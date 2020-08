Deset najboljih igara koje će tek izaći ove godine

Sada kad su svi veći i manji timovi uglavnom odradili svoje prezentacije koje bi se inače održale za vrijeme sajma E3 (preostali su Ubisoft i Microsoft) i kada smo zakoračili u drugu polovicu 2020. godine, možemo pogledati koje su nam najzanimljivije igre najavljene. Neke smo već trebali zaigrati, ali su zbog globalne pandemije i rada timova iz svojih domova odgođene, dok se za druge nadamo da neće doći do novih odgoda.

Wasteland 3

Nova igra u oživljenom RPG serijalu na kojoj radi inXile Entertainment trebala je izaći u svibnju, ali kao i za brojne druge ove godine i Wastelandu 3 je odgođen izlazak. Svi koji u post-apokalipsi žele istražiti saveznu državu Colorado sa svojom grupom rangera moći će to napraviti u kolovozu, ako ne dođe do još jedne odgode. Nakon prvog trailera koji se nekim fanovima nije baš dopao, razvojni tim je objasnio da novo iskustvo neće biti drugačije od prijašnjih, već samo više dorađeno, od kompleksne priče do grafike i sustava. Ljubitelji ovog žanra moći će provjeriti zna li inXile i dalje što radi 28. kolovoza na računalima, PlayStationu 4 i Xboxu One.

Serious Sam 4

Serious Sam 3 izašao je prije devet godina, a Croteam je nastavak spomenuo 2013. godine. O Serious Samu 4 konačno su konkretnije progovorili prije mjesec i pol dana, kada su osim gameplayja rekli da ćemo novu nabrijanu pucačinu s ogromnom količinom neprijatelja moći zaigrati u kolovozu. Ni oni, ni izdavač Devolver Digital nisu bili spremni reći kojeg dana u kolovozu ćemo moći opet uskočiti u tenisice ozbiljnog Sama, ali u svakom slučaju nećemo više morati dugo čekati. Domaći razvojni tim zasad planira verziju za PC, dok će konzolaši morati čekati sljedeću godinu.

Crusader Kings III

Može li bolji grand strategy naslov od Crusader Kings II? Paradox Interactive misli da može, pa su prošle godine najavili Crusader Kings III. Prethodni nastavak pokupio je velik broj nagrada, dobio ogroman broj dodataka i mnogim je ljubiteljima tog žanra najbolja igra koju možete zaigrati. Postoje argumenti i za Europu Universalis IV, još jednu igru iza koje stoji upravo Paradox, ali tim smatra da mogu svoje već kompleksne sustave vladanja i upravljanja zemljama u srednjem vijeku doraditi i poboljšati i time napraviti nezaobilazno iskustvo za sve one koji žele vidjeti što ove vrste igara nude, kao i za one koji su u njima već proveli na stotine sati. Igrači će se sami moći uvjeriti u to početkom rujna kada bi Crusader Kings III trebao izaći za PC.

Marvel's Avengers

Nakon prilično mlakog prihvaćanja prvog prikaza za Marvel's Avengers, novoj akcijskoj igri s popularnim superherojima na kojoj rade Crystal Dynamics i Eidos Montreal, timovi su se morali potruditi napraviti prikaz koji će pridobiti igrače. To su napravili prije malo više od tjedan dana na prvoj War Table prezentaciji u kojoj su otkrili glavnog negativca, pokazali gameplay i sustave, te objavili više detalja o priči. Do izlaska nas dijeli malo više od dva mjeseca, a iako igri treba još malo poliranja, čini se da bi upravljanje poznatim junacima moglo biti izuzetno zabavno. Ovo je još jedna igra čiji je datum izlaska već jednom bio pomaknut, a ako ne dođe do nove odgode, sredinom rujna ćete obući svoje kostime i istražiti svijet u kojem će Avengersi nakon katastrofe opet pokušati dobiti povjerenje običnih smrtnika. Osim verzija za PC, PS4 i Xbox One, timovi će napraviti i one za novu generaciju konzola.

Star Wars: Squadrons

EA već dugo godina ima licencu za izradu igara smještenih u svijetu Star Warsa, ali većina igrača nije bila zadovoljna onime što su napravili. Entuzijazam se dijelom vratio prošle godine kada je izašlo singleplayer iskustvo Star Wars Jedi: Fallen Order, a to bi se moglo nastaviti sa Star Wars: Squadrons. Nakon dugo godina, stiže nova igra u kojoj će igrači moći upravljati poznatim letjelicama i uživati u svemirskim bitkama, a iako je veći naglasak stavljen na 5v5 multiplayer komponentu, ima i kampanja za jednog igrača, kao i mogućnost treniranja svojih vještina. EA Motive priprema verzije za sve moguće platforme, VR, podršku za hrpu igraćih palica i sve ostalo što vam treba za što vjernije dočaravanje leta. Ako sve bude po planu, u TIE Fightere, X-Wingove i njihove varijante moći ćete ući početkom listopada.

