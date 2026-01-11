CES 2026 je otkrio: Jedanaest trendova koji će definirati tehnološku godinu

Sajam CES 2026 je završio - bio je to najznačajniji tehnološki skup ove godine, na kojem se moglo puno toga vidjeti. No, osim izbora zabavnih gadgeta, važnije je sagledati širu sliku. Koji su to tehnološki trendovi koji nam daju uvid u ono što nas čeka tijekom sljedećih dvanaest mjeseci?

Upravo to donosi ovaj sažetak portala TechRadar. Iako ovaj popis ne obuhvaća apsolutno svaki tehnološki trend za 2026. godinu, CES je tradicionalno snažan pokazatelj ideja i tema koje će dominirati ostatkom godine. Dakle, ako želite zaviriti u blisku budućnost, evo što je najveći svjetski sajam tehnologije predvidio.

Savitljivi zasloni bez ijednog nabora

Telefoni tradicionalno nemaju veliku prisutnost na CES-u, ali Samsung je ove godine prekinuo taj trend predstavivši svoj savitljivi OLED zaslon bez nabora. Iako je to bila samo tehnološka demonstracija, radilo se o velikoj stvari. Sklopivi zaslon koji je potpuno gladak i bez ikakvih nepravilnosti kada se otvori bio je sveti gral za proizvođače savitljivih uređaja posljednjih sedam godina. Ironično, glavni korisnik ove inovacije mogao bi biti dugo najavljivani iPhone Fold. Glasine sugeriraju da bi Apple mogao biti prvi koji će koristiti ovaj novi OLED zaslon kasnije ove godine, jer ga proizvodi Samsung Display. Nažalost, vjerojatno će biti vrlo skup.

Nova generacija televizora: Doba RGB-a

Na prošlogodišnjem CES-u 2025 postalo je jasno da je RGB LED pozadinsko osvjetljenje sljedeća velika stvar kod televizora, a na ovogodišnjem sajmu dobili smo uvid u modele koji će se zaista pojaviti na tržištu. Tehnološki divovi imaju vlastite nazive za ovu tehnologiju, pa je tako Samsung i LG zovu 'Micro RGB', dok su se Hisense i TCL odlučili za 'RGB MiniLED'. No, glavne prednosti su svugdje iste: širi raspon boja i poboljšana svjetlina, ili ista svjetlina kao danas uz manju potrošnju energije.

Zvijezda sajma bio je Samsungov 130-inčni Micro RGB TV, prekrasna zvijer od televizora čija je jedina mana što je za sada samo izložbeni primjerak.

AI ljubimci za emocionalnu podršku

Od SwitchBotovih KATA Friends do Ecovacsovog LilMila, ljubimci pokretani umjetnom inteligencijom bili su posvuda na ovogodišnjem CES-u. Većina ih može reagirati na geste i maženje, pratiti vas pogledom svojih realističnih očiju, prepoznati vaš glas, a neki čak mogu procijeniti u kakvom ste raspoloženju. Umjetna inteligencija daje im osobnost i omogućuje im da uče dok se igrate s njima. Iako se definitivno mogu smatrati igračkama, mnogi brendovi naglašavaju da mogu imati stvarnu vrijednost kao pratitelji za emocionalnu podršku, pružajući društvo i utjehu onima koji možda ne mogu imati pravog ljubimca.

Nosivi AI gadgeti kao naš drugi mozak

AI hardver do sada se nije proslavio, sjetimo se samo Rabbit R1 s CES-a 2024 ili loše prihvaćenog Humane AI Pina. No, to nije spriječilo tehnološke divove da pripreme nove kandidate na ovogodišnjem CES-u, a svima im je jedna stvar bila zajednička. Glavna tema bili su nosivi AI uređaji koji žele biti vaš drugi mozak. Primjerice, pametni prsten Pebble Index O1 omogućuje vam dodavanje bilješki u kalendar i transkripciju razgovora. Ovo je očito smjer u kojem se AI gadgeti kreću 2026. godine, a hoćemo li ih zaista kupovati, teško je reći.

LiDAR tehnologija stiže u robotske kosilice

Mogućnosti navigacije robotskih kosilica znatno su napredovale posljednjih nekoliko godina, a nova vruća tehnologija koja stiže u vaša dvorišta 2026. godine je LiDAR. On funkcionira tako da odbija svjetlosne zrake od statičnih objekata kako bi stvorio trodimenzionalnu mapu prostora, a već je standard u najboljim robotskim usisavačima. U manjim dvorištima s puno objekata, to je sjajan način za postizanje precizne navigacije bez potrebe za dobrim satelitskim signalom. Gotovo svaki brend robotskih kosilica koji smo vidjeli na CES-u, od Segway Navimowa do Mammotiona i Roborocka, predstavio je barem jedan model temeljen na LiDAR-u.

