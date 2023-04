Dekani i voditelji studija - Studijski programi su sve moderniji

PITANJE: U posljednjih desetak godina mnoge mlade hrvatske tehnološke tvrtke etablirale su se u europskim pa i u svjetskim okvirima. Mladi poduzetnici, koji su začetnici tih tvrtki, svoj su put redom odabrali već početkom studija, pokretanjem jednostavnijih projekata i nastojeći "poduzeti" nešto novo. Kako vaša institucija pomaže studentima da ostvare svoje poduzetničke ideje? S druge strane, stručnjaci developeri vrlo su tražena roba na tržištu rada. Sadrže li vaši studijski programi moderne kolegije iz područja programiranja, razvoja aplikacija i videoigara, ili, pak, umjetne inteligencije i blockchaina, koji će studente osposobiti za ono što poslodavci traže?

► Fakultet računarstva i informacijskih tehnologija, Osijek

Kroz projekt Pro-Student potičemo razvoj inovacija

prof. dr. sc. Tomislav Matić, dekan Fakulteta računarstva i informacijskih tehnologija u Osijeku

Intenzivan razvoj ICT industrije motivira sve više maturanata da se odluče za STEM područje prilikom izbora studija, a posebno za studijske programe u području računarstva i informacijskih tehnologija. Upravo se u tim područjima u Osijeku događa izniman rast sektora, koji, prema našem istraživanju potreba tržišta rada za razdoblje do 2026. godine, ukazuje na veliki nedostatak stručnjaka.

Ubrzani razvoj tvrtki u različitim segmentima IT sektora na području Osijeka uzrokovao je potrebu za različitim specifičnim znanjima i vještinama. Zbog dinamičnog nastajanja novih poslova, mnogi naši studenti obavljat će poslove koji će tek nastati. Tako smo svjedoci intenzivnog razvoja umjetne inteligencije, brojnih primjera primjene blockchain tehnologije, razvoja specifičnih aplikacija te novih tehnoloških rješenja u proizvodima koji nastaju. Kako bismo uspješno pratili razvoj tehnologije, kontinuirano razvijamo naše studijske programe, u suradnji s tvrtkama, i u njih integriramo najnovije sadržaje, koji su potrebni na tržištu rada. Tako našim studentima osiguravamo stjecanje najrelevantnijih znanja i vještina, istodobno vodeći računa o razvoju njihove kreativnosti. Stoga FERIT redovito raspisuje interni natječaj za svoje studente Pro-Student, kojim potiče studente na razvoj inovacija, prototipova te tehničkih rješenja koji imaju komercijalni potencijal ili mogu poslužiti u promidžbene svrhe za popularizaciju struke i institucije. Realizirani projekti dokazuju kvalitetu naših studenata i sigurno će pridonijeti njihovom razvoju inovativnosti i poduzetničkog duha koji će im koristiti u budućoj karijeri.

Razvoj IT sektora u Osijeku potvrđuje da smo na dobrom putu, a dolazak novih poslodavaca u grad, poput multinacionalne kompanije Jabil, nagovještava da će se i potreba za stručnjacima u području elektrotehnike značajno povećati.

Više: FERIT - Studiraj informatiku u IT gradu

► RIT Croatia, Dubrovnik i Zagreb

Studentima nudimo prilike za suradnju s IT industrijom

izv. prof. dr. sc. Ante Poljičak, predavač i voditelj studija New Media Design, RIT Croatia

Matično sveučilište RIT je u akademskoj i poslovnoj zajednici prepoznato po kvaliteti svojih STEM studija, i po obrazovanju koje je osmišljeno da studente adekvatno pripremi za poslove turbulentnog i dinamičnog tehnološkog društva.

Kurikulumi studija ažuriraju se redovito i u suradnji s kolegama na matičnom sveučilištu, kao i s industrijom – naime, svi naši studiji imaju savjetničke odbore u kojima sjede i predstavnici industrije. Na studiju Web and Mobile Computing, studenti četvrte godine svoj završni rad razvijaju kroz stvarnu suradnju s kompanijama, radeći na poslovnim slučajevima tih kompanija. Ove godine jedna od tema upravo je Blockchain NFT projekt, u suradnji s tvrtkom Async Labs. Ove smo akademske godine lansirali multidisciplinarni studij Dizajna novih medija, koji povezuje ključna znanja iz područja dizajna, komunikacija, tehnologije, umjetnosti i računarstva, i studente priprema za digitalna zanimanja budućnosti, što uključuje i dobru bazu za daljnji razvoj karijere u području gaminga.

