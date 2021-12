Pregled godine – najvažnije vijesti i događaji u svijetu tehnologije 2021.

Naš sferoidni svemirski kamenčić, s nešto vode i, navodno, inteligentnog života, načinio je još jedan puni krug oko Sunca, nakon otprilike 4 i pol milijarde sličnih. Time se završava, po trenutačno važećem kalendaru, 2021. godina, u svijetu većinom obilježena pandemijom i nastavkom globalnog zatopljenja, dok je svijet tehnologije živio pun optimizma i poslovnih uspjeha. Prisjetimo se najvažnijih događaja iz tog, boljeg, svijeta u proteklih 365 dana…

Siječanj

Dok se Hrvatska još oporavljala od neposrednih posljedica razornih potresa, a Donald Trump očajavao jer je izgubio i izbore i pristup Twitteru, optimizam na tržištu kriptovaluta nije jenjavao. Bitcoin je u prvom mjesecu ove godine prvi puta premašio razinu od 30, a nedugo zatim i onu od 40 tisuća američkih dolara.

Godina je bila dobro počela i za dionička tržišta, pa je Elon Musk tako prvi puta zasjeo na prvo mjesto ljestvice najbogatijih ljudi na svijetu, zahvaljujući rastu vrijednosti dionice Tesle. Dogodilo se to točno na 7.1., datum na koji je 1943. godine umro čovjek čije je prezime donekle zaslužno za ovaj uspjeh – Nikola Tesla.

Siječanj je donio i dugo očekivanu smrt omražene i sigurnosno problematične web tehnologije, Adobeovog Flasha, koji je s prvim danom 2021. napokon otišao tamo gdje mu je mjesto – u ropotarnicu povijesti.

U siječnju je Microsoftov Azure dobio podršku za hrvatski jezik, a zahvaljujući njoj danas vijesti na našem portalu možete ne samo čitati, nego i slušati. U međuvremenu naš glavni urednik ipak nije deinstalirao WhatsApp.

Veljača

Prvog tjedna veljače održali smo virtualni Bug Future Show, cjelodnevni događaj koji se ove godine prvi puta u cijelosti mogao pratiti putem streaminga. Zvijezde su bili Ivan Šarić, prva dama Sanja Musić Milanović, Jan de Jong, kao i vodeće dame i startupaši s domaće IT scene. Nekoliko tisuća gledatelja tijekom cijelog dana uživalo je u panelima i predavanjima, komuniciralo putem chata te osvajalo nagrade sponzora.

S druge strane svijeta Jeffu Bezosu dojadilo je svakodnevno odlaziti na posao u Amazonu, pa je najavio svoje povlačenje s čela te kompanije. Nove američke vlasti poništile su najavljivanu zabranu TikToka, bitcoin je stigao i do 50.000 dolara, a NASA-in rover Perseverance sletio je na Mars i sa sobom tamo donio prvi – k tome Linuxom pokretani – helikopter.

Ožujak

Velike najave o poslovnim uspjesima domaćih IT kompanija, koje smo čuli na Bug future Showu, počele su se ostvarivati. Digitalna agencija FIVE prodana je za 250 milijuna kuna američkoj kompaniji Endava, koja ima 10-ak tisuća zaposlenih u 33 ureda diljem svijeta, a sjedišta su joj u New Yorku i Londonu. U sklopu akvizicije dogovoreno je kako će partneri Viktor Marohnić, Luka Abrus i Sven Marušić i nakon preuzimanja ostati na istim pozicijama unutar FIVE-a, a tvrtka će dobiti još više poslovnih prilika na međunarodnom tržištu.

Revolut je dobio europsku dozvolu za specijalizirano bankarstvo u Hrvatskoj i time je postao specijalizirana banka na našem tržištu. Pored Zemlje je prozujao još jedan veliki asteroid, ovoga puta na velikoj udaljenosti, ali to je poslužilo tek kao najava značajno bližeg susreta s njime 2029. godine.

Porsche je povećao svoj vlasnički udio u Rimac Automobilima i tako najavio još jednu veliku priču koja je kulminirala na ljeto. Svijetom blockchaina ozbiljno su počeli drmati nezamjenjivi tokeni (NFT), koji su široj javnosti postali zanimljivi nakon što je jedan od njih prodan na aukciji za rekordnih 69 milijuna dolara.

U domeni društvenih mreža činilo se kako će svi prijeći na Clubhouse, no i taj se balon brzo ispuhao. Globalnu krizu opskrbe pogoršao je brod pun kontejnera Ever Given, koji se nasukao usred Sueskog kanala i tamo ostao gotovo tjedan dana, blokirajući put mnogobrojnim brodovima na ovom važnom pomorskom putu između Europe i Dalekog istoka.