Cyberpunk 2077

Igra o kojoj se dugo priča i o kojoj priča puno ljudi je novi RPG poljskog tima CD Projekt Red, Cyberpunk 2077. Ovaj znanstveno-fantastični RPG s pogledom iz prvog lica u izradi je dugo godina, a tim kaže da je puno veći, ambiciozniji i ima puno više sadržaja od The Witchera 3, koji je već bio dosta opsežan. Svaki novi prikaz sve više je oduševljavao igrače, a najnoviji dobili smo prije deset dana u sklopu Night City Wire prezentacije. Pokazali su novi trailer vezan uz priču, Braindance mehaniku i pričali o tome kako je svijet kompleksan i kako ćete svemu moći pristupati onako kako vam odgovara. Cyberpunk smo najprije trebali igrati u travnju, zatim je pomaknut izlazak na rujan, da bi najnovija odgoda stigla nedavno i datum izlaska opet pomaknut, ovog puta na sredinu studenog. Upravo zbog tih ambicija, a i poteškoća koje je donio koronavirus, timu treba dodatno vrijeme za dorađivanje igre, pa ako im to pođe za rukom ovog puta, Night City i sve draži i grozote koje krije istražit ćemo za par mjeseci na računalima i aktualnim konzolama, te nakon toga i na Xbox Series X i PlayStation 5.

Assassins's Creed Valhalla

Za kraj svoje Xbox Series X prezentacije u svibnju Microsoft je ostavio novu igru u serijalu Assassin's Creed. Na njihovu žalost, i na žalost Ubisofta, bilo je rečeno da ćemo vidjeti gameplay, a umjesto toga smo dobili kratak filmić. Vjerujemo da je Valhallu francuski izdavač htio ostaviti za svoju Ubisoft Forward prezentaciju u srpnju, ali tim potezom nisu baš oduševili igrače. Ipak, nakon pauze koju su timovi uzeli kad su završili s Assassin's Creed Odyssey, dobit ćemo priliku postati vikinški ratnik ili ratnica i pronaći svoj dom u Velikoj Britaniji. Ubisoft priprema cijelu hrpu novih sustava, kao i prijašnja dva nastavka zadržali su RPG elemente, ali bi se ovog puta trebalo značajnije vratiti šuljanje i napadanje iz zasjede. Uz to ćemo imati brojne opcije za uređivanje svojeg lika, kao i izbor osobnosti i pristupa problemima na koje ćemo naići. Detaljniji prikaz trebali bi dobiti uskoro, a igru zaigrati krajem godine.

Deathloop

Tvorci serijala Dishonored i nove verzije igre Prey odlučili su povezati neke koncepte iz oba svijeta i napraviti nešto što se zove Deathloop. U ovoj akcijskoj igri posjetit ćete otok Blackreef i igrati kao plaćeni ubojica imena Colt, a najnoviji prikaz dobili smo kada je Sony u lipnju održao svoju prezentaciju na kojoj je osim igara pokazao i svoju novu konzolu. Na njemu se nalaze stanovnici koji svaku večer partijaju, ali kad se ujutro probude vrijeme se vrati unatrag i nemaju nikakva sjećanja. Za razliku od njih, vi ćete na svakom novom pokušaju ubijanja osam meta i zatim bijega s otoka pamtiti obrasce i kretanja protivnika, ali da vam sve ne bude toliko jednostavno, s druge strane se nalazi Julianna koja je zadužena za očuvanje vremenske petlje i ubijanje Colta. Tu ulogu može preuzeti AI ili neki igrač, ako ste zainteresirani za takvo multiplayer iskustvo. Ova akcijska igra s pogledom iz prvog lica izgleda obećavajuće i trebala bi stići do kraja godine za PC i PlayStation 5.

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2

Ako ste među onima koji više od 15 godina čekaju poštenu igru s vampirima i nastavak na kultnu, ali bugovitu igru Vampire: The Masquerade – Bloodlines, ove biste je godine trebali dobiti. Hardsuit Labs i Paradox Interactive odgađali su već par puta izlazak, zbog toga što su svjesni očekivanja koja igrači imaju od ovog RPG-a, pa kako bi bili sigurni da ih ispune uzeli su dodatno vrijeme za razvoj i poliranje iskustva. Radnja ove vampirske priče odvija se u Seattleu, vi ćete preuzeti ulogu svježe napravljene krvopije i pokušati se uklopiti u kompleksnu hijerarhiju svoje nove rase. Kakav ćete vampir biti ovisi samo o vašim željama i preferencijama, ali jedna stvar je sigurna – za preživljavanje vam treba krv. Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 stiže na sve platforme osim Switcha, nadamo se do kraja 2020. godine.

Crash Bandicoot 4: It's About Time

Za one koji vole šarene, šašave i zabavne platformere nedavno je najavljena nova igra u serijalu Crash Bandicoot. Ovaj mutirani narančasti sisavac dobio je veoma uspješan remake kroz N. Sane Trilogy, a budući da se uljepšana verzija sve tri igre u serijalu dopala toliko velikom broju igrača, Activision je opet angažirao razvojni tim Toys For Bob, ovog puta da naprave punokrvni nastavak. Crash Bandicoot 4: It's About Time imat će više od 100 staza, nove mehanike, više likova s kojima ćete moći igrati, a nakon šuškanja o mikrotransakcijama, tim je opovrgnuo te glasine. Bilo bi lijepo da se Activision ne predomisli i da dobijemo lijepo iskustvo za jednog igrača u kojem ćemo moći otključavati kostime i ostale dodatke rješavanjem izazova unutar igre, umjesto njihovom kupovinom. Crash 4 bi trebao izaći početkom listopada za PS4 i Xbox One, a trebala bi nekad stići i verzija za PC.

Ovo predstavlja samo mali izbor onoga što bi do kraja godine trebalo izaći, pa ako imate neko drugo iskustvo kojem se radujete, podijelite u komentarima. Na popisu se nisu našla reizdanja igara kao što su Mafia: Definitive Edition, XIII, Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning, Destroy All Humans! i Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2, koja će sigurno pronaći svoju publiku, kao i cijela hrpa indie igara koje će nam brojni timovi u narednim mjesecima pripremiti.