Svim našim studijima zajedničko je to što su dio američkog sustava obrazovanja, koji naglasak stavlja na razvoj relevantnih praktičnih znanja, hard i soft vještina. Studentima nudimo brojne prilike za networking s poslodavcima – bilo kroz gostujuća predavanja, meet-upe ili, pak, naše tradicionalne Dane karijera. Tu je, naravno, i obvezni program stručne prakse u području studija.

RIT Venture Fund na razini cijelog sveučilišta osigurava investicijski kapital poduzetničkim pothvatima članova RIT zajednice. I konačno, od ostalih izvannastavnih aktivnosti, spomenut ću RIT-ov festival kreativnosti Imagine RIT, koji slavi kreativnost i poduzetničke ideje svih naših studenata. Zanimljivo je da je 25% svih diplomanata RIT Croatia završilo upravo u poduzetničkim vodama.

Više: RIT Croatia - STEM studiji koji pripremaju za tržište rada budućnosti

► Veleučilište Baltazar, Zaprešić

Nastojimo povezati IT i poduzetništvo

dr. sc. Alisa Bilal Zorić, voditeljica prijediplomskog stručnog studija Informacijske tehnologije, Veleučilište Baltazar

Veleučilište Baltazar Zaprešić, od svojih početaka isprofiliralo se kao institucija koja nudi visoko kvalitetno obrazovanje iz područja poduzetništva i menadžmenta. Zbog toga je i specifičnost studija Informacijske tehnologije upravo ta da kombinira znanja i vještine iz IT industrije s poduzetničkim vještinama, rezultat čega su diplomirani IT stručnjaci s iznimno izraženim poduzetničkim mindsetom. Tijekom studija aktivno podržavamo svoje studente u ostvarivanju njihovih poduzetničkih ideja kroz niz aktivnosti i programa. Prije svega, na raspolaganju su im mentorstva koja im pomažu u razvijanju vlastitih ideja i projekata. Tu su i mnogi hackathoni, natječaji i akceleratori, na koje se naši studenti mogu prijaviti. Jedna od najvažnijih manifestacija koju Veleučilište organizira je Tjedan karijera, koji se održava svake godine u suradnji s poslodavcima i alumnijima. Tijekom te manifestacije studenti se imaju priliku susresti s već etabliranim poduzetnicima u IT industriji.

Veleučilište Baltazar Zaprešić kroz svoj je Gospodarski savjet u stalnoj komunikaciji s relevantnim tvrtkama iz IT industrije (Apis IT, Span, Ericsson Nikola Tesla, itd.), što nam omogućuje da pratimo suvremene trendove u tehnologiji i poslovanju, te kontinuirano ažuriramo svoje studijske programe. Studijski program Informacijske tehnologije nudi kolegije iz područja programiranja, web developmenta, razvoja mobilnih aplikacija, poslovne inteligencije, analize velikih brojeva i drugih suvremenih tema koje su relevantne za industriju i poslodavce. Ovdje se, osim na naše profesore, koji su stručnjaci u svojim područjima, oslanjamo i na veliki broj vanjskih suradnika, koje biramo upravo prema aktualnosti sadržaja kojima se bave. Kako bismo bili sigurni da ne propuštamo neki novi trend ili neku novu nišu u IT industriji, redovito organiziramo i velik broj gostujućih predavanja.

Više: Veleučilište Baltazar - Potpuno online studij? Moguće je!

