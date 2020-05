AOC G2868PQU - Jeftini 4K gimnastičar

SPECIFIKACIJE Ekran 28" / 3.840x2.160 (157 PPI) / 60 Hz (AMD FreeSync) Tip matrice TN Kontrast/Svjetlina 1.000:1 / 300 cd/m2 Izvedba napajanja Integrirano Izvedba pozadinskog osvjetljenja DC Vrijeme odziva 1 ms (GtG) Kutovi gledanja (hor./vert.) 170° / 160° Konektori DisplayPort 1.2, 1x HDMI 2.0, 1x HDMI 1.4, VGA, 4x USB 3.1 Namještanje po visini / Pivotiranje / VESA nosač Da / Ne / Da Jamstvo 3 godine

Kako testiramo monitore Bugovu metodologiju testiranja monitora, kao i značenje pojedinih karakteristika panela, možete proučiti u našem vodiču.

Ovaj 28-inčni monitor za tristotinjak je kuna skuplji od AOC-ova modela U2879VF, a u praktički svakom aspektu nudi osjetno više te predstavlja isplativiju investiciju. Započnimo od najočitijeg, a to je dizajn: golemo, pravokutno postolje zamijenjeno je mnogo kompaktnijim, načinjenim od dva dugačka prednja te dva kratka stražnja kraka. Stabilnost ekrana podjednako je dobra, a ergonomija je dobrano na strani modela G2868PQU. Naime, osim uobičajenog naginjanja, njegov nosač dozvoljava da ekran zakrećemo u lijevu i desnu stranu, ali i da ga namještamo po visini. Zahvaljujući tome, mnogo je lakše pronaći optimalan radni položaj, bez obzira na način sjedenja. To je utoliko važnije kad u obzir uzmemo činjenicu da se (i) ovdje radi o monitoru s TN panelom, kod kojeg su uski kutovi gledanja inherentna manjkavost same tehnologije. S ekranom upravljivim poput ovog, taj se problem dobrim dijelom anulira.

Nadalje, G2868PQU praktičniji je za korištenje. Napajanje je integrirano u kućište pa nema gnjavaže s vanjskom “ciglicom”, a tu su i korisni USB 3.1 portovi, njih ukupno četiri, vojnički poredani s desne strane uređaja. Ponuda konektora nešto je drugačija: izbačen je DVI, a dodan je sekundarni HDMI, uz postojeće HDMI 2.0, DisplayPort 1.2 i VGA videoulaze. Osim tih konektora, nalaze se još i linijski ulaz i izlaz za zvuk. G2868PQU posjeduje zvučnike, koje U2879VF nema, premda su iz klase “da se nađe” – toliko loši da na njih ne vrijedi trošiti riječi.

Aspekt u kojem se U2879VF pokazuje boljim su kontrole. Premda je organizacija OSD-a identična, G2868PQU posjeduje naporne senzorske tipke, u čijem korištenju, najblaže rečeno, nismo uživali. Sam OSD generalno je bogatiji nego kod modela U2879VF. Premda nema funkcije slike u slici (Picture-in-Picture) ili slike pored slike (Picture-by-Picture), koje U2879VF ima, nudi nam čitavu novu kategoriju – Game Setting. Ovdje nalazimo nekolicinu profila slike, tobože prilagođenih tipu igara (FPS, RTS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Gamer 3), te funkcije poput povećanja svjetline sjena (Shadow Control – potencijalno zgodno za lakše uočavanje skrivenih meta), smanjenja input laga (Low Input Lag), filtriranja plave boje (LowBlue Mode) i ubrzanja tranzicije piksela (Overdrive). Za najvišu oštrinu pokretnih objekata, Overdrive postavite na Medium. Što se input laga tiče, on u prosjeku iznosi prihvatljivih 20,83 milisekunde, s uključenom funkcijom Low Input Lag. Kad se ona isključi, penje se na 35 ms, stoga ju svakako držite uključenom, zato što njeno korištenje nema uočljivih mana. Poput modela U2879VF, AOC G2868PQU podržava adaptivnu sinkronizaciju. Koristi se AMD FreeSync, koji je uredno podržan i na Nvidijinim grafičkim karticama serije GTX 1000 i novijim. Frekvencija osvježavanja ekrana je 60 Hz, a radni raspon adaptivne sinkronizacije je od 40 do 60 Hz.

Izmjerenja gamma krivulja

Što se spomenutih “gejmerskih” profila slike tiče, savjetujemo da ih ne koristite, već da maksimum iz panela izvučete pomoću korekcija tvornički namještene svjetline i temperature bijele boje. S monitorom na tvorničkim postavkama, kolorimetar nam je pokazao svjetlinu od 229 cd/m2 i temperaturu bijele boje od 6.766 K. Njih smo doveli bliže željenim vrijednostima (250 cd/m2 i 6.500 K) postavljanjem Brightnessa na 90 (izbornik Luminance) te odlaskom na Color Setup > Color Temp., odabirom postavke User i podešavanjem zelenog kanala na 45, a plavog na 41. Crveni smo ostavili na 50. To je rezultiralo temperaturom boja od 6.551 K i svjetlinom od 249 cd/m2. Bolje vrijednosti na ovom panelu nismo uspjeli postići. Gammu ostavite na Gamma 1, gdje smo joj izmjerili vrijednost 2,2 i praktički savršeno praćenje idealne krivulje, što je popriličan uspjeh za monitor ove klase.

Uniformnost boja pri svjetlini od 250 nita

Kolorimetar nam je pokazao da je 28-inčni TN panel ovog monitora po karakteristikama prilično sličan onome kod modela U2879VF. Pokrivenost pojedinih prostora boja identična je (97% sRGB, 76% Adobe RGB i DCI-P3), statični kontrastni omjer također (790:1 kod viših svjetlina, 540:1 kod niskih), a preciznost boja nešto je lošija, uz prosječni ∆E 1,79, ali viši maksimum (∆E 7,04 za cijan) te veći broj boja i tonova kod kojih ∆E prelazi 3 (tonovi sive i smeđe, primjerice). Uniformnost boja podjednako je manjkava, uz pozamašno odstupanje u donjoj trećini ekrana (∆E seže do 10,9), a ravnomjernost pozadinskog osvjetljenja lošija je zato što lijeva trećina ekrana kod nižih svjetlina biva do 19% tamnija od desne.

Uniformnost pozadinskog osvjetljenja pri svjetlini od 250 nita

Olakotna okolnost za G2868PQU jest to što ti nedostaci neće biti važni (a većini korisnika ni uočljivi) u primjenama koje ne uključuju obradu fotografija, montažu videa i slične, ozbiljnije poslove. To ovaj monitor stavlja u dobru poziciju, jer za traženi novac nudi izvanrednu oštrinu prikaza, zadovoljavajuće živahne boje i odličnu upravljivost položaja ekrana, što će nemalom broju korisnika biti sve što traže.

REZULTATI TESTIRANJA Izmjerena maksimalna svjetlina 314 cd/m2 Izmjereni input lag (minimalni/prosječni/maksimalni) 19,17 ms | 20,83 ms | 22,5 ms Izmjereni statični kontrast (pri maksimalnoj svjetlini) 790:1 Izmjerena prosječna preciznost boja ∆E 1,79 Izmjereni gamut 97% sRGB | 76% Adobe RGB | 76% DCI-P3 Izmjerena potrošnja pri maksimalnoj svjetlini 35 W