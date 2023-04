Glazbeni lažnjak Drakea & The Weeknda nastao uz upotrebu AI alata i postao megahit

Novi viralni hit ‘Heart on My Sleeve’ koji uključuje glasove Drakea i The Weeknda prikupio je preko 10 milijuna pregleda na TikToku i više od 250.000 Spotify streamova. Međutim, ova dva poznata glazbenika nemaju nikakve veze s pjesmom. Pogađate? AI je opet na djelu - korisnik pod maštovitim imenom ‘Ghostwriter’ generirao je pjesmu pomoću umjetne inteligencije.

Ovo nije prvi put da netko koristi Drakeov glas u AI generiranim pjesmama. Drake se u prethodnom slučaju oglasio, kada se na Instagramu pojavio njegov deepfake video, što je komentirao: ‘Ovo je kap koja je prelila čašu AI-a.’ Još se čeka reakcije Drakea i The Weekenda na ovaj novi slučaj i novu pjesmu.

Drake nije prvi slavni umjetnik koji ima problema s deepfake pjesmama. Još 2020., Jay-Zijeva agencija Roc Nation podnijela je prijave za kršenje autorskih prava protiv YouTubeovih prijenosa AI generiranih deepfakeova Jay-Zija. Tražio je da se pjesme uklone, no youTube to nije učinio. Prije manje od mjesec dana UMG, koji predstavlja Eminema podnio je prijavu za kršenje autorskih prava na AI generirana videa Eminema kako repa o mačkama.

I drugi kreativci imaju problema

U javnost su istupili i umjetnici koji su pronašli na internetu AI generirane slike koje su očito inspirirane njihovim stilom i djelima, o čemu smo već pisali.

Nije problem samo u generiranju lažnih sadržaja i kršenju autorskih prava. Ovo je otvorilo veliko pitanje - što je umjetnost? Može li AI biti umjetnik? Naime, nedavno je na uglednom fotografskom natječaju Sony World Photography Awards pobijedila AI generirana fotografija. To je bio presedan koji je digao mnogo prašine i otvorio debatu, što je i bio cilj nagrađenog (pa je stoga i odbio nagradu).

Očito je da zakon o autorskim pravima treba uskladiti s novonastalim okolnostima razvoja umjetne inteligencije i korištenja u svrhe generiranje sadržaja. Kada je riječ o lažnim ili deepfake sadržajima, oni se provlače kroz ‘rupu u zakonu’. U postojećem zakonu o autorskim pravima dopuštene su takozvane ‘transformacijske’ parodije, no nije dovoljno jasno definirano što znači ‘transformacijsko’, tako da je zakon otvoren za različite interpretacije. Upravo zbog toga niti YouTube niti Spotify, a niti druge streaming platforme nisu obvezne ukloniti navedene lažne pjesme Drakea, Eminema i drugih.