sveučilište u Zadru – Odjel za informacijske znanosti

Link: www.unizd.hr

Trajanje: 6 semestara

ECTS bodovi: 180

Studij: Preddiplomski sveučilišni studij Informacijske znanosti

Titula: univ. bacc. inf.

Studij: Preddiplomski stručni studij Informacijske znanosti

Titula: bacc. inf.

Zagreb

► RIT Croatia

Link: www.croatia.rit.edu

Trajanje: 8 semestara

ECTS bodovi: 240

Studij: Preddiplomski stručni studij Informacijske tehnologije/WMC

Titula: B.S., bacc. ing. techn. inf.

► Sveučilište u Zagrebu - Fakultet elektrotehnike i računarstva

Link: www.fer.unizg.hr

Trajanje: 6 semestara

ECTS bodovi: 180

Studij: Preddiplomski sveučilišni studij Elektrotehnika i informacijska tehnologija

Titula: univ. bacc. ing. el. techn. inf.

Studij: Preddiplomski sveučilišni studij Računarstvo

Titula: univ. bacc. ing. el. comp.

► Sveučilište u Zagrebu - Filozofski fakultet

Link: inf.ffz.unizg.hr

Trajanje: 6 semestara

Studij: Preddiplomski sveučilišni studij Informacijske znanosti (jednopredmetni)

ECTS bodovi: 180

Titula: univ. bacc. inf.

Studij: Preddiplomski sveučilišni studij Informacijske znanosti (dvopredmetni)

ECTS bodovi: 90

Titula: univ. bacc. inf.

► Sveučilište u Zagrebu - Geodetski fakultet

Link: www.geof.unizg.hr

Trajanje: 6 semestara

ECTS bodovi: 180

Studij: Preddiplomski sveučilišni studij Geodezija i geoinformatika

Titula: univ. bacc. ing. geod. et geoinf.

► Sveučilište u Zagrebu - Prirodoslovno-matematički fakultet

Link: www.pmf.unizg.hr

Trajanje: 10 semestara

ECTS bodovi: 300

Studij: Nastavnički sveučilišni studij Fizika i informatika (petogodišnji integrirani)

Titula: mag. educ. phys. et inf.

Studij: Preddiplomski sveučilišni studij Matematika (+ diplomski Računarstvo i matematika)

Titula: mag. inf. et math.

Studij: Preddiplomski sveučilišni studij Matematika (+ diplomski Matematika i informatika, nastavnički)

Titula: mag. educ. mat. et inf.

► Tehničko veleučilište u Zagrebu

Link: www.tvz.hr

Trajanje: 6 semestara

ECTS bodovi: 180

Studij: Preddiplomski stručni studij Elektrotehnika

Titula: bacc. ing. el.

Studij: Preddiplomski stručni studij Informatika

Titula: bacc. ing. techn. inf

Studij: Preddiplomski stručni studij Računarstvo

Titula: bacc. ing. comp.

► Sveučilište VERN’

Link: www.vern.hr

Trajanje: 6 semestara

ECTS bodovi: 180

Studij: Preddiplomski stručni studij Poslovna informatika

Titula: bacc. inf.

Studij: Preddiplomski sveučilišni studij Cyber komunikacije i znanost o mreži

Titula: univ. bacc. comm.

Studij: Preddiplomski sveučilišni studij Internet stvari

Titula: univ. bacc. ing. comp.

► Visoka škola za informacijske tehnologije

Link: www.vsite.hr

Trajanje: 6 semestara

ECTS bodovi: 180

Studij: Preddiplomski stručni studij Programiranje

Titula: bacc. techn. inf.

Studij: Preddiplomski stručni studij Baze podataka i web-dizajn

Titula: bacc. techn. inf.

Studij: Preddiplomski stručni studij Računalni sustavi i mreže

Titula: bacc. techn. inf.

Studij: Preddiplomski stručni studij Informacijski sustavi

Titula: bacc. techn. inf.

► Visoko učilište Algebra

Link: www.algebra.hr/visoko-uciliste

Trajanje: 6 semestara

ECTS bodovi: 180

Studij: Preddiplomski stručni studij Multimedijsko računarstvo

Titula: bacc. ing. comp.

Studij: Preddiplomski stručni studij Programsko inženjerstvo

Titula: bacc. ing. comp.

Studij: Preddiplomski stručni studij Sistemsko inženjerstvo

Titula: bacc. ing. comp.

Studij: Preddiplomski stručni studij Digitalni marketing

Titula: bacc. dig. mark.

Studij: Dizajn

Titula: bacc. art

Studij: 3D oblikovanje

Titula: bacc. art.

Zaprešić

► Veleučilište Baltazar

Link: www.bak.hr

Trajanje: 6 semestara

ECTS bodovi: 180

Studij: Preddiplomski stručni studij Informacijske tehnologije

Titula: bacc. techn. inf.

SADRŽAJ