Travanj

Zahvaljujući lošoj sigurnosti i uspješnom hakerskom napadu, osobni podaci oko 660 tisuća hrvatskih korisnika Facebooka procurili su u javnost, a njihovi brojevi telefona, e-mail adrese, lokacijski podaci, rođendani, statusi veze i slično završili su u bazi podataka do koje je mogao doći svatko.

Infobip je objavio akviziciju konferencije Shift te najavio strateški pomak u svom poslovanju stavljajući u fokus developere. NASA-in helikopter Ingenuity prvi je puta poletio na Marsu, otvorivši time novo razdoblje u istraživanju svemira. Time je ušao u povijest kao prva letjelica izrađena ljudskom rukom koja je samostalno letjela na nekom drugom nebeskom tijelu.

Veliki uzlet vrijednosti doživio je dogecoin, kriptovaluta nastala iz šale, koja je u travnju ove godine dosegnula ukupnu vrijednost svih coina od čak 50 milijardi dolara. Apple je predstavio AirTag, prvu inačicu all-in-one računala iMac na vlastitom ARM procesoru M1, dostupnu u sedam boja, a prvi puta je iPad Pro također dobio procesor M1, usporediv s onime u prijenosnicima i stolnim računalima.

Juan Joya Borja

U Hrvatsku je prvi puta stigao najveći automobilistički spektakl koji smo ikada imali u svojoj zemlji, WRC Croatia Rally 2021, kada su cestama od Žumberačkog gorja, preko Sljemena do Hrvatskog zagorja jurili najbrži rally vozači svijeta.

U travnju su nas napustili astronaut misije Apollo 11 Michael Collins te španjolski komičar Juan Joya Borja, akter globalno popularnog memea. Krajem mjeseca dobili smo i potpuno redizajnirani sustav e-Građani, jednostavnijeg sučelja i s poboljšanim i pojednostavljenim sustavom prijave korisnika.

Svibanj

Dolaskom svibnja pretplatnici Buga dobili su mogućnost čitanja svih sadržaja iz časopisa u sklopu portala Bug.hr, u digitalnom formatu i na svim platformama.

Početkom mjeseca stigla je i vijest da se Bill Gates razvodi, nedugo zatim prototip SpaceX-ovog je Starshipa prvi puta sigurno sletio na tlo, a ostaci kineske rakete Dugi Marš 5B nekontrolirano su pali u Indijski ocean blizu Maldiva, srećom bez žrtava. Kina je ovoga mjeseca uspješno spustila i svoj prvi rover Zhurong na Mars.

Malo nakon 35. godišnjice katastrofalne eksplozije nuklearne elektrane u Černobilu, otkrilo se da je u jednoj njezinoj danas nedostupnoj prostoriji povećan broj emisije neutrona, odnosno primijećena je tinjajuća nuklearna reakcija za koju se do tada nije znalo.

FBI je potvrdio da je profesionalna kibernetička kriminalna skupina DarkSide odgovorna za ransomware napad na cjevovodnu mrežu Colonial Pipeline koja osigurava oko 45% goriva za istočnu obalu SAD-a, što je ugrozilo opskrbu gorivom na tom području. Cijena bitcoina se, pak, sunovratila do razine ispod 35.000 dolara.

Na Dan Hrvatske vojske i Dan Hrvatske kopnene vojske, 28. svibnja, Hrvatima je svečano objavljeno da će im nebo ubuduće štititi 12 francuskih višenamjenskih borbenih zrakoplova Rafale F-3R, čime je Vlada RH okončala višegodišnji proces odabira novog borbenog aviona za Hrvatsko ratno zrakoplovstvo.

Lipanj

Prvog dana lipnja svijetu je službeno predstavljen najsnažniji električni automobil i onaj s najboljim ubrzanjem ikada – Rimac Nevera. Samo deset dana nakon toga Mate Rimac je jednim primjerkom Nevere stigao i na događaj godine u hrvatskoj IT zajednici, Bugovu developersku konferenciju .debug.

Na njoj je, što uživo što putem streaminga, sudjelovalo nekoliko stotina gledateljica i gledatelja, developerki i developera, a na njemu se predstavilo 30 najeminentnijih hrvatskih tehnoloških kompanija kroz štandove te preko 50 predavanja.

Kriza u opskrbi čipovima poprimila je do sredine godine već ozbiljne razmjere, pa je zahvatila i brojne domaće startupe na razne načine. Amerikanci su napokon objavili rezultate rada svoje službene radne skupine za istraživanje NLO-a (spoiler: nisu nam objavili da redovito surađuju s izvanzemaljcima), a zbog izbjegavanja poreza uhićeni John McAfee ubio se u zatvorskoj ćeliji u Barceloni.

