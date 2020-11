Otpočela druga sezona serije The Mandalorian

Kao jedna od najboljih serija s kraja 2019. godine, The Mandalorian u Star Wars svemiru prati lovca na glave u čijoj brizi završi "Dijete" koje je među fanovima brzo postalo popularno i steklo nadimak Baby Yoda. Radnja se događa pet godina nakon radnje u filmu Return of the Jedi (1983), a 25 godina prije radnje u filmu The Force Awakens (2015). Mandalorian je ove godine kao jedina nova serija dobio Emmy nominaciju za izvanrednu dramsku seriju u konkurenciji serija Better Call Saul, The Crown, The Handmaid's Tale, Killing Eve, Ozark, Stranger Things, te serije koja je odnijela nagradu - Succession.

U sklopu Emmy nagrada za kreativnu umjetnost, Mandalorian je osvojio sedam nagrada (koliko i serija Watchmen) u četrnaest tehničkih kategorija u kojima je bio nominiran. Četrnaest od ukupno osamnaest nominacija streaming servisa Disney+ ukazuje na to da je Mandalorian predstavljao njegovo snažno otvaranje; komparativno, Netflix je u tim (pretežno) tehničkim kategorijama imao 123 nominacije, HBO 75, Amazon Prime Video 23, a HULU 12 nominacija.

Ipak, dominacija Mandaloriana u tehničkim kategorijama ne znači da je u tome uspio samo zbog uloženog novca. Prema izjavi Boba Igera, Mandalorianov je budžet iznosio oko sto milijuna dolara za osam epizoda u prvoj sezoni. To je prema izvoru za Hollywood Reporter tek polovica iznosa koji će Disney+ koštati svaka od nadolazećih Marvelovih serija The Falcon and the Winter Soldier, WandaVision i Hawkeye. Mandaloriana su nadmašile i Apple TV+ serije The Morning Show (2019-) i See (2019-) s 15 milijuna dolara po epizodi, što bi mogao biti početak sve izdašnijeg trenda.

Iako je trošak po epizodi u Mandalorianu još uvijek pri vrhu sa serijama Band of Brothers, ER, Friends, Game of Thrones, The Crown, The Get Down, The Pacific i Westworld (10 milijuna dolara po epizodi ili više), taj je trošak mogao biti i veći bez noviteta pri snimanju serije. Naime, upotrebom nove metodologije potpuno je uklonjena potreba za snimanje na lokacijama. Njeno je mjesto zauzeo polukružni LED video zid i strop, ukupne visine iznad šest metara i obuhvata od 270 stupnjeva u rasponu od gotovo 23 metra. U kombinaciji s virtualnom produkcijom digitalne 3D scenografije i drugih elemenata na zidu, omogućeno je istovremeno snimanje i uređivanje serije.

U prvoj je sezoni Mandalorijanka Armorer savjetovala našem junaku da ima najbolje šanse vratiti Baby Yodu njegovoj vrsti ako potraži druge Mandalorijance. Ime prve epizode (Chapter 9) je nagovijestilo da će se druga sezona nastaviti na to već od samog početka. Glavnom liku postaje prioritet vratiti Baby Yodu, radije nego da nastavi biti lovac na glave; a sam Baby Yoda je u drugoj sezoni u prvom planu u toliko kadrova da bi se moglo održati natjecanje u screenshotovima njegovog najslađeg izdanja.

Moff Gideon, negativac koji je prvu sezonu odjavio lightsaberom, još uvijek nije spomenut. Uz iznimku mehaničarke s droidima iz prve sezone, prve dvije epizode djeluju kao početak epizodičnog niza, isključivo iz perspektive glavnog lika. S novim planetom, čudovištem i frakcijom po svakoj sljedećoj epizodi to ne bi bio nepoželjan niz, ali kadar tajanstvenog lika sugerira nešto zapleteniji nastavak.

Kao svemirski western Mandalorian i dalje uspijeva u ponovnom oživljavanju Star Wars osjećaja koji smo imali pri gledanju originalne trilogije; s nešto jačim pustolovnim duhom u odnosu na epski. Za očekivati je da će nas nastaviti iznenađivati novim likovima, njihovim pričama i nevoljama, ali i vizualnim efektima čiji učinak ne posustaje ni u jednom trenutku. Preostalih šest od ukupno osam epizoda će izlaziti svakog petka sve do tjedna prije Božića.