Dugovječnost je nova fitness opsesija

'Dugovječnost' možda ne zvuči kao najinspirativniji fitness cilj, ali bila je najveća krilatica u svijetu zdravstvene tehnologije na CES-u 2026. Prvo, tu je bilo NuraLogix Longevity Mirror, ogledalo koje može izvući ogroman broj metrika, uključujući vašu fiziološku dob, samo gledajući vaše umorno lice. Zatim su tu bile pametne vage Withings Body Scan 2, koje obećavaju biti vaša 'postaja za dugovječnost' prateći više od 60 biomarkera, od rizika od hipertenzije do zdravlja arterija.

Pametne naočale konačno postaju mainstream

Uz samo nekoliko lažnih startova, CES 2026 je sajam na kojem se čini da su pametne naočale konačno postale mainstream, jer su gotovo svi predstavili svoj par. Očekujte da će ove godine zaista uzletjeti. Vrhunci uključuju Asus ROG Xreal R1 AR s brzinom osvježavanja od 240 Hz za igrače i RayNeo Project eSIM koji najavljuje prve pametne naočale koje ne trebaju telefon. Ono što je pametne naočale učinilo glavnim trendom bile su i sve druge naočale koje nismo uspjeli ni uvrstiti u naše preglede.

Intelov veliki povratak s novim procesorima

Posljednjih nekoliko godina nije bilo sjajno za Intel. Njegovu dominaciju ugrozili su Apple sa svojim M-čipovima, oživljeni AMD i sve popularniji Qualcommovi Snapdragon čipovi u prijenosnicima. Stoga je bilo sjajno vidjeti kako se tvrtka vraća u borbu sa svojim novim mobilnim procesorima Panther Lake, poznatima i kao Intel Core Ultra Series 3. Prema onome što smo vidjeli, ovo bi mogla biti Intelova najbolja prilika za uzvrat zahvaljujući poboljšanim performansama, boljoj energetskoj učinkovitosti i integriranoj grafici.

Baterije čvrstog stanja: Revolucija ili samo hype?

Još jedna velika krilatica koju ćete često čuti u 2026. bit će 'baterije čvrstog stanja'. Iako je ova nova generacija baterija uzbudljiva, možete očekivati i puno magle. Velika najava na CES-u bila je ona tvrtke Verge Motorcycles, koja je objavila da će postati prvi proizvođač koji će ugraditi potpuno čvrstu bateriju u serijsku proizvodnju. Ako je to istina, to bi moglo omogućiti električnim motociklima domet od gotovo 600 kilometara s jednim punjenjem, uz dodatnih 300 kilometara dometa nakon samo deset minuta punjenja.

Povratak retro tehnologije s modernim ciljem

Ako mislite da je zlatno doba tehnologije bilo oko 2012. godine, razveselit će vas vijest da se retro tehnologija vratila u punoj snazi. Neki od ovih povratničkih uređaja, poput Clicks Communicatora u stilu Blackberryja, imaju za cilj vratiti vašu pažnju s beskonačnog skrolanja nudeći moderno tehnološko iskustvo, ali s jednostavnim ograničenjima. Clicks Communicator je usmjeren na produktivnost, dok je novi Pebble Round 2 pametni sat koji nije previše pametan, zahvaljujući svom e-paper zaslonu u boji i bateriji koja traje sedam dana.

Humanoidni roboti još uvijek nisu spremni za stvarni svijet

Roboti su standardna pojava na CES-u, ali ove godine su bili posebno željni pozornosti. Nažalost, uspjeli su samo dokazati da još uvijek nisu spremni za svakodnevnu upotrebu u 2026. godini. Moglo se vidjeti kako LG-jevom robotu CLOiD trebaju sati da stavi jedan mokri ručnik u perilicu rublja, dok je SwitchBot Onero H1 pokušao složiti rublje s vrlo mješovitim rezultatima. Robotika je napravila nevjerojatan napredak, ali san o robotu batleru i dalje se čini jako dalekim.

Sve u svemu, CES 2026 je pokazao da budućnost stiže brže nego što mislimo, ali i da su neka obećanja još uvijek daleko od stvarnosti. Godina pred nama bit će uzbudljiva, ispunjena inovacijama koje će postupno mijenjati našu svakodnevicu, od načina na koji radimo do načina na koji se odmaramo.