Hrvatska verzija Wikipedije je, prva na svijetu, dobila povjerenika koji ju je pročistio od politike, nacionalizma i njima motiviranih dezinformacija, dok su nam se gotovo istodobno u život polako, ali sigurno, počele uplitati digitalne COVID potvrde, aplikacije za njihovu provjeru i pohranu.

Srpanj

Dolaskom srpnja u Europskoj uniji počeo se naplaćivati PDV na sve pošiljke poslane iz trećih zemalja. To je značilo da smo tada postali obvezni na sve pakete iz, primjerice, Kine i Velike Britanije, plaćati hrvatski PDV i dodatnu naknadu Hrvatskoj pošti za kontrolni pregled pošiljaka.

U istom tjednu dobili smo dvije velike domaće poslovne vijesti. Prva je bila službena objava preslagivanja u Volkswagen Grupi, koja je rezultirala time da je Bugatti prešao u većinsko vlasništvo Rimac Grupe. Nova kompanija nosi ime Bugatti Rimac d.o.o., pokrenuta je u suradnji s dvama od najpoznatijih i najsnažnijih automobilskih brandova na svijetu – Porscheom i Volkswagen Grupom. Druga se ticala najave Spana da će s dionicama izaći na Zagrebačku burzu, kao prva tehnološka kompanija u Hrvatskoj nakon 18 godina.

Richard Branson je svojim raketoplanom odletio na rub svemira, devet dana nakon toga isto je svojom raketom, doduše i koji kilometar više, učinio i Jeff Bezos, otvorivši tako širom vrata za komercijalizaciju industrije svemirskog suborbitalnog turizma.

Dok su oni ovako zagađivali okoliš zbog vlastite taštine i medijske pozornosti, EU je donijela ambiciozni zeleni plan koji predviđa klimatsku neutralnost 2050. godine, a automobile bez štetnih emisija uvjetuje već 2035., sve uz smanjenje emisije stakleničkih plinova za barem 55% do kraja ovog desetljeća.

U području računalne sigurnosti izdvajamo otkriće da je zero-click spyware Pegasus izraelska kompanija NSO prodavala vladama diljem svijeta, a one su uz pomoć njega pratile stotine novinara, aktiviste, odvjetnike, poslovnjake i političare. Američki FBI je u srpnju, pak, u suradnji s policijama dvadesetak zemalja, proveo jednu akciju usmjerenu protiv organiziranog kriminala. Otkrilo se da su izradili svoj OS i mobitele s njime ciljano nudili onima za koje su znali da se bave ilegalnim radnjama, i to kao potpuno sigurne. Nakon toga imali su pristup svim njihovim komunikacijama. Pritom je FBI čak i zaradio, jer je jedan ANOM uređaj na crnom tržištu koštao oko 1.700 dolara.

Krajem srpnja u svemiru – drama. Ruski segment Nauka izbacio je ISS nakratko iz planirane orijentacije.

Kolovoz

MUP je počeo izdavati nove osobne iskaznice s novim načinom prijave na e-Građane. HAKOM je dodijelio radiofrekvencijski spektar za 5G mreže u Hrvatskoj za razdoblje od narednih 15 godina. Time su vodeći domaći telekomi napokon mogli pokrenuti "pravu" 5G mrežu, što su Hrvatski Telekom, A1 Hrvatska i Telemach istoga dana i učinili.

Znanstveno međuvladino tijelo Ujedinjenih naroda IPCC objavilo je svoje izvješće o klimi, koje donosi nove dokaze da je čovjek uzrokovao klimatske promjene, te da će se one samo pogoršavati. Zaključili su da je situacija gotovo nepopravljiva, te da će ekstremni vremenski događaji, poput suša, poplava, toplinskih valova ili katastrofalnih požara u budućnosti biti sve gori.

OnlyFans je najavio da će zabraniti pornografiju, ali budući da bi im to bio samoubilački potez, na kraju su od njega odustali.

Rujan

Početak rujna donio je vijest o otvaranju ureda Amazona u Zagrebu, za koji se doznalo da će poslužiti kao projektno središte za podatkovne centre. Salvador je postao prva država svijeta u kojoj je bitcoin službena paralelna valuta, a Apple je tradicionalno u ovo doba lansirao iPhone 13, novi iPad i iPad mini te Apple Watch 7. generacije.

Nakon AliExpressa vjerojatno najpopularniji kineski web-shop, GearBest, prestao je s radom, a Europska komisija objavila je prijedlog regulative kojom bi se proizvođačima malih elektroničkih uređaja uvjetovalo da na njih ugrade isključivo univerzalni priključak za punjenje, tipa USB-C.

