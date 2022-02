Naučite sve o održavanju PC napajanja, ali i kako uz digitalne asistente održavati vlastito tijelo

Uobičajeno je novi broj najaviti ističući temu broja, ali ovaj put napravit ću iznimku i krenuti s jednim (ne)običnim savjetodavni tekstom u kojem se objašnjava – kako zamijeniti ventilator u napajanju. Vjerojatno će većina vas reagirati poput kolege Drage Galića na uredničkom kolegiju, kada se među temama našao i prijedlog da objasnimo kako zamijeniti ventilator u napajanju, na što je rekao: „Pa što se tu ima za pričati?“. Ali kada je autor Mario Baksa svakakva su iznenađenja moguća.

Nekoliko tjedana kasnije, došao je "dogovoreni" tekst. Imao je preko 73.000 znakova, što je dostatno za diplomski rad i predstavlja najveći pojedinačni savjetodavni tekst koji smo do sada objavili. Još kad se tome pribroji preko šezdesetak slika, nije ni čudno da su me grafičari pitali – zar doista sve to trebaju 'ugurati' u tiskano izdanje?

Kao što možete vidjeti Mario je uz tehničke savjete napravio i eduktivan tekst u kojem se potrudio objasniti detaljno kako napajanje funkcionirao i na koji mu način treba ventilator osigurati hlađenje, a sve to kako ne biste napravili neku grešku u koracima (a ima ih puno više nego li mislite) i tako prouzročili veliku štetu. Dio teksta posvećen je čišćenju i održavanju ventilatora, kao alternativnog pristupa zamjeni.

Usputni benefit čitanja ovog teksta je i što ćete naučiti raditi s multimetrom, kojeg bi svatko tko voli imalo prčkati po unutrašnjosti računala, trebao imati u svojoj kutiji s alatom.

Na koncu smo dobili iznimno korisno štivo, pa čak ako i niste skloni igranju s lemilicom i šrafcigerima, moglo bi vam biti zanimljivo naučiti štošta o komponenti od koje ovisi stabilnost i trajnost računala.

Tema broja u prvom proljetnom Bugu nije posvećena računalima, već pasivnim korisnicima – ljudima koji trebaju poticaj da ne budu više pasivni. Kako iskoristiti suvremenu tehnologiju da nas potakne na tjelesnu aktivnost?

U temi broja predstavljamo probrane najbolje specijalizirane mobilne aplikacije razvrstane u nekoliko kategorija: appove za vođeno vježbanja i praćenje; appove za vježbanje kod kuće (sa i bez dodatne opreme); pomoćne aplikacije za praćenje i održavanje općeg zdravlja; te za kraj appove za wellness i opću tjelesnu aktivnost. Uz to, priredili smo pregled najzanimljivijih pametnih (fitness) narukvica, pametnih satova i pametnih sprava za vježbanje.

Motivacijski treneri, planski zadaci, izazovi i natjecanja s drugim ljudima – sve na zaslonu mobitela ili tableta, pa odjednom monotona vožnja sobnog bicikla postaje zabavni doživljaj. Ako niste toliko ambiciozni i obično hodanje možete pretvoriti u plansku i statistički bogato popraćenu aktivnost. Nema više izgovora!

Dugo se već nismo u nekom većem testu bavili vanjskim diskovima, pa smo skupili hrpu SSD-ova koji su danas ponajbolji izbor za mobilnu pohranu velikih količina podataka. No samim time što ste se možda odlučili na kupnju vanjskog SSD-a, ne možete biti sigurni da ćete u svakom slučaju izabrati uređaj s dobrim performansama. To, osim o samom SSD-u, uvelike ovisi o sučelju preko kojeg ćete vanjski SSD spajati svoje računalo – mi smo na testu imali uređaje koji koriste tri sučelja: USB 3.2 Gen1, USB 3.2 Gen2 i USB 3.2 Gen2x2. Koje brzine se postižu, na što još treba paziti pri odabiru vanjskog SSD-a – saznate ćete iz našeg usporednog testa.

Među pojedinačnim opisima istaknuo bih: ovomjesečni hard-hit, Fractal Design Torrent Compact RGB, PC kućište atraktivnog izgleda i odličnih performansi; imamo i recenzije dvije Asusove Z690 matične ploče, skupe su k'o šafran; svakako je neobično predstaviti jedan domaći proizvod, ORQA FPV.Ctrl, RC kontroler dronova (u prvom redu za simulator na računalu) koji nam dolazi iz Osijeka; iz audio bloka izdvojio bih JBL L52 Classic, kompaktne zvučnike naglašenog retro dizajna; i za kraj – robotski usisavač Mi Robot Vacuum Mop 2 Pro, koji, osim što usisava, može i oprati pod! Davor ga je koristio mjesec dana, tako da je skupio vrlo bogate dojmove koje je pretočio u detaljnu i opširnu recenziju.

Iza nas još je jedan Bug Future Show, koji je sadržajno bio fantastičan, no jako ste nam vi nedostajali. Vjerujemo da je to bilo posljednji put i da smo dogodine opet zajedno. Donosimo detaljnu reportažu s BFS-a, a tko želi pogledati videozapise – besplatno su dostupni na našem YouTube kanalu.

Kompletan sadržaj Buga 352 možete pogledati ovdje, od utorka (1.3.) je na kioscima, a u digitalnom izdanju već je dostupan svim pretplatnicima.