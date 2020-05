LG 27UL650-W - Prvak povoljnih 4K monitora

Modernim dizajnom i izvrsnim prikazom, LG-ov monitor nameće se kao ponajbolji 4K model u klasi do 3.500 kuna

SPECIFIKACIJE Ekran 27" / 3.840x2.160 (163 PPI) / 60 Hz (AMD FreeSync) Tip matrice IPS Kontrast/Svjetlina 1.000:1 / 350 cd/m2 Izvedba napajanja Vanjsko Izvedba pozadinskog osvjetljenja DC Vrijeme odziva 5 ms (GtG) Kutovi gledanja (hor./vert.) 178° / 178° Konektori DisplayPort, 2x HDMI Namještanje po visini / Pivotiranje / VESA nosač Da / Da / Da Jamstvo 3 godine

Kako testiramo monitore Bugovu metodologiju testiranja monitora, kao i značenje pojedinih karakteristika panela, možete proučiti u našem vodiču.

LG 27-inčni 27UL650-W nudi gotovo sve što bi se od jednog modernog 4K monitora moglo tražiti. Premda u cjenovnoj kategoriji do 3.500 kuna možete kupiti 32-inčni 4K monitor, poput Philipsa 328E1CA, smatramo ga posve vrijednim tražene svote, zato što je u praktički svim aspektima natprosječan.

To da se radi o uređaju novijeg datuma, najvidljivije je iz njegova dizajna. Ekran je s lijeve, desne i gornje strane okružen vrlo tankim okvirom, tanjim od jednog centimetra, koji pojačava doživljaj prostranosti i stvara dojam da se radi o panelu koji je veći od 27 inča. O radnu se površinu ekran oslanja preko neobičnog, polukružnog postolja, a na njega se nastavlja valjkasti nosač. Oba ta elementa oklopljena su plastikom, čija je boja lukavo odabrana, tako da podsjeća na metal. Nosač dozvoljava namještanje ekrana po visini (u najdonjem položaju donji je rub ekrana od stola udaljen 10 centimetara, a u najgornjem 20,5 centimetara), pivotiranje (90°, u smjeru kazaljke na satu) i naginjanje. Jedini neizvedivi manevar jest rotacija ulijevo i udesno.

Svi konektori smješteni su na bijelu poleđinu uređaja. Tu nalazimo DisplayPort i dva HDMI videoulaza, 3,5-milimetarski priključak za slušalice te priključak napajanja, koje je izvedeno u formi vanjskog adaptera, vjerojatno s ciljem zadržavanja profila ekrana tankim. OSD-om se upravlja pomoću četverosmjernog joysticka, smještenog na donju stranu okvira ekrana. Na prilično intuitivan način brzo pristupamo stvarima poput odabira aktivnog videoulaza, glasnoće slušalica, odabira profila slike te otvaranja svih postavki, među kojima nalazimo sve što bi nam moglo zatrebati za namještanje prikaza i ponašanja monitora u igrama.

Kad već spominjemo igranje, kažimo da LG 27UL650-W ima prilično nizak input lag – u prosjeku smo izmjerili 15,14 milisekundi – te da podržava adaptivnu sinkronizaciju, pomoću AMD-ova FreeSynca, koja uredno funkcionira i na kompatibilnim Nvidijinim grafičkim karticama (GeForce GTX serije 1000 i noviji). Frekvencija osvježavanja je 60 Hz, a radni raspon adaptivne sinkronizacije od 40 do 60 Hz. Nipošto se ne radi o monitoru za tvrdokorno igranje, ali vikend-igračima nizak će input lag i spomenuta adaptivna sinkronizacija svakako biti od koristi.

Izmjerena gamma krivulja savršeno prati referentnu

Općenita kvaliteta prikaza ugrađenog IPS panela odlična je. Kolorimetrom smo izmjerili 100-postotnu pokrivenost sRGB prostora boja, kao i 81% pokrivenosti Adobe RGB i 83% pokrivenosti DCI-P3 palete. Gamma pri tvornički namještenoj postavci Mode 2 iznosi točno 2,2 i ima krivulju koja praktički u milimetar prati referentnu, a impresionirao nas je i cjelokupni raspon svjetline, koji se kreće od 59 do 397 cd/m2, stoga LG 27UL650-W neće razočarati čak ni ljubitelje izrazito svijetlih ekrana. Statični kontrastni omjer kreće se od 820:1 do 850:1, što je za IPS matricu očekivan i prihvatljiv rezultat. Što se preciznosti boja tiče, izmjerili smo prosječan ∆E od 1,14. Nešto veća odstupanja (∆E 2,38-2,7) zabilježili smo kod prikaza tonova sive boje, ali te su vrijednosti još uvijek unutar onoga što golo oko većine korisnika može percipirati kao grešku, stoga će LG 27UL650-W biti upotrebljiv i za ozbiljniji rad s fotografijama, videom i digitalnim dizajnom. Tome u prilog ide i prilično ujednačeno pozadinsko osvjetljenje, čija se varijacije u svjetlini pretežito zadržavaju unutar 10%, kao i dobra uniformnost boja (značajniji pad preciznosti bilježimo samo u gornjem lijevom uglu ekrana, i to samo kod vrlo svijetlih sadržaja).

Uniformnost boja pri svjetlini od 250 nita

Najbolji prikaz kod testiranog smo primjerka ovog monitora dobili nakon samo dvije korekcije postavki unutar OSD-a. Tvornički je bio namješten na vrlo visoku svjetlinu od 357 cd/m2, koju smo na mnogo pogodnijih 253 cd/m2 sveli spuštanjem postavke Brightness na 56. Kako bismo dobili željenu temperaturu boja, još smo samo morali otići u izbornik Picture > Color Adjust te namjestiti plavu boju na 49. Time je dobivena temperatura bijele boje od 6.522 K. Sve ostale postavke mogu ostati na tvorničkim vrijednostima, uključujući tehnologiju Overdrive, namijenjenu ubrzanju tranzicije piksela (Picture > Game Adjust > Response Time), koja najoštriji prikaz pokretnih objekata daje na tvorničkoj postavci Fast.

Uniformnost pozadinskog osvjetljenja pri svjetlini od 250 nita

Ovo je izvrstan monitor sa širokom primjenom, koji je lako preporučiti. Žalimo tek što nema USB-C port i dva-tri klasična USB Type-A konektora, jer bi to jako ubrzalo povezivanje s modernim prijenosnicima te monitoru dalo funkcionalnost docking stationa. Ipak, takvo što LG rezervira za nešto skuplje modele iz svoje ponude.

REZULTATI TESTIRANJA Izmjerena maksimalna svjetlina 397 cd/m2 Izmjereni input lag (minimalni/prosječni/maksimalni) 10,83 ms | 15,14 ms | 20,83 ms Izmjereni statični kontrast (pri maksimalnoj svjetlini) 850:1 Izmjerena prosječna preciznost boja ∆E 1,14 Izmjereni gamut 100% sRGB | 81% Adobe RGB | 83% DCI-P3 Izmjerena potrošnja pri maksimalnoj svjetlini 34 W