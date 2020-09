15. rujna bi lako mogao biti zadnji dan za TikTok u SAD-u

Unatoč tome što je TikTok prošlog mjeseca ponio titulu najčešće preuzimane aplikacije iz App Store i Google Play trgovina (ukupno je preuzet 63,3 milijuna puta) uskoro bi mu mogao biti zabranjen rad na području SAD-a. Posjetimo, početkom tog istog mjeseca (kolovoz 2020.) američki predsjednik Donald Trump potpisao je izvršnu naredbu kojom je tvrtku ByteDance (vlasnika TikToka) stavio na crnu listu čime je američkim tvrtkama zabranio poslovanje s njom.

Ako vam se gornji redci čine poznatim to je zato što je sličan scenarij već viđen ranije, u svibnju 2019. kada je sličnom izvršnom naredbom Trump u ime „prijetnje nacionalnoj sigurnosti“ zabranio američkim tvrtkama poslovanje s Huaweijem. I ovoga je puta izvršna naredba imala takozvani sigurnosni okidač, odnosno prijelazno razdoblje do kojeg je ByteDance morao prilagoditi svoje poslovanje na način da ono odgovara američkim sigurnosnim zahtjevima. Taj rok je naprije bio 45 dana od potpisivanja naredbe, što je 20. rujna, a potom je naknadno produžen na 90 dana (do 12. studenog) do kada je ByteDance imao rok prodati svoje poslovanje na području SAD-a nekoj američkoj tvrtki ili ugasiti TikTok.

Kako vam je poznato kupaca nije nedostajalo, želju za preuzimanjem TikToka objavili su Microsoft, Twitter i Oracle. No na kraju se ponovno upetljala politika zbog koje najvjerojatnije neće doći do prodaje TikToka bilo kojoj tvrtki koja ima veze sa SAD-om. Naime, krajem kolovoza 2020. u Kini je donesen novi zakon kojim su uvedene restrikcije po pitanju izvoza tehnologije vezane uz umjetnu inteligenciju van granica Kine. Kina je zabranila izvoz tehnologija koje se tiču preporuke sadržaja, tekstualne analize i prepoznavanja glasa. Sve kineske tvrtke koje bi htjele takvu tehnologiju izvesti izvan granica svoje matične zemlje morale bi najprije dobiti dozvolu (licencu) od kineske Vlade. Dodatan pritisak, ali i svojevrsno upozorenje ByteDanceu putem državnih medija je uputio i savjetnik kineske vlade Cui Fan izjavom kako moraju ozbiljno i oprezno razmisliti o prekidu pregovora oko prodaje TikToka. Naime, čim bi ByteDance prestao biti vlasnik TikToka morao bi prenijeti sva prava na aplikaciju i tehnologije koja ona koristi na novog vlasnika, što bi bilo suprotno zakonu o izvozu tehnologija vezano uz umjetnu inteligenciju kojeg je nedavno donijela Kina.

I dok je Huaweiju Trump u nekoliko navrata produžavao rok za suradnju s američkim tvrtkama, ByteDanceu čini se neće. Barem je tako izjavio u četvrtak, 10. rujna, novinarima okupljenima u zrakoplovnoj bazi Andrews prije puta u Michigan. Trump je izričito naglasio kako će TikTok iz sigurnosnih razloga biti ugašen, ili će biti prodan, Dodao je i kako neće biti nikakvog produžavanja rokova nakon 15. rujna. Za očekivati je da će nakon tog datuma TikTok u SAD-u biti zabranjen, jer isti neće moći biti prodan ni jednoj američkoj tvrtki zbog naprednog algoritma kojim korisnicima preporučuje video sadržaj. Takav je scenarij najizgledniji budući da ni kineska Vlada ne želi da do takve vrste posla dođe, jer ne želi da SAD ima kontrolu nad jednom od najpopularnijih tehnoloških platformi. Dakako dodatni razlog miniranja prodaje TikToka mogla bi biti i svojevrsna osveta za situaciju u kojoj se zadnjih godinu i pol nalazi Huawei. Za 15. rujna najavljen je i prekid isporuke čipova od strane Samsunga i SK Hynixa te obustava isporuke zaslona za buduće Huaweijeve uređaje od strane Samsunga i LG-a.

Kako god ByteDance ima manje od tjedan dana da iznađe rješenje koje bi mu omogućilo nastavak poslovanja u SAD-u, jer nakon toga na snagu stupaju odredbe iz izvršne naredbe kojima će mu biti zabranjen rad na području SAD-a. Malu šansu za preživljavanje Trumpove administracije TikToku daje i tužba koju je protiv nje podnio ByteDance krajem kolovoza na ime uplitanja vlasti u poslovanje između privatnih tvrtki. Svojevrsnu slamku spasa mogla bi predstavljati i inicijativa za sigurnost podataka koju je početkom ovoga tjedna predložila Kina, a koju je predstavio kineski ministar vanjskih poslova Wang Yi.

Ako do zabrane TikToka na kraju i dođe, američki korisnici imaju već spremnu dostojnu alternativu - Reels iza kojeg stoji Instagram, odnosno Facebook. Inače TikTok je u srpnju 2020. imao 690 milijuna korisnika, od čega je njih 100 milijuna iz SAD-a. Europski korisnici se za sada ne moraju brinuti da će im korištenje TikToka biti zabranjeno, jer povjernik EU za unutarnje tržište zaduženim i za digitalnu djelatnost Thierry Breton ne želi zabraniti nijednu aplikaciju na području EU. Ujedno je naglasio kako se podaci europskih korisnika moraju čuvati na domaćem tlu - u Europi. Iz tog razloga je TikTok najavio izgradnju podatkovnog centra u Dublinu vrijednog 420 milijuna eura.