Microsoft 365 Premium – uredske aplikacije i Copilot unutar jedne pretplate

Iz Microsofta su svojim pretplatnicima ponudili novu opciju pretplate, koja objedinjava sve što je dosad nudila obiteljska pretplata na Microsoft 365, uz dodatak onoga što nudi, primjerice, ChatGPT Plus paket

Sandro Vrbanus četvrtak, 2. listopada 2025. u 12:31

Dolaskom Copilota, AI agenata i ostalih dodataka pogonjenih umjetnom inteligencijom, u ovom paketu oni su integrirani sve dublje, a Microsoft se nada da će korisnicima omogućiti "vibe posao", odnosno automatizirano obavljanje brojnih funkcija, a za to će biti potrebno i plaćati nešto više. Pretplatnicima na paket uredskih aplikacija Microsoft 365, koji sada koriste neki od individualnih ili obiteljskih pretplatničkih paketa, ponuđena je nova, viša razina – Microsoft 365 Premium.

Sve za 23 eura

Novi paket pretplate namijenjen privatnim korisnicima mogao bi stoga biti interesantan onima koji sada plaćaju Microsoft 365 i, primjerice, ChatGPT Plus – budući da po usporedivoj cijeni nudi ono što do sada nude obje te usluge. Dakle, za 23 eura na mjesec ili 229 eura godišnje, paket aplikacija Microsoft 365 može biti obogaćen umjetnom inteligencijom s višim pragovima korištenja.

U njega je uključena pretplata na uredske aplikacije (Word, Excel, PowerPoint, Outlook i OneNote) za do šest članova obitelji. Svaki od njih može aplikacije instalirati na najviše pet uređaja, a svaki član dobiva i terabajt prostora na OneDriveu. No, za razliku od "običnog" paketa gdje se nudi Copilot sa 60 kredita (tj. upita) mjesečno, u ovom slučaju nudi se pristup s daleko "labavijim" ograničenjem pristupa tom AI sustavu, odnosno s najvišim pragovima korištenja. Tu je i ekskluzivni pristup naprednim značajkama, AI agentima, novim jezičnim modelima poput GPT-5 i slično – a sve to dobiva se za cijenu od 23 eura mjesečno, koliko košta i pretplata na ChatGPT Plus.

Moramo ovdje istaknuti i da su značajke umjetne inteligencije dostupne samo vlasniku pretplate i ne mogu se dijeliti s članovima obitelji. Za Copilot u Excelu potrebno je omogućiti automatsko spremanje datoteka na OneDrive, dok su u slučaju Outlooka AI funkcije kompatibilne samo s adresama na domenama @outlook.com, @hotmail.com, @live.com ili @msn.com.

Trenutačno godišnji paket pretplate Microsoft 365 Family Classic (bez Copilota), kao i osobni paket pretplate za jednog korisnika koštaju 99 eura, dok redovni Microsoft 365 Family sa 60 Copilot kredita mjesečno stoji 129 eura na godinu. Usporedba značajki Copilota u svakom od njih dostupna je, srećom, ovdje, budući da je u posljednje vrijeme prilično teško pratiti sve što Microsoft obogaćuje Copilotom i na koji način.