► Visoko učilište Algebra, Zagreb

Razijamo uporne, odgovorne i poduzetne studente spremne za moderno tržište rada

doc. dr. sc. Mislav Balković, dekan Visokog učilišta Algebra

Trudimo se kod svih naših studenata već za vrijeme studiranja razvijati poduzetnički duh (prije svega poduzetnost, upornost i osobnu odgovornost) i razmišljanje o tome koja je njihova uloga na tržištu rada. Studente potičemo da se razvijaju i kao poduzetnici kroz niz projektnih kolegija od kojih su neki i povezani pa daju više vremena za izradu timskih digitalnih rješenja. Za one koji tako dođu do dobre ideje ili prototipa dostupna je podrška u okviru Algebra LAB-a. Pri tome naši studenti uče i kako raditi u timu te razvijaju kompetencije potrebne za rad u dinamičnim okruženjima. Trudimo našim studijskim programima odgovarati na prave potrebe tržišta rada – zato ih neprestano prilagođavamo i nadopunjujemo, npr. naš stručni prijediplomski studij multimedijskog računarstva od ove godine zamjenjujemo novim studijem multimedijske produkcije, čime u tom studiju iz područja računarstva jače ulazimo u sferu audio i video produkcije te naprednih grafičkih tehnologija poput 3D-a, specijalnih efekata, AR/VR i slično. U procesu smo pokretanja ostalih stručnih prijediplomskih studija za koje očekujemo velik interes s obzirom na kontinuiran globalni rast industrija koje će ti studijski programi pokrivati, a koji se sve više preslikava i na naše domaće okruženje. Naši studenti, njih više od 96%, vrlo brzo nakon završetka Algebrinih studijskih programa pronađu posao ili uspješno pokreću vlastiti biznis, u čemu su im Algebrini mentori i mreža poslovnih partnera na kontinuiranom raspolaganju.

Više: Visoko učilište Algebra - Obrazovanje krojeno s pogledom na karijere budućnosti

► Fakultet turizma i ruralnog razvoja, Požega

Razvijamo vlastito autonomno vozilo za poljoprivredu

doc. dr. sc. Robert Idlbek, profesor na Veleučilištu u Požegi

Studentima se postupno, individualnim pristupom kroz različite oblike nastave, usađuje poduzetnički duh i izgrađuje pozitivan poduzetnički stav. Jedna zanimljivost, a koja predstavlja okosnicu cijelog studija, predstavlja Poslovno Tehnološki Projekt. Studenti u sklopu PTP-a izrađuju analizu tržišne opravdanosti poslovne ideje i projektnog prijedloga te analiziraju mogućnosti pokretanja mikro ili malog poduzeća prepoznavanjem postojećih resursa i inovativnih rješenja. Studente se usmjerava na "research and business" model, gdje svoje ideje i znanje pretvaraju u radna mjesta i lakše se snalaze u realnom sektoru.

Nadalje, studenti se upoznaju i s primjerima dobre prakse te im se predstavljaju uspješne poduzetničke priče ili uspješni projekti gostovanjem stručnjaka iz prakse. Primjerice, gostujući predavač na kolegiju Primjena strojnog učenja je i Hrvoje Kukina, koji je osmislio program koji se izvodi u AI Centru u Lipiku.

Područje umjetne inteligencije pokriveno je kroz nekoliko kolegija. Prije svega su to kolegiji u kojima studenti uče programirati u Pythonu, koji se na tom području najviše primjenjuje, preko onih koji pokrivaju Linux, pa do samih kolegija kao što su Primjena strojnog učenja ili Tehnologije Interneta stvari. Primjerice, fakultet trenutačno razvija vlastito autonomno vozilo koje će se koristiti u poljoprivredi, što studentima omogućuje da ga kroz svoje projekte i završne radove nadograđuju i upoznavaju se s robotikom i AI tehnologijama.

Program studija koji izvodimo je nov, izrađen prije 2-3 godine, tako da se tematike blockchaina, kriptovaluta, distribuiranih aplikacija i robotike obrađuju kroz više kolegija i stručnih praksi. Također, konstantno se nabavlja nova oprema za nastavu, kao što su VR naočale, dronovi za snimanja, IoT razvojne pločice, a studentima je dostupna i baza od 7500 knjiga s područja ICT-a.

Više: Fakultet turizma i ruralnog razvoja - Izvanredni uvjeti studiranja uz kvalitetu programa

► Sveučilište VERN', Zagreb

Studijski program stvaramo u suradnji s vanjskim stručnjacima

prof. dr. sc. Vlatko Cvrtila, rektor Sveučilišta VERN'

U svim studijskim programima Sveučilišta VERN' nalaze se sadržaji o poduzetništvu i razvoju poduzetničke kulture, što studentima pomaže u pokretanju vlastitih inicijativa, pri čemu uvijek mogu koristiti savjete svojih nastavnika i mentora. Osim nastavnog procesa, Sveučilište VERN' tijekom studija omogućuje studentima i izravni kontakt s poslovnim sektorom kroz suradnju s tvrtkama partnerima i obaveznu praksu, što im također pomaže u razvoju poduzetničke kulture. Cilj je studentima, kroz navedene aktivnosti, već tijekom studija pružiti što više prilika za kontakte s poslovnim okruženjem, kako bi se što prije uključili u rad nakon završetka studija, ali i kako bi imali priliku spoznati i uočiti mogućnosti za razvoj vlastitih poduzetničkih projekata.

