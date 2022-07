U ljetnom Bugu usporedni test gamerskih laptopa s novom generacijom mobilnih procesora

Jedan od starih postulata među kompjuterašima kako "laptopi nisu za igranje", već odavno nije točan. Čak i u toj, gamerskoj, kategoriji u EMEA regiji prošle godine prodano je 61,6% gaming notebooka i 38,4% stolnih računala za igranje (prošle godine globalno je isporučeno triput više laptopa negoli stolnih računala). Tako da nema uopće dvojbe kako će dva od tri kupca, koji žele igrati PC igre, izabrati laptop kao svoj stroj za igranje.

Za ljetni dvobroj priredili smo temu o najnovijim laptopima za igrače, jer su se napokon i na našem tržištu počeli pojavljivati modeli s mobilnim verzijama najnovijih generacija računalnih procesora, koje su i Intel i AMD predstavili još početkom godine, tijekom CES-a u Las Vegasu. No jedno je pohvaliti se pompoznim nastupom na pozornici sajma, a drugo je dočekati da se u laptopima i pojave ti novi procesori.

Podsjetimo se što je to bilo predstavljeno na CES-u: AMD je predstavio Ryzene Mobile, serije 6000, u dvije osnovne varijante – H više potrošnje (35 W, naviše) i U, niže potrošnje (15 do 28 W). Ukupno je predstavljeno čak osam varijanti procesora iz serije H, te svega dvije iz serije U. Ta nova generacija mobilnih procesora specifična je po korištenju CPU arhitekture Zen 3+ i grafičke arhitekture RDNA 2 (sve već jako dobro poznato iz svijeta desktop procesora).

Intel se u isto vrijeme fokusirao isključivo na moćnu seriju H (naime, U-varijante mobilnih Alder Lakeova lansirane su ranije, još prošle godine), i pritom je predstavio osam različitih mobilnih Alder Lakeova H, koji se razlikuju po radnom taktu, broju jezgri, kapacitetu cachea, ali ne i prema temeljnom TDP-u, koji iznosi 45 W. Polovica modela ima 14 jezgri, od kojih šest otpada na velike jezgre visokih performansi, a ostatak na učinkovite jezgre.

Za našu temu broja uspjeli smo prikupiti osam laptopa, tri su bazirana na AMD-ovoj platformi, a pet na Intelovoj. Šaroliko je to društvo, vrlo velikih cjenovnih razlika, pa bi se mogla upotrijebiti najotrcanija fraza svih vremena, kako ima tu "za svakog po nešto".

Posebno mi je zadovoljstvo najaviti temu o Unreal Engineu 5, mega značajnom alatu za razvoj igara, koji je prije nekoliko mjeseci i službeno izašao, nakon što su se prošle godine pojavile ogledne verzije, koje su odmah uzburkale svijet developera igara. Prikaz za Bug napisao je Luka Hrabar, jedan od ključnih članova inženjerskog dijela Croteama, pa tako o novom developerskom alatu piše autor koji se profesionalno bavi razvojem igara, znači kompetentnijeg autora nije bilo moguće pronaći!

U ovom broju imamo još jednog novog, ali i puno više starog, suradnika – vratio nam se Zdenko Šimić, ekspert za energetiku. On je puno pisao za Bug prije dvadesetak godina, kada smo među suradnicima imali niz FER-ovaca. U međuvremenu je on napustio FER, pa bio u Americi nekoliko godina, potom dosta dugo u Nizozemskoj. Napokon se vratio u Hrvatsku; nadam se da će tu i ostati, jer smo ga uspjeli nagovoriti da se reaktivira. Za ovaj broj napisao je osvrt na situaciju s energetikom u Njemačkoj, gdje se političkom odlukom potpuno odustalo od nuklearki, što je stvorilo niz novih problema, a kako ta situacija baš sada kulminira, dogovorili smo se sa Zdenkom da nam svima objasni što se događa, i može li to nekako imati utjecaj i na sve ostale zemlje.

Tijekom ljetnih mjeseci mogli biste isprobati kako izgleda streamanje igara s računala na smartfone i tablete. Matija Gračanin je, uz pregled najboljih rješenja, napisao i upute kako se povezati, pa još samo trebate imati malo dobre volje.

Uz obilje recenzija šarolikog hardvera, tradicionalno ću izdvojiti samo one uređaje koji su dobili preporuku recenzenata: ultrakompaktno računalo Intel NUC 11 Extreme (Beast Canyon); PC kućište Fractal Design Torrent Black RGB TG Light Tint; AIO vodena hlađenje Cooler Master MasterLiquid PL240 FLUX i Fractal Design Lumen S36 RGB; uredski bežični miš Logitech MX Master 3S; 4K monitor Philips Momentum 329M1RV; headset Corsair HS65 Surround; bežične slušalice Jabra Elite 4 Active i Sennheiser Momentum True Wireless 3; te DAC s pojačalom za slušalice TEAC UD-505-X.

Kompletan sadržaj novog broja možete pogledati ovdje, a ljetni dvobroj od danas je dostupan na svim kioscima.

I za kraj ostaje mi još samo napomenuti kako i ovog ljeta, tradicionalno, možete iskoristiti atraktivnu ponudu A1 Hrvatska, čije te kupone dobije uz novi Bug.

Lijepo se provedite ili barem odmorite tijekom ovog vrelog ljeta – sljedeći Bug izlazi u rujnu, ali mi ćemo biti uz vas svaki dan na našem web portalu.