EU opominje Metu zbog blokiranja tuđih AI asistenata na WhatsAppu

Europska komisija sumnjiči Metu za zlouporabu dominantnog položaja zbog isključivanja vanjskih AI asistenata s aplikacije WhatsApp, čime se riskira trajna šteta za tržišno natjecanje u Europskoj uniji

Sandro Vrbanus ponedjeljak, 9. veljače 2026. u 13:32

Europska komisija službeno je obavijestila Metu o svojem preliminarnom stavu prema kojem je ta kompanija prekršila antitrustovska pravila Europske unije. Središte spora je nedavna odluka Mete da onemogući trećim stranama pristup aplikaciji WhatsApp za njihove AI asistente, nakon čega su Microsoft i i OpenAI morali povući mogućnost razgovora sa svojim chatbotima Copilot i ChatGPT s te platforme.

Favoriziranje chatbota Meta AI

Komisija smatra da takva praksa izravno onemogućuje konkurentima ulazak ili širenje na brzorastućem tržištu umjetne inteligencije, favorizirajući isključivo vlastito rješenje. Istraga je usmjerena na ažuriranje uvjeta poslovanja WhatsApp Businessa koje je Meta najavila 15. listopada 2025. godine. Tim je potezom od 15. siječnja ove godine efektivno zabranjeno korištenje svih AI asistenata opće namjene na platformi, osim Metinog vlastitog alata pod nazivom Meta AI.

Time je WhatsApp, kao jedna od najpopularnijih aplikacija za komunikaciju, postao zatvoren sustav za vanjske inovatore. Preliminarni zaključci Komisije ukazuju na to da Meta vjerojatno drži dominantan položaj na tržištu aplikacija za komunikaciju unutar Europskog gospodarskog prostora. Zlouporaba tog položaja očituje se u odbijanju pristupa drugim poduzećima, pri čemu se WhatsApp identificira kao ključna ulazna točka putem koje AI asistenti dolaze do krajnjih korisnika. Blokiranjem pristupa, Meta stvara visoke barijere koje bi mogle marginalizirati manje konkurente i mogla bi biti kažnjena.

Vizualni prikaz problema koji EU vidi kod WhatsAppa
Vizualni prikaz problema koji EU vidi kod WhatsAppa

Zbog opasnosti od nastanka ozbiljne i nepovratne štete za tržišno natjecanje, Komisija namjerava uvesti privremene mjere zaštite. Ove mjere služe kao hitan mehanizam koji bi trebao osigurati opstanak konkurencije dok traje cjelovita istraga. Meta sada ima priliku odgovoriti na navode Komisije i iznijeti svoju obranu prije nego što se donese konačna odluka o promjeni poslovne politike.