Sveučilište VERN' već nekoliko godina razvija platformu EducationmeetsBusiness, koja objedinjuje gore navedene aktivnosti, ali i organizira različite radionice za razvoj karijera, studentsko savjetovalište i druge aktivnosti, a sve u cilju pružanja podrške studentima za što bržu i kvalitetniju transformaciju iz studentskog prema poslovnom okruženju. U tome im pomažu brojni stručnjaci iz poslovnog sektora koji sudjeluju u izvođenju nastave, i koji izravno prenose poslovna znanja i iskustva studentima. Vanjske stručnjake kontinuirano pozivamo i na suradnju prilikom promjena studijskih programa, ili oblikovanja novih. Primjerice, u kreiranju studijskog programa Internet stvari savjetovali smo se s najuspješnijim IT kompanijama u Hrvatskoj, koje su nam pomogle u identificiranju tržišnih potreba za novim znanjima i vještinama u tom sektoru. Slijedom toga, na tom se studiju i izvode kolegiji iz propulzivnih područja app i web developmenta, gaminga, umjetne inteligencije i blockchaina. Mi ćemo i dalje razvijati takvu suradnju s poslovnim sektorom jer smatramo kako jedino tako možemo studentima osigurati studiranje primjereno društvenim i potrebama razvoja njihove karijere.

Više: Sveučilište VERN' - Studenti VERN'ovih studija studiraju za budućnost

► Fakultet organizacije i informatike, Varaždin

Potičemo studente na poduzetničko razmišljanje

prof. dr. sc. Dragutin Kermek, prodekan za studijske programe, FOI

Fakultet organizacije i informatike kroz svoje dvije obrazovne vertikale – informatičku i ekonomsku, obrazuje studente koji su danas najtraženiji kadar na tržištu rada. Jezgru studija informatike predstavlja sveučilišni prijediplomski studij Informacijski i poslovni sustavi (IPS), na kojem smo uveli četiri nova modula, koja studentima pružaju specijalizaciju u jednom od područja (Razvoj programskih sustava, Umjetna inteligencija u poslovanju, Umreženi sustavi i računalne igre te Analiza i dizajn poslovnih sustava). Studentima stoji na raspolaganju veliki broj obaveznih i izbornih kolegija, koji su usmjereni na različita područja iz programiranja (Web-aplikacije, Mobilne aplikacije, Stolne aplikacije, Internet stvari, Računalne igre, Umreženi sustavi, Korisnička sučelja, Umjetna inteligencija, Analiza podataka, itd). Svi studijski programi sadrže kolegij Stručna praksa, tijekom kojeg studenti provode određeni broj dana na radu u određenoj tvrtki, kako bi se što bolje upoznali s procesima konkretnog rada.

Većina završenih studenata studijskog programa Informacijski i poslovni sustavi nastavljaju obrazovanje na jednom od četiri sveučilišna diplomska studijska programa informatike: Informacijsko i programsko inženjerstvo (IPI), Organizacija poslovnih sustava (OPS), Baze podataka i baze znanja (BPBZ) i Informatika u obrazovanju (IO). Izbornosti također postoje i na stručnom prijediplomskom studiju Informacijske tehnologije i digitalizacija poslovanja, koji je nedavno osuvremenjen te nudi izbornost kroz smjerove Razvoj aplikacija i Informatička podrška poslovanju. Svi studiji koncipirani su tako da motiviraju studenta da stekne tzv. poduzetnički mindset. Provedbom Startup@FOI programa podrške u razvoju poduzetničkih ideja, financijski i operativno pomažemo našim startupima. Osim toga, naš Centar za podršku studentima i razvoj karijera iz godine u godinu osmišljava nove načine kako studentima pružiti dodatna znanja i vještine u suradnji s partnerima iz industrije.

Više: FOI - Novi moderni moduli studijskog programa

► Fakultet informatke i digitalih tehnologija, Rijeka

Posvećeni smo novim tehnologijama

izv. prof. dr. sc. Marina Ivašić-Kos, dekanica Fakulteta informatike i digitalnih tehnologija, Rijeka

Svjesni smo da je IT dinamično i brzo promjenjivo područje te kako postoji velika potreba za informatičarima. Kako bismo se prilagodili promjenama u IT industriji i studente što bolje pripremili tržištu rada, kontinuirano mijenjamo i osvježavamo studijske programe i organiziramo stručnu praksu u poduzećima, kako bi studenti stekli praktične kompetencije i vještine, koje ih čine konkurentnima i spremnima za rad. Naši programi razvijaju specifične vještine prilagođene IT trendovima, poput razvoja web-aplikacija, korištenja baza podataka i računarstva u oblaku, digitalnog marketinga, razvoja videoigara, VR, te primjene AI-ja.

