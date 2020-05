Philips 328E1CA - Isplativi 4K velikog formata

SPECIFIKACIJE Ekran 31,5" zakrivljen / 3.840x2.160 (140 PPI) / 60 Hz (AMD FreeSync) Tip matrice VA Kontrast/Svjetlina 2.500:1 / 250 cd/m2 Izvedba napajanja Integrirano Izvedba pozadinskog osvjetljenja DC Vrijeme odziva 4 ms (GtG) Kutovi gledanja (hor./vert.) 178° / 178° Konektori DisplayPort 1.2, 2x HDMI 2.0 Namještanje po visini / Pivotiranje / VESA nosač Ne / Ne / Da Jamstvo 2 godine

Kako testiramo monitore Bugovu metodologiju testiranja monitora, kao i značenje pojedinih karakteristika panela, možete proučiti u našem vodiču.

Ovaj Philipsov zakrivljeni monitor spada među najjeftinije 4K modele s dijagonalom od 32 inča, pri čemu mu izravnu konkurenciju predstavljaju AOC-ovi modeli U3277FWQ i U3277PWQU. Međutim, jedan i drugi su skuplji (prvi košta 3.100, drugi 3.500 kuna), a Philips za svojeg pulena želi 2.800 kuna. Kako vas ne bismo držali u neizvjesnosti, pobjednik ovog sučeljavanja vrlo je očit – iako jeftiniji i također opremljen VA panelom, Philips 328E1CA nudi mnogo bolje performanse, osobito u smislu preciznosti i uniformnosti boja te input laga.

Ovo je jedan od malobrojnih modela iz kategorije jeftinih 4K monitora koji ima dovoljno dobar prikaz da se može koristiti za ozbiljniju obradu fotografija, dizajn i slične, zahtjevnije zadatke. Mjerenje preciznosti boja pokazalo je da ∆E u prosjeku iznosi šokantno niskih 0,77, uz minimalni ∆E od 0,17 i maksimalni od 1,33. Govorimo o vrijednostima koje su toliko niske da ni okorjeli grafički profesionalci neće golim okom moći zapaziti nepreciznosti u prikazu boja. Uniformnost boja po površini panela odlična je, uz najveći izmjereni ∆E od 2,5 (središnji dio donje trećine ekrana). Kretanje tih oscilacija na ostatku je panela unutar raspona od 0,3 do 1,5. Na istom testu AOC-ovi monitori imaju ∆E od preko 8, što ukazuje na pozamašne i vidljive razlike u prikazu iste boje na različitim dijelovima ekrana. Natprosječna je i ujednačenost pozadinskog osvjetljenja, čije se osciliranje zadržava unutar 10% po čitavom ekranu. Pokrivenost pojedinih prostora boja u skladu je s očekivanjima: 100% za sRGB, 85% za Adobe RGB te 90% za DCI-P3. Sve to rezultira dopadljivim, oštrim i vrlo ujednačenim prikazom, kojemu je, s obzirom na cijenu uređaja, teško naći zamjerku.

Aspekti u kojemu AOC-ovi monitori nadmašuju Philipsov su statični kontrastni omjer i maksimalna svjetlina. Kontrastni omjer kod Philipsovog uređaja seže do 1.720:1 (AOC-ovi idu do 2.500, odnosno 2.600:1), premda treba kazati da nikad ne pada ispod 1.070:1, čak ni kod niskih svjetlina, gdje se kontrast AOC-ovih monitora drastično srozava. U praksi to znači da se boje Philipsovog monitora u nekim situacijama doimaju manje upečatljivima i dubokima, ali ih nipošto ne bismo nazvali beživotnima – još uvijek izgledaju lijepo i bogato. Maksimalna svjetlina monitora iznosi 270 cd/m2, što smatramo posve dostatnim za kombinirani dnevni i noćni rad (ciljamo na 250 cd/m2), no to ne mijenja činjenicu da će ljubitelji napadno svijetlih ekrana ostati kratkih rukava. Doduše, nisu ni AOC-ovi monitori mnogo svjetliji – ne idu preko 300 cd/m2.

Izmjerena gamma krivulja

Sve te odlike postići ćete ručnim namještanjem postavki slike unutar OSD-a, koje se obavlja pomoću tipki, smještenih ispod donjeg ruba ekrana. Prvo u izborniku Picture namjestite Brightness na 89. Tada otiđite u izbornik Color, odaberite User Define te namjestite kanal zelene boje na 86, a plave na 95. To će rezultirati slikom svjetline 250 cd/m2 i temperature bijele boje od 6.520 K.

Još preporučujemo da u izborniku Picture u opciji Smart Response odaberete Faster. Radi se o tehnologiji overdrive, koja ubrzava tranzicije piksela; postavka Faster daje najveću oštrinu pokretnih objekata. Ekran se osvježava pri frekvenciji od 60 Hz, a podržana je i adaptivna sinkronizacija, pomoću AMD-ovog FreeSynca. Radni raspon mu je od 48 do 60 Hz te uredno funkcionira na Nvidijinim grafičkim karticama iz serija GTX 1000 i novijima, koje monitor prepoznaju kao G-Sync kompatibilan. Činjenicu da je Philips 328E1CA pogodan za povremeno igranje, potvrđuje i nizak input lag, koji u prosjeku iznosi 15,69 milisekundi. AOC-ovi 32-inčni 4K monitori istodobno se bakću s vrijednostima od preko 40 ms.

Uniformnost boja pri svjetlini od 250 nita

Posljednju pohvalu upućujemo vrlo tankom i dopadljivom okviru ekrana s gornje i bočnih strana, radi čega se monitor čini većim nego što jest. Kako smo već spomenuli, ekran je blago zakrivljen (radijus zakrivljenosti je 1500R) – toliko blago da je to s prednje strane praktički neuočljivo. Ono što svakako jest uočljivo, izostanak je većine opcija namještanja položaja ekrana. Moguće ga je naginjati, ali to je – sve. Postolje i nosač ekrana izvedeni su tako da stvari poput podešavanja visine, zakretanja ulijevo i udesno ili pivotiranja nisu izvedive.

Uniformnost pozadinskog osvjetljenja pri svjetlini od 250 nita

Spas dolazi u vidu rupa za VESA nosače (100x100), koje je Philips ugradio na poleđinu. Cijena mu je dovoljno niska da on ni s pribrojenim troškom stolnog nosača još uvijek nije preskup. Štoviše, u domeni jeftinih 4K monitora, ovaj se Philipsov model snažno ističe kao najisplativija kupnja.

REZULTATI TESTIRANJA Izmjerena maksimalna svjetlina 270 cd/m2 Izmjereni input lag (minimalni/prosječni/maksimalni) 10 ms | 15,69 ms | 20 ms Izmjereni statični kontrast (pri maksimalnoj svjetlini) 1.720:1 Izmjerena prosječna preciznost boja ∆E 0,77 Izmjereni gamut 100% sRGB | 85% Adobe RGB | 90% DCI-P3 Izmjerena potrošnja pri maksimalnoj svjetlini 40 W