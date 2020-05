Dell P2415Q - Jecaj iz prošlosti

SPECIFIKACIJE Ekran 23,8" / 3.840x2.160 (185 PPI) / 60 Hz Tip matrice AH-IPS Kontrast/Svjetlina 1.000:1 / 300 cd/m2 Izvedba napajanja Integrirano Izvedba pozadinskog osvjetljenja DC Vrijeme odziva 6 ms (GtG) Kutovi gledanja (hor./vert.) 178° / 178° Konektori DisplayPort, Mini-DisplayPort, HDMI, 3x USB 2.0 Namještanje po visini / Pivotiranje / VESA nosač Da / Da / Da Jamstvo 3 godine

Kako testiramo monitore Bugovu metodologiju testiranja monitora, kao i značenje pojedinih karakteristika panela, možete proučiti u našem vodiču.

Pomalo je neobično vidjeti 24-inčni monitor s ekranom 4K razlučivosti, ali za to postoji jednostavan razlog: Dell P2415Q svjetlo je dana ugledao prije više od pet godina, u vrijeme kad je 24-inčna dijagonala bila svojevrsni standard, a ponuda 28 i 32-inčnih 4K modela praktički nije postojala. Za 4K razlučivost pri 24-inčnoj dijagonali, Windowsi preporučuju da se skaliranje sučelja namjesti na 200%, čime se dobiva radna površina ekvivalentna korištenju Full HD razlučivosti uz 100-postotno skaliranje (uz veću oštrinu prikaza, naravno). Time se, međutim, poništava jedan od glavnih razloga nabavke 4K monitora, a to je upravo veća količina prostora za razvlačenje prozora aplikacija. Više prostora dobit ćete ručnim smanjenjem stope skaliranja, ali na ovom monitoru nema smisla ići ispod 150% (ekvivalent razlučivosti 2.560x1.440 uz skaliranje od 100%), jer elementi Windowsa tada postaju presitni.

Dellova vremešna uzdanica u nekim je aspektima zadržala svoju draž. Primjerice, uz gustoću piksela od 185 PPI, isporučuje zaista izvanredno oštru sliku, stoga grafički elementi, poput fontova, izgledaju zadivljujuće, osobito ako ste ranije gledali u Full HD monitor iste dijagonale. Nije se pokvarila ni preciznost boja ugrađenog 8-bitnog AH-IPS panela – kolorimetar pokazao nam je prosječni ∆E od 0,85, što je odličan rezultat, dostojan Dellova pedigrea u svijetu ozbiljnih monitora. Isto vrijedi i za izmjerenu gammu, koju nije moguće ručno mijenjati, ali je kirurški točna: vrijednost joj iznosi 2,2, a krivulja savršeno prati referentnu.

Među detaljima koji kod ovog monitora (još uvijek) oduševljavaju, ne možemo ne istaknuti i izvedbu njegova postolja i nosača. Postolje je elegantno i izrazito stabilno, a nosač izveden tako da dozvoljava sve načine namještanja položaja ekrana. Ekran se može naginjati, zakretati ulijevo i udesno, namještati po visini (od četiri do 17 centimetara, promatramo li udaljenost donjeg ruba ekrana od radne površine) te pivotirati za 90°, u smjeru kazaljke na satu. Na desni rub okvira ekrana smjestile su se tipke za intuitivno upravljanje postavkama slike, a sviđa nam se i ponuda konektora: uz DisplayPort, Mini-DisplayPort i HDMI videoulaze te DisplayPort videoizlaz (za ulančavanje monitora), tu su tri USB porta. Radi se o USB 2.0 portovima pa se ne treba nadati visokim brzinama prijenosa podataka sa spojenih USB 3.0 memorija, no kako su portovi ionako smješteni straga, u blizinu spomenutih videoulaza, ionako ih ni za što nije praktično koristiti, osim za spajanje uređaja koje neprestano koristimo, poput miša i tipkovnice.

Izmjerena gamma krivulja savršeno prati optimalnu

S druge strane, postoje i neki elementi radi kojih će se većina okrenuti konkurentskim modelima novijeg datuma. Tu ponajprije mislimo na cijenu – P2415Q košta 3.475 kuna, što je više no što ćete morati izdvojiti za 28-inčne, ali i neke 32-inčne modele s VA panelima 4K razlučivosti. No nije problem samo u cijeni. Testiranje je pokazalo manjkavosti u pojedinim drugim aspektima, s kojima ovaj monitor prije pet godina nije imao poteškoća, iz čega se može naslutiti da je Dell u nekom trenutku promijenio korišteni panel ili – još izglednije – pozadinsko osvjetljenje. Primjerice, maksimalna svjetlina kod testiranog je primjerka ispodprosječna, zato što seže samo do 257 cd/m2. To je dovoljno za kombinirani dnevni i noćni rad, ali dio korisnika preferira vrlo svijetle ekrane, pa svjetlinu gura do i preko 300 cd/m2, što se na testiranom P2415Q jednostavno ne može postići.

Uniformnost boja pri svjetlini od 250 nita

Statični kontrastni omjer kreće se između 500:1 i 720:1, u ovisnosti o svjetlini – moderni IPS paneli bliže su vrijednosti od 1.000:1. Posljednje i najproblematičnije, uniformnost boja razočarava. U gornjem desnom i donjem lijevom dijelu ekrana izmjerili smo ∆E u rasponu od 4 do 6,4, što znači da boje na tom mjestu neće izgledati identično kao na drugim dijelovima ekrana. Istina, to možda nisu razlike koje ćete lako uhvatiti golim okom, ali one definitivno postoje – i stvorit će poteškoće korisnicima koji monitor planiraju upotrebljavati za obradu fotografija, montažu videa i slične, zahtjevnije zadatke. Činjenicu da pozadinsko osvjetljenje nije onakvo kakvo je bilo, potvrđuje i test njegove uniformnosti, koji je pokazao do 20% tamnija područja u donjem lijevom i desnom uglu ekrana, u odnosu na sredinu, koja je najsvjetlija.

Uniformnost pozadinskog osvjetljenja pri svjetlini od 250 nita

Ako ste još uvijek zagrijani za ovaj monitor, zanimat će vas da se temperatura boja od 6.500 K i svjetlina od 250 cd/m2 postižu postavljanjem postavke Brightness na 96 te odlaskom u izbornik Color > Preset Modes > Custom Color, gdje ručno valja namjestiti kanale boja na 100 (crveni), 98 (zeleni) i 90 (plavi). Doduše, naletite li na primjerak s kvalitetnijim panelom od ovog testiranog, morat ćete koristiti drugačije postavke.

REZULTATI TESTIRANJA Izmjerena maksimalna svjetlina 251 cd/m2 Izmjereni input lag (minimalni/prosječni/maksimalni) 10 ms | 20 ms | 30 ms Izmjereni statični kontrast (pri maksimalnoj svjetlini) 720:1 Izmjerena prosječna preciznost boja ∆E 0,85 Izmjereni gamut 100% sRGB | 80% Adobe RGB | 80% DCI-P3 Izmjerena potrošnja pri maksimalnoj svjetlini 30 W