Posebnost našeg diplomskog studija je velika posvećenost novim tehnologijama, kao što su umjetna inteligencija i strojno učenje, znanosti o podacima i poslovna analitika, korištenje superračunala te velika izbornost, koja omogućuje studentima da skroje studij prema svojim preferencijama i interesima.

U nastavi koristimo inovativne metode, koje se temelje na projektnom pristupu i rješavanju problema, analitičkim vještinama, kritičkom mišljenju i timskom radu. U okviru studija studenti sudjeluju u različitim projektnim zadacima te se potiču da osmisle inovativne ideje i primijene stečena znanja u realnim scenarijima. Dodatno se mogu uključiti u znanstvene projekte kojima se bavimo u području računalnog vida, obrade prirodnog jezika i analize kompleksnih mreža te primjene IKT-a.

U cilju transfera znanja, Fakultet aktivno surađuje s IT tvrtkama koje sudjeluju u nastavi kao gostujući predavači, pomažu u definiranju projektnih zadataka, mentoriranju završnih i diplomskih radova, te prenose studentima svoja stručna iskustva i iskustva s različitim dionicima na tržištu.

S obzirom na brze promjene u IT-ju, brinemo se i o razvoju generičkih vještina, kao što su kontinuirano učenje i samostalno usavršavanja, te prilagodljivosti novim tehnologijama, kako bi naši studenti mogli dugoročno zadržati svoju relevantnost i konkurentnost na tržištu rada.

Više: Fakultet informatke i digitalih tehnologija - Fleksibilni studijski programi

► Veleučilište Aspira, Split

Uključivanje studenata u međunarodne projekte

dr. sc. Žarko Nožica, voditelj studija Računarstva, Veleučilište Aspira

Nekoliko je načina kako Aspira studentima pomaže u realizaciji njihovih poduzetničkih ideja da bi stvorili uspješne tvrtke koje mogu pridonijeti rastu i razvoju lokalnog i globalnog gospodarstva. Prije svega, ponudu kolegija na temu poduzetništva koji studente Aspire podučavaju vještinama koje su im potrebne za pokretanje i vođenje vlastitog posla. Spomenuti programi pokrivaju teme poput poslovnog planiranja, marketinga, financijskog upravljanja i upravljanja rizikom. Također, studentima se omogućuje pristup resursima, kao što su mentorstvo i mogućnosti umrežavanja, koji im pomažu ideje pretvoriti u uspješne tvrtke.

Poticanje inovacija i stvaranje okruženja koje stimulira kreativnost i eksperimentiranje postiže se podupiranjem projekata koje vode studenti, ili njihovim uključivanjem u međunarodne projekte omogućavanjem pristupa tehnologiji i resursima te promicanjem kulture poduzetništva. Dobar primjer je projekt PRODIMOD, koji se provodi u zajednici s tri institucije iz EU. Aspira povezuje studente sa stručnjacima iz industrije koji im mogu ponuditi smjernice i savjete o pokretanju posla. To uključuje uspješne poduzetnike, investitore i poslovne ljude koji dijele svoja iskustva i pružaju primjere dobre prakse.

Također, djelujući u lokalnoj zajednici kroz STEM programe, koji su otvoreni građanstvu i učenicima potiče se veći interes za poduzetništvo u području Računarstva, tako što se pobuđuje interes učenika srednjih škola za STEM, i to kroz praktične aktivnosti. Nastavni plan i program studija Računarstva osmišljen je tako da se studenti nauče tehničkim vještinama i znanjima potrebnima za uspjeh u tehnološkoj industriji. Program pokriva širok raspon tema, uključujući programske jezike, web-razvoj, razvoj mobilnih aplikacija, dizajn baze podataka i umrežavanje računala.

Studij uključuje suvremene kolegije iz programiranja, razvoja aplikacija i videoigrica, koji će studente pripremiti za izazovno tržište rada. Moduli su osmišljeni da studentima pruže znanja i vještine potrebne za razvoj inovativnih rješenja koja mogu riješiti probleme iz stvarnog svijeta. Završetkom tog programa studenti će biti dobro pripremljeni za ispunjavanje zahtjeva poslodavaca u ovom području koje se brzo razvija.

Više: Veleučilište Aspira - Preko prakse do posla u najboljim tvrtkama