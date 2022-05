Da je programer biti lako…

Otkako organiziramo developersku konferenciju .debug, barem jednom godišnje i Bug se fokusira na teme namijenjene developerima, odnosno programerima. Stara je priča, više puta ispričana, kako je Bug u vrijeme nastajanja, a bilo je to 1992. godine, zamišljan kao časopis namijenjen programerima. Inicijativa za pokretanje časopisa došla je od grupe studenata ETF-a (današnjeg FER-a), i normalno je kako je iz njihove perspektive to bila tematika koja "sve najviše zanima".

Stvarnost je bila malo drugačija, a programiranje i programerske teme vremenom su postajale sve rjeđe, gotovo pa egzotika. Ali kako smo se mijenjali vremenom (u počecima nije bilo ništa čudno samo jednom programskom jeziku posvetiti serijal koji se objavljivao u nastavcima godinu dana, a poslije je znalo proći niz godina bez ijednog programerskog teksta), tako se mijenjamo i sada. Razna događanja i konferencije, koje organiziramo već deset godina, imaju i utjecaj na sadržaj naših izdanja. Kako je .debug trenutačno i najveći i najkompleksniji događaj, između svega što na tom polju pripremamo tijekom godine, nije čudno da ga "pratimo" i s temom broja koja je izravno povezana s tematikom same konferencije.

U tome je značajnu ulogu imao Tomislav Tipurić, koji je i sâm pretrpan poslovnim obavezama, ali pronašao je snage da već treći put autorski odradi opsežnu developersku temu – prva dva puta bio je to svojevrsni uvod u svijet programskih jezika, tehnologija i popratnih alata koji upotpunjuju životni ciklus razvoja softvera. Ovogodišnja tema ponešto je drugačija – ona je koncipirana tako da svima s programerskim znanjem pomogne u stvaranju i razvoju vlastite – karijere!

Tako na samom početku teme broja Tomislav objašnjava kako je danas informacijska tehnologija krucijalni dio našeg svakodnevnog funkcioniranja, kako u poslovnom, tako i u privatnom životu. Objašnjava da se početak enormnog rasta potražnje za različitim vrstama razvojnih inženjera dogodio u paraleli s pojavom pojma digitalnog marketinga. Bio je to trenutak koji se nekako poklapa i s popularizacijom računalstva u oblaku te pojavom znanom pod nazivom "shadow IT", ili IT iz sjene. Pojam je to koji podrazumijeva situaciju u kojoj određeni odjel unutar organizacije nabavlja IT usluge te pritom zaobilazi interni IT odjel.

Takvi su odjeli zapravo zapošljavali raznorazne developerske kuće (danas se najčešće zovu – agencije) primarno na razvoju mobilnih i web-aplikacija koje su trebale upotpuniti njihovu digitalnu strategiju. Upravo je potreba za aplikacijama stvorila ogromnu potražnju za web i mobilnim developerima, jer je posla bilo sve više… Što to znači za one koji se odluče postati developerima, kako bi trebali broditi kroz svoju karijeru i odlučiti za što se specijalizirati (već i naslov jednog odjeljka teme broja jasno govori o čemu je riječ: frontendaši, backendaši, fullstackaši...), koliko su značajne developerske zajednice i razmjena znanja, te za kraj, što donose sve popularnije low-code/no-code razvojne softverske platforme – saznat ćete u ovomjesečnoj temi broja.

Za ovomjesečni usporedni test mogli bismo reći da je sezonskog tipa, jer se bavimo akcijskim kamerama, koje se najviše koriste u ovo doba godine, kada se i najviše putuje. Pomalo me iznenadilo da je prošlo već pet godina otkad smo imali sličan usporedni test, ali tim će više biti zanimljivi rezultati. Autor Mario Baksa kaže kako je uočljiv veliki pomak u kvaliteti izvedbi, ali i mogućnosti samih kamera.

Imamo veliki broj pojedinačnih recenzija, pa ću pribjeći uobičajenoj metodi i spomenuti samo one koje su dobile "preporuku": za početak tu su dva miša, perolagani mrežaste izvedbe SteelSeries Aerox 5, i potpuno drugačiji, masivni Logitech MX Master 3 za najzahtjevnije uredske poslove; kamera za videonadzor Reolink RLC-811A pruža mogućnost snimanja u 4K; bežični zvučnik Marshall Stanmore II oduševit će mnoge svojim legendarnim retro dizajnom, ali i mnogim drugim osobinama; zvučnik Sonos Five top je rješenje za one koji trebaju bežično multiroom ozvučenje; 3D pisači Creality Ender 3S1 i Creality Sermoon V1 Pro oduševili su našeg recenzenta, pa ih preporučuje i hobistima i profesionalcima.

U velikoj softverskoj temi dajemo vam savjete kako automatizirati rad na računalu i pametnim telefonima, a sve započinje izradom jednostavnih batch datoteka, pa se preko korištenja Windows Terminala, prelazi na PowerShell i razne druge naprednije pomoćne alate. Starije će preplaviti nostalgija i sjetit će se dosta toga zaboravljenog, a mlađi bi se mogli iznenaditi koliko toga je moguće postići – iz naredbenog retka!

Ekološki laptop Acer Aspire Vero ima kućište 30% izrađeno od reciklirane plastike, a ekran se gotovo u potpunosti može reciklirati, dok pakiranje u kojem dolazi, u potpunosti je ponovno iskoristivo

VR naglavnik HP Reverb G2 u svojoj kategoriji nudi apsolutno najbolju razlučivost i najoštriju sliku, uz vrlo dobru registraciju pokreta