Na domaćem terenu počeo je prvi digitalni popis stanovništva, u sklopu kojeg se online u dva tjedna samostalno putem servisa e-Građani popisalo preko 1,6 milijuna stanovnika naše zemlje. Hrvatska pošta lansirala je, i vrlo brzo rasprodala, digitalnu NFT marku s motivom Rimčeve Nevere.

Spanovom javnom ponudom dionica krajem mjeseca prikupljeno je 101 milijun kuna, a dionice je kupilo više od tisuću novih dioničara.

Listopad

4. listopada ušao je u povijest kao "dan bez Facebooka", kada su pale sve njihove usluge – WhatsApp, Facebook, Messenger i Instagram. Dan nakon toga Microsoft je službeno u javnost pustio novu verziju svojeg OS-a, Windowse 11, kojima je Bug posvetio temu broja mjesec ranije.

Svijet je upoznao Netflixov novi hit, korejsku seriju Squid Game, i potpuno poludio za njom. Malo manje je javnost bila luda za novom Appleovom inovacijom – MacBookom Pro, koji od sada ima "notch" u vrhu ekrana. No, ugradnja novih moćnih ARM procesora M1 Pro i M1 Max u njih, malo je ublažila kritike, jer su recenzije pokazale da ovi prijenosnici po performansama sada mogu konkurirati i profesionalnim desktop računalima.

U domeni klimatskih promjena, dobili smo vizualizaciju kako bi mogli izgledati Pula, Split i Zadar ako uskoro ne zaustavimo zagrijavanje planeta. Facebook je krajem mjeseca najavio da će ime svoje krovne kompanije promijeniti u Meta i fokusirati se na digitalizaciju života u virtualnoj stvarnosti, poznatoj kao Metaverse.

Mi smo, pak, dovršili digitalizaciju Buga i objavili detaljan vodič za čitatelje digitalnih izdanja. U njemu je pojašnjeno kako, gdje i tko može pristupati premium sadržaju na portalu Bug.hr, koji je tamo prenesen iz tiskanih izdanja Buga i Mreže.

Studeni

U studenom se svijet nekoliko dana zgražao nad posljedicama klimatskih promjena, a nakon toga i nad nedovoljno ambicioznom kompromisnom izjavom kojom je zaključen veliki klimatski samit COP26. Zajednička izjava prihvaćena je tada kao "nesavršena", ali je na životu održala nadu da je moguće povećanje globalne temperature zadržati ispod 1,5°C zacrtanih Pariškim klimatskim sporazumom.

Intel je u prodaju pustio svoje nove procesore iz linije Alder Lake, uz mnoštvo noviteta i performanse kojima se vraćaju u ravnopravnu bitku s AMD-om.

Starlinkov pristup Internetu postalo je moguće rezervirati i iz Hrvatske, Youtube je neugodno iznenadio korisnike ukidanjem prikaza broja dislikeova ispod videa, a kod nas je dogovorena još jedna velika poslovna transakcija iz radionice Mate Rimca – proizvođač električnih bicikala i tehnologije za njih, Greyp, prodan je Porscheu.

Rusi su još jednom izazvali kaos u orbiti, ovoga puta raketiranjem vlastitog satelita i stvaranjem velikog oblaka svemirskog smeća.

Developerski portal debug.hr, vezan uz našu developersku konferenciju, "osamostalio" se i postao cjelogodišnji web projekt koji će objavljivatii vijesti s domaće developerske scene i u svakom trenutku nuditi popise otvorenih developerskih radnih mjesta.

Kao i ranije u godini Bezosu, i Jacku Dorseyu je dojadilo sjediti u fotelji generalnog direktora Twittera, pa ju je napustio i posvetio se širenju svijesti o bitcoinu.

Prosinac

Krajem godine počeli smo svoditi račune s popisom najčešćih lozinki u Hrvata, trendovima guglanja u proteklih 12 mjeseci, kao i nezaobilaznom listom serija koje korisnici u svijetu najviše ilegalno skidaju preko torrenta.

Domaća developerska tvrtka Infinum objavila je kako preuzima makedonsku tvrtku za razvoj digitalnih proizvoda 3P Development, a Five i Endava najavili su otvaranje velikog developerskog FinTech Huba u Zagrebu.

Kontroverzni japanski milijarder Yusaku Maezawa odletio je na turističko putovanje na Međunarodnu svemirsku postaju. Dotle na Zemlji ništa novo – ledenjak veličine Velike Britanije polako se odvaja od Antarktike i prijeti podići razine svjetskih mora već do kraja desetljeća, a marginalne kriptovalute (čudna li čuda) služe za milijunske prevare.

Kraj godine obilježila je službena dozvola Telemachu da preuzme Optima Telekom, dok je znanstvena javnost jedva dočekala božićno lansiranje svemirskog teleskopa James Webb.